El fracaso de Paco Roncero con Rhudo: el restaurante creado para la 'jet set' se convierte en discoteca para intentar salvarse

Paco Roncero, Miguel Ángel Silvestre, Álex González, Marcos Llorente y Griezmann estuvieron desde la apertura de Rhudo, hasta que se desvincularon del restaurante hace un año. Rhudo

Rhudo, el restaurante del número 64 de la calle Velázquez, se transforma en discoteca para sobrevivir.

Tras no cumplir las expectativas puestas en el gran proyecto gastronómico que empezó hace casi 2 años liderando el 'biestrellado' cocinero Paco Roncero, el restaurante se reinventó hace un año como 'dinner show'. Finalmente, el elegante local empieza a ofrecer los mismos servicios que un club nocturno.

Los fundadores y socios de Rhudo —entre los que se encontraban caras conocidas como los actores Álex González y Miguel Ángel Silvestre, y los futbolistas del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann y Marcos Llorente— optaron por "quedar en segundo plano", cuando el restaurante no llevaba ni un año abierto.

Después de desvincularse los famosos socios del proyecto, dejar su propuesta gastronómica a un lado y también dejar atrás el intento de 'dinner show'; Rhudo empieza una nueva etapa dentro de la noche madrileña con el foco en convertirse en el nuevo sitio de fiesta de la 'jet set', al no conseguirlo como restaurante.

Rhudo se creó para ser ese tipo de espacios que tanto abundan actualmente en Madrid en los que se busca concentrar todo lo que alguien espera al salir de noche: gastronomía, bebidas selectas, música atractiva y buen ambiente.

La idea fue ofrecer una propuesta de ocio completa en el corazón del barrio de Salamanca, evitando que los clientes tuvieran que marcharse tras la cena. "Un sitio para mirar y dejarse ver", explicaron el día de la inauguración a este diario.

Uno de los espectáculos celebrado este año en Rhudo. Rhudo

A un lado de la lujosa sala están los DJs. Al fondo de la planta baja hay una enorme barra de bebidas.

En el piso de arriba, otro comedor, más privado y todavía más oscuro. Antes de llegar a él están los baños, aunque no parecen baños: los inodoros están ocultos tras unas paredes circulares iluminadas con neón.

La decoración, diseñada por Archidom Studio, destaca por su solidez y sobriedad (salvo por las extravagantes luces), probablemente pensada para resistir posibles caídas o daños cuando la noche avance y el lugar pase de ser un restaurante elegante a una discoteca vibrante.

Su penúltima faceta

Rhudo se unió en su penúltima faceta a la tendencia de los restaurantes con espectáculo en la capital, los conocidos dinner&dance, donde la gastronomía se fusiona con la música en directo.

Con la idea de dar un paso más en esta propuesta, apostaron por experiencias exclusivas que mezclaban entretenimiento de primer nivel y alta cocina, al estilo de los grandes referentes del ocio nocturno internacional en lugares como Dubái, Nueva York, Las Vegas o Los Ángeles, según dieron a conocer en un comunicado de prensa.

La nueva etapa fue bautizada como 'Temporada 1'. En ella, cada día de la semana celebraron eventos, la mayoría acompañados de una carta renovada (con un ticket medio de unos 70 euros por persona), con opciones pensadas para compartir y adaptadas a todo tipo de público.

A pesar de todo, las puertas siguen abriendo a las 20.00 horas cada día para garantizar que sus exclusivas fiestas se extiendan hasta la madrugada.