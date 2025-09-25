Vuelve el festival en el que puedes visitar gratis los edificios de Madrid que nunca abren al público

Uno de los espacios que sólo abre durante Open House Madrid. Open House Madrid

Este fin de semana, Madrid tiene un plan cultural ineludible: la 11ª edición de Open House Madrid, el festival internacional de arquitectura y ciudad que del 25 al 28 de septiembre invita a descubrir los espacios más singulares de la capital.

Más de 120 actividades gratuitas —visitas a edificios habitualmente inaccesibles, estudios de arquitectura, rutas al aire libre, charlas y talleres— mostrarán cómo la arquitectura transforma la vida urbana.

Bajo el lema 'Madrid se sale', el festival celebra la efervescencia cultural y urbana de la capital, consolidada como destino global de referencia.

Con la colaboración de más de 1.100 voluntarios y la incorporación de audioguías en cinco idiomas, Open House Madrid vuelve a acercar la arquitectura a todos los públicos.

Entre las diez visitas imprescindibles de esta edición que no te puedes perder está la visita a la Biblioteca Nacional de España, icono cultural en el Paseo de Recoletos, con su monumental escalinata, columnas corintias y la imponente Sala General de Lectura. Custodia uno de los archivos más importantes de Europa, con piezas de artistas como Goya.

El Palacio de Fomento-Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un recorrido por patios luminosos, escaleras majestuosas y salones históricos en un edificio cuya fachada escultórica rinde homenaje a la riqueza económica del país.

El Edificio Beatriz, ejemplo de arquitectura brutalista en Madrid, celebra su 50º aniversario. Su geometría en hormigón visto es un símbolo de la modernidad de los años 70.

El Cuartel General del Mando Aéreo General (Palacio de la Infanta Isabel de Borbón), que fue construido a finales del XIX, mezcla de elegancia neoclásica y modernista. Una apertura excepcional de un edificio militar habitualmente inaccesible.

Castellana 81, obra maestra de Sáenz de Oiza, es un icono del skyline madrileño y de la arquitectura brutalista en España. Sus geometrías rotundas en hormigón y vidrio marcan un hito en la modernidad de los años 70, hoy rehabilitado con criterios de sostenibilidad y eficiencia.

El Palacete de Don Joaquín de la Torre y Angulo (Embajada de Suecia) es una residencia señorial del XIX convertida en sede diplomática. Abre de forma excepcional para mostrar unos interiores habitualmente inaccesibles.

La ruta por la Plaza de Olavide al ser ejemplo de regeneración urbana en Chamberí, que ha recuperado su trazado geométrico y el esplendor de sus fachadas modernistas.

La Casa Palazuelo, diseñada por Antonio Palacios en 1919, fue el primer edificio de oficinas de Madrid. Su espectacular patio central acristalado, que distribuye la luz natural a todas las plantas, la convierte en un ejemplo único de innovación arquitectónica en pleno centro de la ciudad.

La Galería de las Colecciones Reales es uno de los grandes proyectos museísticos recientes en España. Su arquitectura monumental, integrada en el entorno del Palacio Real, combina hormigón, piedra y luz natural para realzar una de las colecciones más valiosas del patrimonio histórico nacional.

La ruta de la Ciudad Verde es un recorrido por proyectos que integran naturaleza y arquitectura: envolventes vegetales, jardines verticales y diseños bioclimáticos que muestran cómo la sostenibilidad transforma la ciudad.

Y muchos edificios y rutas más, además de itinerarios temáticos que consisten en diez recorridos para redescubrir la ciudad a través de prismas tan diversos como la sostenibilidad, la arquitectura industrial, las casas palacio, los rascacielos o los escenarios de cine y series.

También se pueden visitar estudios de arquitectura. Más de 30 despachos abren sus puertas para mostrar de primera mano el proceso creativo de los arquitectos.

Los municipios invitados este año son Loeches y Nuevo Baztán, joyas arquitectónicas del sureste madrileño que ofrecen visitas guiadas a su patrimonio.

A su vez, están las visitas last minute, además de las visitas de libre acceso. Muchos de los espacios con inscripción ofrecen esta opción. Si alguna de las personas con reserva no se presenta, esas plazas se liberan en el momento y permiten la entrada de visitantes sin inscripción previa.

Para inscribirse y consultar los horarios de todas las actividades del programa, tienes que hacerlo en la web del festival: www.openhousemadrid.org.

Banco de España

En paralelo, el Banco de España pone en marcha el programa Puertas Abiertas, una amplia oferta de visitas comentadas gratuitas que arranca este próximo mes de octubre, con el objetivo de acercar a la ciudadanía el valioso patrimonio histórico-artístico que la institución ha acumulado a lo largo de sus más de dos siglos de vida.

Se ofrecen tres modalidades de visita: puertas abiertas en fin de semana (viernes de 16 a 20 horas, y sábados y domingos de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas), visitas para grupos de centros educativos y visitas de la mano del equipo de voluntariado del Banco (lunes y martes a las 16 horas).