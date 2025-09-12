El pueblo de Madrid que 'se vende' este fin de semana en un evento que recrea una parte de su historia más desconocida

Recreación histórica de un evento del siglo XVI de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid. Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid

Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y, aunque hay un periodo de las memorias de un conocido municipio de la Comunidad de Madrid muy curioso, resulta bastante desconocido para muchos.

Por eso, el Ayuntamiento de la localidad ha decidido realizar por primera vez un evento para recordarlo entre los vecinos y asistentes que se quieran acercar al pueblo madrileño. Se trata de una recreación histórica que revivirá la época del siglo XVI.

Y es que en el año 1541, exactamente, el comendador de Paracuellos de Jarama, el marqués de Montesclaros, otorgó el preceptivo permiso para la enajenación de la encomienda santiaguista, que estaba en vigor en ese momento.

Se trataba de una vieja institución feudal, en la que se concedía a la Orden de Santiago un territorio a cambio de los servicios que los caballeros prestaron durante la reconquista a la Corona.

Así lo señalan diversas fuentes históricas, tal y como afirman desde el Consistorio. El rey de aquel entonces, Carlos I, aprobó la venta de inmediato.

El comprador fue el mariscal de Castilla, Arias Pardo de Saavedra. Gracias a la intervención mediadora ante el rey de Juan Pardo Tavera, arzobispo de Toledo, cardenal primado de España y su tío paterno y asesor, se hizo con la desmembrada encomienda de Paracuellos de Jarama.

La operación se produjo el 9 de junio de 1542, en que se suscribió la correspondiente escritura de compraventa entre el mariscal y el rey Carlos I por un coste de 42.024.579 maravedís, la antigua moneda utilizada en España entre los siglos XI y XVIII.

Al cambio, haciendo las equivalencias -a raíz de un estudio del profesor Luis Balbuena Castellano-, un maravedí serían unos 10 céntimos de euro. Por lo tanto, la venta se habría hecho por algo más de 4 millones de euros, aproximadamente.

El dominio adquirido incluía, además de Paracuellos, el coto de Belvis y las dehesas de Viñuelas, El Burguillo, Palomarejo y Cobeña.

Cuándo y dónde será

Tendrá lugar este sábado 13 de septiembre, en la plaza de la Constitución. Su organización corre a cuenta de la Concejalía de Turismo y la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid. Estos últimos serán los encargados de realizar la recreación.

La representación en cuestión tendrá lugar a las 18.30 horas, pero anterior a ella habrá una serie de actividades para completar la programación de una jornada única.

Así, a las 12.00 horas habrá un campamento de época, a las 12.30 horas los más pequeños podrán disfrutar de unos talleres infantiles y a las 16.30 horas se realizarán unas prácticas de esgrima.