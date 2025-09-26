Reabre uno de los mercadillos medievales más emblemáticos: a 25 minutos de Madrid, con puestos de artesanía y música

Cada fin de semana, la Comunidad de Madrid ofrece planes impresionantes y únicos que merece la pena hacer. Algunos están más destinados a parejas. Otros, a familias. E incluso para disfrutar con amigos. Y es que las oportunidades en la región y en la capital no se acaban.

Además, los alrededores de la ciudad se han convertido en el entorno perfecto para presenciar espectáculos tan singulares como las decenas de mercados y mercadillos que se montan a lo largo del año. Y es que estos son uno de los mayores reclamos de la zona.

Sin ir más lejos, este mismo fin de semana se celebra uno de los más emblemáticos de toda España. Se trata del mercadillo temático de Getafe organizado en torno a la figura de Francisco de Goya. Un evento cargado de historia que impregnará las calles de la localidad y que provocará que miles de curiosos se acerquen hasta el municipio.

Dicho evento arrancará este viernes 26 de septiembre y se extenderá durante todo el fin de semana. Además, se trata de un acto muy especial, ya que no solo contará con los tradicionales puestos artesanos y talleres, sino que habrá espectáculos con música para deleitar a todos los asistentes.

Y todo ambientados en el siglo XIX, ya que la localidad se viste de la época de Francisco de Goya ofreciendo escenas costumbristas con espectáculos al aire libre. Además, su entrada es gratuita, por lo que se presenta como la mejor oportunidad de tener un fin de semana divertido y diferente.

¿Cómo es el Mercadillo Goyesco de Getafe?

Del 26 al 28 de septiembre, Getafe se viste de gala para celebrar una nueva edición de su Mercado Goyesco. Un mercadillo temático que transforma por completo el municipio y que lo convierte en un lugar único, marcado por el peso histórico de nuestra literatura.

El lugar en el que será el regreso de este mercado es el Paseo Pablo Iglesias. Allí se distribuirán las decenas de puestos de los artesanos esperando a ser observados por un público que, una vez más, quedará maravillado por este increíble espectáculo.

Durante varios días, los vecinos de Getafe, y las miles de personas que asistirán a este evento, podrán pasear entre los puestos de los artesanos y disfrutar de espectáculos teatrales, pasacalles y talleres en un ambiente que enmarca dentro del Festival Internacional de Teatro de Calle.

La fiesta arrancará el viernes por la tarde, a las 17:30 horas, con el acto de inauguración oficial. Durante las tres jornadas no faltará tampoco la música ni la fiesta y es que Getafe se convierte en el epicentro de la emoción, pero retrocediendo unos cuantos siglos en una recreación histórica sin parangón.

El momento perfecto para disfrutar con amigos o con toda la familia, ya que además habrá exposiciones y una zona gastronómica con recetas de otras épocas. Y es que los planes que podemos hacer son casi infinitos.