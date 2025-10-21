Los 37 'brunchs' que solo puedes probar esta semana en Madrid: los desayunos tardíos con spa, ópera, cabaret o 'croofles'

Madrid se rinde al sabor del brunch. Hasta el 26 de octubre, la capital vive la nueva edición del Hotel Brunch Club, una cita que convierte este ritual en protagonista absoluto del otoño, organizado por la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM).

Los 35 hoteles más icónicos de la ciudad abrirán sus puertas para ofrecer 37 propuestas distintas que transformarán el 'desayuno tardío' en un auténtico plan de fin de semana para madrileños y visitantes.

Lejos de ser solo una tendencia gastronómica importada, esta segunda edición consolida el brunch como un hábito muy local.

La Aehm vuelve a apostar por una fórmula que mezcla gastronomía, música, vistas y experiencias únicas, reinventando el concepto clásico que combina platos dulces y salados junto a café y cócteles.

Los participantes se han preparado para sorprender. Desde los huevos benedictinos y las carnes asadas hasta innovaciones como los 'croofles' —una mezcla entre croissant y gofre—, cada hotel propone una interpretación distinta del brunch, con el objetivo de llevarlo a nuevos públicos.

Brunch del InterContinental.

Los asistentes podrán elegir entre menús diseñados por chefs reconocidos, ambientes tematizados y maridajes creativos que aseguran convertir la hora del brunch en un evento social.

Entre las experiencias más destacadas figuran el 'Show Brunch' del Gran Hotel Inglés, una cita que fusiona espectáculo y gastronomía, y el 'Ópera & Brunch', celebrado en el Hotel Palace y el Hotel Ópera, donde la música lírica acompaña a los comensales.

También llaman la atención opciones más contemporáneas como 'The Brunch Society' en Bless Hotel Madrid o el 'Brunch Guitar for Two' en el Hard Rock Hotel Madrid, pensado para los amantes de la música en directo.

El recorrido culinario se amplía con propuestas como el exclusivo menú creado por Gouthesia (María Gálvez) para el Radisson Blu o los diez pequeños platos que componen 'The Box Brunch' del NH Abascal.

Quienes busquen vistas panorámicas podrán acercarse al Hotel Europa Madrid, con su 'Brunch con vistas a la Puerta del Sol', o disfrutar del skyline desde Jardines de Sabatini Apartosuites y Hyatt Centric Gran Vía.

En el Urso Hotel & Spa, un arpa acompaña los desayunos tardíos; mientras que el Barceló Imagine apuesta por 'Brunch Sessions' con ritmos en directo y el Radisson Red presenta su 'Farándula Sunday Brunch'.

Algunos establecimientos, como el UMusic Hotel Madrid, conectan sus menús con el arte escénico: su 'Menú Cabaret' rinde tributo al musical que acoge su teatro. El Canopy by Hilton Madrid Castellana, por su parte, mezcla 'bites & beats' en un brunch autodenominado "de escándalo".

La Gran Vía también se suma a la fiesta del mediodía con propuestas como las del Hotel Vincci Vía 66 y SmartRental Collection Gran Vía Centric, acompañados por los cercanos Hotel Akeah Madrid y Riu Plaza España.

Blume Cruz Suites se volverá más castizo con su concepto 'Sabores de nuestra tierra', mientras que el CoolRooms Palacio de Atocha ofrece menús 'con y sin burbujas' para todos los gustos.

Los domingos, día por excelencia del brunch, serán especialmente apetecibles con opciones como el elegante 'Dani's Sunday Brunch' del Four Seasons Hotel Madrid, las experiencias de altura del Hotel Orfila Relais & Chateaux, Heritage Relais & Châteaux y el Mandarin Oriental Ritz.

Para quienes prefieran combinar relax y gastronomía, el Hotel Wellington Spa propone el 'sprunch', que une spa y brunch en un mismo plan de bienestar.

La ruta del brunch concluye con propuestas urbanas en The Central House Madrid Lavapiés, AC Hotel Avenida de América (con su restaurante TalCual), Hotel Vincci The Mint, The Westin Madrid Cuzco, Brach Madrid e InterContinental Madrid.