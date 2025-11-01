Una noche en Paracuellos del Jarama, la capital del Halloween: una tonelada de caramelos, horas de cola y 2.500 visitantes

Las claves nuevo Generado con IA Paracuellos del Jarama se transforma cada 31 de octubre en un escenario espeluznante, atrayendo a más de 2.500 visitantes. El fenómeno comunitario involucra a más de 15.000 personas, convirtiendo la fiesta de Halloween en una gran verbena del terror. El 'Mapa del Terror' y el 'Pasaje del Terror El Misterio de la Cámara de los Hechizos' son los grandes atractivos de la celebración. El concurso gastronómico 'Tapa Terrorífica' destaca en el evento, donde las casas decoradas parecen parques temáticos.

Por las calles silenciosas del residencial municipio de Paracuellos del Jarama, cada 31 de octubre sucede algo extraordinario.

Lo que el resto del año es un tranquilo pueblo de más de 27.000 habitantes, se convierte durante una noche en un escenario espeluznante: telarañas gigantes colgando de las verjas, calabazas iluminadas sobre los muros y esqueletos que parecen vigilar desde los tejados.

Halloween aquí los vecinos no lo celebran, lo viven; y cada año va a más. El Ayuntamiento de Paracuellos lo confirmaba antes de la esperada noche con previsiones que multiplicaban por dos las cifras del pasado año, debido a su creciente fama: más de 2.500 visitantes y una tonelada de caramelos para repartir.

Persona disfrazada en la noche de Halloween de Paracuellos. Cedida

"Paracuellos se ha convertido en un referente del Halloween familiar en España", asegura con orgullo su alcalde, Jesús Muñoz.

Lo cierto es que el fenómeno tiene mucho de comunitario: vecinos, asociaciones y comercios —más de 15.000 personas implicadas, según datos municipales— convierten la fiesta en una especie de verbena del terror, donde cada puerta puede esconder una historia.

Truco o trato a la americana

"Esto ya se parece a Norteamérica", comenta Beatriz López, vecina de Paracuellos desde hace cuatro años.

Ella recuerda cómo cada otoño, las calles de Miramadrid —la urbanización más nueva del municipio— se transforman. "Hay chalés que levantan auténticos cementerios en sus jardines, hacen pasajes del terror en sus garajes, otros cubren las fachadas con telarañas gigantes o calaveras colgando".

Beatriz no exagera. Asegura que incluso hay familias que invierten miles de euros en decoración y a pesar del sobrecoste, "cada vez hay más gente participando".

No todas las zonas del municipio se implican igual —los pisos del centro, más urbanos, no compiten con las viviendas unifamiliares de Miramadrid—, pero el Ayuntamiento de Paracuellos ha sabido canalizar esa energía.

Decoración del jardín de una casa. Cedida

El 'Mapa del Terror' guía a los visitantes por las rutas de las casas decoradas, mientras el 'Pasaje del Terror El Misterio de la Cámara de los Hechizos', inspirado en el universo de Harry Potter, ha sido el gran reclamo de 2025.

Como en años anteriores: "Tiene una cola gigantesca de horas porque está muy chulo", añade Beatriz. El pasado año se canceló por los damnificados por la Dana de Valencia.

Colaboran todos

Quien lleva años acudiendo lo tiene claro. Una visitante habitual, que prefiere no dar su nombre, cuenta que lleva unos 7 años repitiendo Halloween en Paracuellos: "Antes no era ni la sombra de lo que es ahora. Como Miramadrid 'existe' desde hace relativamente poco (antes lo llamaban 'un barrio de la T4'), eran muy pocas las casas que ponían decoración. Lo mejor es cómo colaboran y se implican las familias".

Pero, lejos del susto, esta visitante que acude desde Madrid capital, nunca falla porque —asegura— el ambiente es muy cálido y divertido: miles de niños recorren las calles (que están cortadas al tráfico) con sus bolsas, intercambiando dulces y risas.

Un niño disfrutando del Halloween de Paracuellos. Cedida

Los vecinos consultados también destacan el éxito de la 'Tapa Terrorífica', un concurso gastronómico en el que los bares compiten por el bocado más creativo.

Este 2025, el esfuerzo de los paracuellenses ha sido reconocido por los visitantes. "Las casas parecen parques temáticos", comentan.

Paracuellos del Jarama ya no es ese "barrio de la T4", como algunos lo llamaban. Se ha ganado, a base de espíritu vecinal, el título de capital del Halloween en España.