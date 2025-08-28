El restaurante en la antigua cuadra de un palacio con vistas al Retiro con unas croquetas célebres y un menú de 40 euros

El Palacio del Retiro quiere ser algo más que un hotel boutique, de esos donde el lujo está en lo íntimo y en lo cercano y se percibe desde que pones un pie en él, gracias a una historia llena de cenas, bailes y encuentros sociales.

Ubicado muy cerca de la Puerta de Alcalá y con vistas al gran parque, a sus 51 habitaciones se han unido ahora dos grandes espacios gastronómicos que pueden convertirse en el place to be este otoño entre los amantes de los salones palaciegos, las grandes lámparas y las bonitas vistas.

Se trata de Crin Restaurant, el lugar principal para tomar algo en este hotel Autograph Collection, que arranca con un concepto culinario creativo, abierto desde las ocho y media de la mañana hasta las once de la noche, para adaptarse a las necesidades de cualquier cliente.

Catalina de Urquijo Cocktail Bar en Palacio del Retiro. E. E.

Las elegantes mesas están colocadas justo en el lugar que solía acoger las cuadras de los caballos del palacio. Aunque salvo el nombre, Crin, nada haría pensar en la presencia de los equinos en lo que ahora es un salón decorado de forma señorial y con una luz natural increíble.

La carta de este restaurante trata de dar respuesta a esa versatilidad de horarios de la cocina, abierta todo el día, por lo que cuenta con una selección de tapas madrileñas en un giro más contemporáneo y platos principales que irán cambiando en función del producto de temporada.

De cara al otoño, ya podemos pedir el bocado de anchoa y brioche con mantequilla salada, la gilda clásica con anchoa Don Bocarte o sus ya célebres croquetas de jamón o de gambón y alioli de lima.

O si queremos algo más contundente, se puede apostar por el tartar de vaca madurada con crujiente de carbón, la ensaladilla moderna de Miri con atún rojo, encurtidos y huevo a baja temperatura o la ensalada de otoño con calabaza asada, queso feta, tomate seco, piñones y vinagreta de yogur.

Uno de los platos que se sirven en Crin Restaurant.

De lunes a viernes, Crin Restaurant se ha unido a la nueva tendencia que recupera el menú ejecutivo de Palacio del Retiro con una apuesta por un entrante, principal y postre por sólo 40 euros.

La experiencia en este edificio del siglo XX, declarado monumento nacional, no tiene que acabar con el café en Crin Restaurant. Justo al lado, Palacio del Retiro Autograph Collection ha abierto también este verano Catalina de Urquijo Cocktail Bar.

Este espectacular espacio ha querido convertirse en un homenaje a la señora de la casa, Catalina de Urquijo, para quien fue construido en 1914 el Palacio del Retiro, en su época conocido como el Palacio Oriol, por el marido y arquitecto de Catalina, José Luis Oriol.

Fue la residencia familiar del matrimonio y de sus ocho hijos tras su llegada a Madrid y quiso Oriol convertirlo en un palacete burgués propio de la Belle Époque que se vivía en esos años. Construido en piedra de Colmenar, con materiales nobles, un patio interior que da luz a todas las estancias y detalles señoriales como las vidrieras o la escalera principal, es una experiencia única para volver en el tiempo a esos años aristocráticos.

Fachada del increíble Palacio del Retiro. E. E.

De Catalina, hija de una de las familias vascas más importantes en el desarrollo de la industria de esta región, se decía que era una mujer atenta, elegante y sobre todo la anfitriona perfecta en las comidas y cenas que se celebraban en sus salones y que unían a lo más granado de la economía y la política de las primeras décadas del siglo XX en España.

Ahora Palacio del Retiro ha intentado emular esas noches de encuentros en el cocktail bar con una carta llena de referencias a la vida histórica de estos salones.

Así, podemos pedir un Perfume (con Tanqueray, licor de saúco, Ricard, lima, limón y albahaca) o La Malinche (Mezcal Vida, licor de chile poblano, triple seco, sirope de agave y bitter de chocolate azteca); que se sirven acompañados de jamón ibérico de bellota, quesos artesanos o el sándwich mixto Retiro con trufa, entre otros.