Los mejores planes con niños este fin de semana en Madrid: juguetes vintage, Cantajuegos y un día jugando con burros

Comienza septiembre y, poco a poco, llega la vuelta a la rutina. Los niños empiezan el nuevo curso dentro de pocos días y quieren aprovechar sus últimos días de vacaciones con muchos planes.

Las temperaturas vuelven a subir, pero no hay que alarmarse, no lo harán demasiado y permitirán disfrutar de todo lo que Madrid ofrece en cuanto a planes de ocio y desconexión.

Un popular mercado de juguetes vintage vuelve a una ciudad del sur, mientras se celebran fiestas patronales en varios municipios con actividades para toda la familia.

El próximo sábado 6 de septiembre tendrá lugar la segunda edición de Mercajuguete, una feria dedicada a los juguetes antiguos, de colección y nostalgia pop. Concretamente, en el Centro Comercial El Deleite de Aranjuez.

Este plan puede ayudar a los más pequeños a conocer con qué jugaban sus padres de pequeños y encontrar alguna reliquia que llevarse a casa para darle una nueva vida.

En total, participarán más de 15 expositores especializados con miles de productos dirigidos a todos los públicos, desde algunos más antiguos hasta piezas más actuales.

🏠 Lugar: Centro Comercial El Deleite, Aranjuez. 💰Precio: Gratuito.

El grupo Cantajuego es uno de los más reconocidos de la música infantil de nuestro país y este fin de semana dará un concierto gratuito en una ciudad madrileña. Lo hará con motivo de las fiestas patronales de Valdemoro.

Su espectáculo MegaHits llenará la Plaza de la Constitución a partir de las 19.30 horas de la tarde. Los niños podrán cantar junto a los Cantajuegos y sus amigos Coco, Pepe y Buby al ritmo de algunas de sus canciones más conocidas: "El chucheá", "Cosquillas" o "Soy una taza".

🏠 Lugar: Plaza de la Constitución, Valdemoro. 💰Precio: Gratuito.

En ocasiones, los niños de las ciudades no interactúan demasiado con los animales, pero eso se ha acabado gracias a Burrolandia. Un centro de rescate de burros que abre las puertas a toda la familia para conocer a los animales que allí se encuentran.

El precio de la entrada depende de la voluntad del visitante, pues se hace mediante una donación para poder continuar con su labor. Los niños podrán alimentar, cepillar y pasear a los burros mientras aprenden más sobre ellos.

🏠 Lugar: Camino de la Moraleja, Tres Cantos. 💰Precio: Donación.

La obra Cazacuentos de Tralalart Producciones aterriza en el Centro Cultural Casa de Vacas de Madrid. El espectáculo está preparado para niños de entre 3 y 9 años.

Este guion cuenta la historia de dos 'cazacuentos' del Planeta Fantasía que se han estrellado en la Tierra y no tienen magia para arreglar su nave.

Las entradas se repartirán de forma gratuita desde una hora antes del comienzo en el centro cultural. Se darán un máximo de dos entradas por persona hasta completar aforo.