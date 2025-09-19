Un vermú en la Zarzuela: el teatro que te regala un aperitivo durante la sesión matinal

Este 19 de septiembre se conmemora el Día del Aperitivo y en la capital no hay bebida más madrileña que el vermú para acompañar junto con las tapas y raciones del mediodía.

Por ello, hay un teatro de la capital que se ha propuesto crear el plan más castizo: combinar zarzuela con vermú.

El Teatro Infanta Isabel (calle Barquillo, 24) acoge el espectáculo "Zarzuela con Vermut", una propuesta que homenajea el género de la zarzuela y a sus grandes intérpretes, destacando la importancia de este patrimonio musical en la cultura española actual.

Un viaje por la zarzuela

El espectáculo Una noche de zarzuela invita al público a un recorrido por grandes momentos de la zarzuela y por canciones menos conocidas que son auténticas joyas ocultas del repertorio.

La obra se representa los sábados y domingos a la hora del aperitivo, a las 12:30 horas. El éxito de la pasada edición ha hecho que desde principios de septiembre, y hasta este domingo 21, el teatro ofrezca la posibilidad de tomar el vermú mientras disfrutas del espectáculo.

La obra, cuya dirección de escena y dramaturgia corre a cargo de Susana Gómez, versa de un personaje central es Paloma, interpretado por figuras como Milagros Martín o María Rodríguez, quien revive recuerdos de su pasado a través de fragmentos musicales.

Las entradas están disponibles desde 18 euros en la web del Teatro Infanta Isabel. El montaje es una producción de Producciones Come y Calla. Esta iniciativa busca resaltar el valor artístico de la zarzuela, renovando su conexión con el público y mostrando piezas clásicas junto a tesoros menos difundidos del género.

Otras obras para ver este mes

El resto de teatros de Madrid también se llenan de estrenos como el de Cabaret. UMusic Hotel Madrid se transforma a partir de este fin de semana en un Kit Kat Club 360º con este estreno que es una apuesta inmersiva de Letsgo bajo la dirección de Federico Bellone, una superproducción a cargo de los productores de El Fantasma de la Ópera, que promete estar a la altura de las icónicas producciones de West End y Broadway.

El cómico Mikel Bermejo presenta Eureka, que se estrenó en junio de 2025. Un espectáculo en el que combina stand-up y crowdwork en una auténtica celebración del humor.

Con su estilo fresco y directo, guía al público por las maravillas y locuras de la vida moderna, abordando los temas más candentes de la actualidad. El espectáculo, producido por Etiqueta Negra Producciones, llega al Pequeño Teatro Gran Vía a partir del próximo viernes 26 de septiembre.

El espectáculo María Callas Sfogato: cuando Callas encontró a María es una producción de ATG Entertainment, que se representará en el Teatro Amaya del 23 de septiembre al 12 de octubre. El evento tendrá solo tres semanas de funciones. La dirección está a cargo de Alberto Frías y la dramaturgia es de Pedro Víllora.