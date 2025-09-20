El colegio más prestigioso de Reino Unido llega a Aravaca en busca de alumnos europeos 'expulsados' por el Brexit

El Brighton College, el prestigioso colegio de Reino Unido, abrirá sus primeros centros en Europa, siendo Madrid una de sus primeras ubicaciones escogidas.

Con más de 180 años de historia, el conocido colegio e instituto ha permitido a cientos de sus alumnos acceder a las mejores universidades del mundo, como Oxford, Cambridge, St. Andrews, Yale o Harvard.

La Comunidad de Madrid acogerá uno de los tres primeros colegios en Europa. Según adelantan desde el Brighton a Madrid Total, la nueva sede tiene previsto abrir sus puertas en septiembre de 2027 en Aravaca, uno de los barrios con una renta media por hogar que supone casi el doble que la media provincial.

Brighton College. Brighton College

Esto permitirá a niños y niñas de Madrid entre 3 y 18 años acceder a una educación de referencia mundial y premiada como una de las mejores del mundo en numerosas ocasiones.

También existirán alternativas de internado, proporcionando a las familias opciones flexibles diseñadas tanto para alumnos locales como internacionales.

Instalaciones de lujo

En los centros de cada Brighton College —son 12 colegios en el Reino Unido y en ciudades como Abu Dabi, Dubái, Singapur, Bangkok, Hanói, etc.— está la convicción de que una enseñanza de excelencia cambia vidas.

Es este compromiso con la excelencia lo que hace que cada sede seleccione a los docentes más talentosos y comprometidos. Además, mantienen un enfoque altamente personalizado: no hay dos alumnos iguales, lo que hace que hayan obtenido los mejores resultados académicos del Reino Unido.

Laboratorio del Brighton College. Brighton College

Las lujosas instalaciones cuentan con laboratorio, cafetería, exclusivas áreas de descanso o auditorio, entre otras. En cada aula, los estudiantes son alentados a pensar de manera crítica, a desarrollar la creatividad y a cultivar un amor por el aprendizaje constante.

"Los alumnos estarán preparados no sólo para el éxito académico, sino para llevar vidas con propósito, liderazgo y compromiso", garantizan desde el colegio.

Según queda recogido en el documento de tasas, estudiar en el Brighton College de Reino Unido cuesta, aproximadamente, en el ciclo 2025-2026, entre £7,720 y £10,590 por trimestre para alumnos, y entre £14,770 y £18,490 por trimestre para alumnos internos (boarding), sin incluir impuestos (VAT).

Para alumnos internacionales, la tarifa es de £12,000 por trimestre para alumnos de día y £25,000 por trimestre para internos. Esta última es la tasa más alta y equivale a £75,000 anuales (unos 86.000 euros).

Los precios que se establecerán en Madrid todavía se desconocen. "Las tarifas escolares aún no se han establecido. Se definirán de acuerdo con el mercado educativo español, garantizando que sean competitivas y adecuadas para este contexto.

La estructura de tarifas del Reino Unido no serán utilizadas como referencia, ya que ambos mercados son muy diferentes", puntualizan desde la entidad educativa.

¿Por qué Madrid?

Junto a la capital, Brighton College abrirá también colegios en Roma y Lisboa. Según informan en un comunicado, estas aperturas suponen un paso importante para responder a la creciente demanda de educación británica de alta calidad en el continente, impartida por docentes de primer nivel procedentes de todo el mundo.

Cerca de medio millón de ciudadanos británicos se trasladan al extranjero cada año, de los cuales alrededor del 40% lo hacen a Europa, según los datos que maneja Independent Schools Council.

Dr. Stephen Spurr y Richard Cairns at Brighton College. Brighton College

Muchas familias se sienten atraídas por el sur de Europa por sus comunidades internacionales y su calidad de vida.

El ISC Census 2025 también reveló un fuerte aumento en el número de familias de Italia y España que abandonan Inglaterra por motivos fiscales tras los últimos cambios regulatorios, algunos producidos por el Brexit.

El número de alumnos españoles en colegios británicos cayó un 12,6%, la mayor reducción entre las nacionalidades europeas. Para muchas familias, la principal pérdida al irse del Reino Unido ha sido tener que abandonar sus prestigiosos colegios privados.

"Es evidente que hay un gran número de padres que han aprendido a valorar enormemente la educación independiente británica y que están retornando al continente. Este año, Brighton College ha sido clasificado como el mejor del país en resultados académicos, así que es una excelente alternativa", señaló Richard Cairns, Group Ceo de Brighton College y único director en el Reino Unido galardonado dos veces como Tatler Head of the Year.

Instalaciones del Brighton College. Brighton College

"Gracias a nuestra alianza con Brighton College, los alumnos en Europa se beneficiarán de una educación impartida por los mejores líderes y profesores del Reino Unido, en instalaciones de primer nivel diseñadas para fomentar el descubrimiento y el rendimiento académico", comentó el Dr. Stephen Spurr, chairman y director de educación en Intellego Education.

"Es un verdadero honor ser el primer director de Brighton College Madrid. Vamos a construir un colegio donde se celebre la curiosidad, se fomente la confianza y la empatía sea el eje de todo lo que hacemos, cada día y con cada niño", concluye George Hartley, nuevo director de Brighton College Madrid.