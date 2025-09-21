Cómo ver el estadio Bernabéu al precio de un café único de Starbucks: un balcón de lujo con tartas de Balbisiana

El estadio Santiago Bernabéu se reinventa a través del café. Starbucks acaba de inaugurar oficialmente su tienda 'buque insignia' más espectacular de España.

Se trata de Starbucks Bernabéu, un espacio de 900 metros cuadrados que no sólo ofrece un café único, sino tartas de un prestigioso obrador de Madrid y una experiencia sensorial completa.

Ubicado en el corazón del estadio Bernabéu, este nuevo local se convierte en parada obligatoria para los amantes del café y el fútbol.

La nueva tienda insignia presenta una cuidada selección de cafés Starbucks Reserve, elaborados por baristas expertos que transforman cada taza en una obra de arte.

Además, cuenta con un blend único que elaboran desde Roma exclusivamente para esta tienda y sólo se puede probar en ella.

Barra de Starbucks Bernabéu. Starbucks Bernabéu

Este espacio está pensado para quienes buscan algo más que un espresso, como cócteles con base de café. La zona de mixología ofrece bebidas que fusionan ingredientes inesperados con el carácter del café.

Disfrutar de vistas al terreno de juego del estadio Bernabéu mientras se disfruta de un Starbucks Reserve Espresso Martini es una sensación inigualable. Un cóctel icónico, donde la intensidad del café espresso se fusiona a la perfección con el vodka con un toque avainillado.

La propuesta gastronómica va más allá de lo habitual gracias a una variada carta de platos que combinan los sabores más madrileños con una cocina de innovación.

Platos pensados para maridar con café, opciones exclusivas que no se pueden encontrar en ningún otro local de la marca y una carta que celebra la creatividad culinaria. Todo en un entorno que invita a quedarse, conversar y saborear sin prisa.

Asimismo, la cafetería colaborará con la pastelería Balbisiana, una de las más exclusivas y prestigiosas de Madrid; por lo que contarán con sus tartas y elaboraciones perfectas para acompañar con un café.

Bajo el lema 'Pasión por el café, pasión por Madrid', la tienda insignia del Bernabéu pretende representar el vínculo forjado entre la marca y la capital española. Con vistas privilegiadas al estadio Bernabéu, esta flagship está pensada para vivir la ciudad en toda su esencia.

El arte es protagonista desde el primer paso en la nueva tienda insignia de Starbucks Bernabéu. Un arco digital inmersivo envuelve al visitante en un viaje visual que narra el proceso del café con estética impresionista inspirada en el pintor español Joaquín Sorolla.

Y como broche, una escultura abstracta de la icónica sirena de Starbucks, creada por la artista madrileña Cristina Mejías, cuelga del atrio vertical como símbolo de conexión entre la marca y la ciudad.

Starbucks Bernabéu es el lugar perfecto para descubrir nuevas formas de disfrutar de una bebida única, desde el día hasta la noche, en un campo de fútbol.