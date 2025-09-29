El pueblo a una hora de Madrid con esencia medieval conocido como la 'Florencia española': tiene un palacio y un castillo

Madrid es una de las ciudades más bonitas del mundo. Sin embargo, cada vez más personas se aventuran a conocer algo más que lo que todos tenemos en mente de la capital. Y es que una localidad tan bien situada permite tener al alcance de la mano rincones que se podrían considerar casi escondidos.

Algunas de las provincias que se sitúan alrededor de la Comunidad de Madrid son ejemplo de belleza, tanto por sus increíbles estilos arquitectónicos como por su belleza natural repleta de bonitos paisajes. En todas estas zonas tenemos pueblos muy conocidos por su valor histórico y paisajístico. Sin embargo, también hay algunos municipios que podríamos considerar misterios inexplorados por el gran público.

Uno de estos ejemplos, que generalmente hacen referencia a pueblos pequeños y poco transitados que podríamos considerar infravalorados, es Cogolludo. Este es un municipio de la provincia de Guadalajara que destaca por su carácter medieval. Tanto es así que debido a su particular estilo arquitectónico y a su singular belleza es conocido como la 'Florencia española'.

Y es que este pueblo, que se podría considerar uno de los más tranquilos de la zona, es famoso por ser uno de los más bonitos de toda la región. Este municipio se sitúa en plena serranía y de él se dice que tiene reminiscencias florentinas, la que probablemente sea su mayor características o su aspecto más identificable.

A pesar de ser un municipio realmente pequeño y tranquilo, son preciosamente estas caracteríticas las que lo convierten en el lugar ideal para una escapada de unos días o incluso de unas horas. Además de situarse muy cerca de Madrid, uno de sus mayores reclamos es que tiene un palacio realmente espectacular.

¿Cómo es el pueblo de Cogolludo?

Cogolludo es un municipio de poco más de 500 habitantes que se sitúa en la provincia de Guadalajara y que destaca por su particular belleza. Debido al estilo de construcción predominante, se identifican en él reminiscencias florentinas. Como si fuera un pequeño pedacito de la historia de Italia.

Uno de sus puntos de mayor interés es su plaza mayor, la cual está formada por soportales y donde podemos disfrutar de su majestuoso Palacio Ducal. Este cuenta con una fachada que nos traslada a la Florencia más renacentista gracias a su arquitectura y al almohadillado de su esctructura exterior. Cuenta también con seis ventanas de estilo isabelino y el escudo nobiliario de la familia dentro de una corona de laurel.

Además, tiene detalles que recuerdan a majestuosos edificios como la Catedral de Pienza o el Palazzo del Banco Mediceo de Milán tal y como explica la publicación especializada National Geographic. Un edificio que ha pasado a consolidar el mayor reclamo de este pequeño municipio.

Y es que muchas personas se preguntan cómo un pueblo de apenas 500 habitantes cuenta con un palacio tan colosal. Y la respuesta hay que buscarla en la Edad Media, cuando los duques de Medinaceli y la Orden de Calatrava dieron gran esplendor a la villa. Esta ganó una gran repercusión, sobre todo durante el Renacimiento.

A finales del siglo XV, Luis de la Cerda, I Duque de Medinaceli, encargó a Lorenzo Vázquez de Segovia que realizara el diseño de su palacio familiar, el cual está inspirado en el palacio del Infantado de Guadalajara. En su zona interior cuenta con un patio plateresco, un impresionante artesonado y una chimenea gótico-mudéjar.

Sin abandonar esa impresionante plaza tenemos el edificio del ayuntamiento y su fuente circular de los cuatro caños. Y hasta ella llegan a morir infinidad de callejuelas angostas marcadas por la influencia de una arquitectura donde predominan los elementos pétreos. Por último, no podemos pasar por Cogolludo sin visitar la Iglesia de San Pedro y la de Santa María. En esta última podemos disfrutar de un fresco de José de Ribera llamado Los Preliminares de la crucifixión.

Pero Cogolludo no sólo tiene palacio, también tiene castillo, el cual fue declarado Bien de Interés Cultural en el año 1931. Sin embargo, hoy en día sólo quedan las ruinas de una torre islámica y de parte de los muros de la zona alta, los cuales dominan todo el conjunto histórico.

La última nota de distinción de este precioso pueblo es su festividad destinada únicamente a las mujeres. Se trata de la fiesta de Santa Águeda, que se celebra cada 5 de febrero, en la cual las mujeres se revelan contra el poder exclusivo masculino en la sociedad y ocupan los cargos municipales por un día.