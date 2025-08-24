Camilo (31 años) no se corta y desvela cuál es el rincón que más le ha impactado de Madrid: "Parece una tienda abandonada"

Madrid se ha convertido en los últimos años en la ciudad de las estrellas. Y es que la capital de España atrae a personas relevantes de diferentes entornos que encuentran en esta localidad un espacio en el que asentarse y sentirse vivos. O simplemente, en el que hacer una pequeña parada.

La capital es un espacio de lo más variopinto, ya que puede ser el lugar elegido por actores como Matthew McConaughey para un viaje o para que estrellas como Richard Gere tengan su retiro soñado junto a toda su familia. Y es que Madrid se ha convertido ya en una ciudad de mundo.

Es por ello que no es extraño encontrarse paseando por sus calles a estrellas como Camilo. El cantante, que se encuentra desde hace unos días de gira por España, ha disfrutado de la ciudad de Madrid y de algunos de sus rincones favoritos.

A pesar de que el cantante ya ha estado muchas veces en la localidad, cada vez que viene descubre un sitio nuevo. O repite en aquellos que más le han cautivado, ya que el colombiano es un gran amante de la capital de España. Por ello, disfruta perdiéndose por sus calles o entrando en sus restaurantes favoritos.

Recientemente, el propio Camilo ha desvelado cuál es el lugar que le ha robado el corazón. Y también el sentido, empezando por el del gusto. Y es que el artista natural de Medellín tiene nuevo restaurante fetiche en la ciudad. Se trata del famoso establecimiento Biga Clandestina.

¿Por qué Biga Clandestina ha enamorado a Camilo?

Camilo (31 años) y Evaluna (28) forman una de las parejas más mediáticas de la actualidad. No solo en el ámbito de la música, sino del espectáculo y del famoseo en general. Es habitual que se muestren juntos en todos los entornos, no solo encima del escenario.

Pero especialmente en sus redes sociales, donde comparten de manera frecuente contenido juntos, de su día a día o incluso de sus viajes. Y recientemente han revelado cuál es su restaurante favorito de Madrid. Se trata de un establecimiento muy particular llamado Biga Clandestina.

Este restaurante está regentado por una pareja venezolana, Emiliano y Clara. Ella lleva el peso creativo del local, ya que es fotógrafa, mientras que él se encarga de gestionar la cocina, ya que es el chef. Y su especialidad son las pizzas, las cuales parecen salidas de la misma Italia.

La particularidad de su restaurante es que durante algunos días de la semana ofrecen un servicio que consiste en una experiencia gastronómica para doce comensales que no se conocen. Todos ellos se reúnen en una preciosa sala amenizada con música de jazz en un encuentro totalmente clandestino. Una aventura diferente destinada a conocer gente nueva.

Pero también a disfrutar de la mejor comida italiana. Este establecimiento tiene una gran lista de espera, pero Camilo y Evaluna han conseguido tener mesa para disfrutar de este increíble lugar que, en primer momento, dejó sorprendido al cantante: "Entras y parece una tienda abandonada".

Horas después compartieron por redes sociales cómo había sido su experiencia. Y el propio restaurante también promocionó que habían tenido el privilegio de recibir a la mediática e idolatrada pareja de artistas.

De este lugar no solo quedaron entusiasmados con la propuesta gastronómica y con la variedad y explosión de sabores. También disfrutaron mucho del entorno y de un local que les maravilló por su estilo diferente, pero acogedor.

En resumidas cuentas, la oportunidad de pasar por allí los cautivó y se transformó en una gran velada que no dudaron en compartir con sus seguidores, a quienes transmitieron la particularidad de un sitio que va transformándose paso a paso. "A mí me conmovió todos los centros", decía Camilo.

Para Evaluna, gastronomía y decoración formaban un binomio casi tan perfecto como su pareja. Y es que pocas cosas hay mejores que comer en un local que te hace también disfrutar de la estancia. "Cuando uno ve excelencia, la vida tiene sentido", decía el artista de Medellín.

El paso de Camilo por la capital de España sin duda está siendo muy placentero: "Oigan, caminando por la calle en Madrid me encontré una chica que me abrazó y me dijo: 'nunca dejes de hacer música porque no sabes cómo me han impactado y me han ayudado tus canciones'. Uf. Le pido a Dios que nunca permita que yo me acostumbre a esto. Los amo. Quería escribir esto en algún lado para que no se me olvide".