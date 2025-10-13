El restaurante de la Torre Picasso que aprende a hacer el mejor cochinillo de un famoso asador de Madrid

Los fines de semana en el restaurante Pabblo ahora tienen un nuevo protagonista. Un motivo para transformar los mediodías en un momento distinto y convertir la visita en un plan completo más allá de lo habitual.

A partir de este mes, el restaurante incorpora un cochinillo asado a su propuesta gastronómica, que se servirá cada sábado y domingo al mediodía, siguiendo una elaboración inspirada en la tradición castellana más pura.

La propuesta parte de la admiración por la técnica de asado en horno de leña con encina, un sello de identidad de El Pedrusco de Aldealcorvo, referente de la cocina castellana en Madrid desde 1984.

Tras su reciente colaboración, el equipo de Pabblo ha tomado como guía el saber hacer de esta casa para reinterpretar este plato, fiel a la esencia original, pero con el lenguaje contemporáneo del restaurante.

El cochinillo se prepara con una cocción lenta y precisa, respetando los tiempos necesarios para lograr una carne tierna y una piel perfectamente crujiente.

Servido al centro de la mesa, está pensado para compartir y disfrutar sin prisas, evocando el espíritu de las mesas castellanas tradicionales, pero en un entorno moderno y especial.

Con esta incorporación, Pabblo, ubicado a los pies de la Torre Picasso, refuerza su apuesta por rescatar grandes clásicos de la gastronomía con una mirada actual.

Ahora, cada fin de semana, el ritual se repite: el calor del horno, la música en directo, la coctelería, el espectáculo y la energía del espacio se combinan para dar vida a una experiencia que rinde homenaje a la cocina de siempre desde una nueva perspectiva.

Pabblo es un restaurante con 2.000 metros cuadrados, un céntrico escenario que se ve desde sus dos grandes plantas ubicadas en la torre.

El futuro

Después del éxito de Fanático (Grupo Larrumba), llegó su "hermano mayor" con un aforo de hasta 250 personas en su interior, una azotea de 500 metros cuadrados con vistas a la Castellana y a la avenida del General Perón, más dos terrazas en la plaza de Pablo Ruiz Picasso.

"Es nuestro proyecto más importante porque representa el equilibrio perfecto entre los valores del Grupo Carbón, una propuesta gastronómica de altura y servicio premium, y el Grupo Larrumba, entretenimiento y espectáculo", afirmaba cuando fue su inauguración Ignacio Blanco, CEO del Grupo Larrumba Holding.

Referentes

GLH Singular Restaurants es uno de los grupos de hostelería líderes y de mayor crecimiento en España. Es el resultado de una evolución que consolida bajo una misma identidad a dos referentes del sector: Grupo Larrumba y Grupo Carbón.

Con una propuesta que une gastronomía de calidad, ocio y espacios con identidad propia, GLH Singular Restaurants destaca por su capacidad para generar conceptos únicos que conectan con el público.

Actualmente, GLH Singular Restaurants gestiona 26 espacios icónicos como Pabblo, Carbón, Fanático, Habanera, Perrachica, Marieta, Los Castizos o Río Grande, que reciben a más de dos millones de clientes al año.

Con una plantilla de más de mil empleados y una facturación anual superior a los 60 millones de euros, la compañía se consolida como un actor clave en la escena gastronómica nacional.