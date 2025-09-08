El menú asturiano por menos de 35 euros que sólo puedes comer durante cinco días: fabada, cachopo y sidra

La gastronomía asturiana es lo que terminó de enamorar a Daniel Talavera, cofundador del madrileño Grupo La Fábrica. Tras repetidos viajes a la 'tierrina', tomó la decisión de que tenía que traerla a Madrid. Así creó, junto a su hermano, Javier Talavera, La Bobia, un proyecto que mantuviese la tradición asturiana pero dándole sus propios toques personales.

Ahora, esta sidrería madrileña cumple justo 10 años y está de doble celebración: este lunes 8 de septiembre se celebra el Día de Asturias, una jornada festiva que conmemora la devoción a la Virgen de Covadonga —'La Santina'— y que se ha convertido en un símbolo de orgullo e identidad para todos los asturianos.

Con motivo de esta fecha tan especial, La Bobia —que ya cuenta con tres sidrerías en Madrid: La Latina, Las Letras y Valdebebas— ha preparado un menú exclusivo (34 euros) y varias sorpresas para acercar a la capital lo mejor de la tradición y la gastronomía asturiana.

Homenaje a Asturias

Hasta el 12 de septiembre, todos los locales de La Bobia ofrecerán un menú especial que recorre algunos de los sabores más emblemáticos de la gastronomía asturiana. La experiencia comienza con un pastel de cabracho, uno de los entrantes más reconocidos del norte, elaborado con este pescado de roca y acompañado de una fina salsa.

Continúa con una fabada asturiana, plato icónico que simboliza la cocina de cuchara por excelencia. El protagonista principal es el cachopo de ternera, todo un emblema de La Bobia, crujiente por fuera y jugoso por dentro.

La Bobia de Valdebebas. La Bobia

Para refrescar el paladar, un helado de manzana que evoca los sabores de los tradicionales manzanos asturianos.

Y, como no podía ser de otra manera, la propuesta se acompaña de una botella de sidra natural con un escanciador para cada dos personas, la bebida que mejor representa la tierra asturiana.

Desde la apertura de su primer local en La Latina, La Bobia se ha consolidado como la sidrería de referencia en Madrid, llevando la esencia del norte a través de platos icónicos como la fabada, el cachopo XXL, los fritos de pixín o los tortos de maíz, siempre acompañados de buena sidra escanciada.

Con la posterior inauguración de La Bobia de Las Letras y La Bobia de Valdebebas, el proyecto ha crecido sin perder su identidad. El ticket medio en estos restaurantes es de 25 euros por comensal.

Día de Asturias

El 8 de septiembre, Asturias celebra su día grande con actos oficiales, festivales folclóricos y encuentros gastronómicos. Para quienes viven fuera de la región, como en Madrid, estas jornadas se convierten en una oportunidad de reencontrarse con sus raíces o descubrir los sabores y costumbres de una tierra marcada por la hospitalidad, la naturaleza y la buena mesa.

Con este menú especial, La Bobia invita a madrileños y visitantes a sumarse a la fiesta y brindar con sidra en honor a Asturias, sin necesidad de salir de la capital.