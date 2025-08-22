El bonito parque a 30 minutos del centro de Madrid que eclipsa a El Retiro: con 55.000 m2, un lago y entre montañas

El verano es una época del año muy esperada por muchas personas. Son meses sinónimo de vacaciones, de playa y de fiesta. Sin embargo, cuando llegan, muchos desean también que pase pronto porque el calor se hace insoportable. Especialmente en ciudades como Madrid.

La capital de España es una de las ciudades en las que más cuesta arriba se hace esta época del año. No tiene playa ni está cerca de ninguna zona de mar como otras grandes capitales. Pero sí registra temperaturas que se acercan e incluso superan los 40 grados.

Por ello, pasar los meses de julio, agosto y septiembre encerrados entre sus muros se convierte en una práctica de riesgo que pone en jaque a muchos madrileños. Para intentar llevarlo lo mejor posible, hay algunos que intentan hacer escapadas a pueblos de la sierra o a zonas de baño.

Sin embargo, no siempre se puede hacer eso. Por esta cuestión, se ven obligados a buscar otras alternativas más asequibles y accesibles. Y en los últimos tiempos, uno de los planes que más adeptos ha ganado ha sido acudir al impresionante Parque de la Laguna Carrizal.

Este increíble entorno se encuentra en el municipio de Collado Villalba, muy cerca de la parte central de la capital. Se trata de un inmenso parque que tiene una gran laguna propia, que está rodeado de montañas y que tiene inmensas praderas para resguardarse del calor del verano.

¿Cómo es el parque más de moda de Madrid?

Es de sobra conocido por todos que Madrid es la ciudad de los parques. Debido a su tamaño y a su localización geográfica, permite tener infinidad de espacios de este tipo que tiñen de verde en cierto modo un paisaje dominado por el alquitrán de las carreteras y el hormigón de los grandes edificios.

Por ello, zonas como El Retiro, Madrid Río o la Casa de Campo se convierten en el entorno perfecto de los madrileños, especialmente en épocas como la primavera, cuando todo florece, o el verano. Es precisamente en esta época cuando más personas acuden para resguardarse del calor.

Mientras los madrileños empalman una ola de calor con otra, estos refugios climáticos son en muchas ocasiones la única salvación. Sin embargo, como suele suceder en Madrid con casi todo, estos espacios terminan masificándose. Por ello, hay que buscar alternativas.

Una de las que más de moda se ha puesto ha sido el Parque de la Laguna Carrizal, situado en el municipio de Collado Villalba. Este espectacular entorno seminatural está a tan solo 30 minutos del centro de Madrid e impresiona no solo por su belleza, sino también por su extensión.

Cuenta con 55.000 metros cuadrados, es decir, unas cinco veces la superficie del estadio Santiago Bernabéu. Sin embargo, la joya de la corona del Carrizal es su idílica laguna, la cual tiene una extensión de 10.000 metros cuadrados. Este es el lugar perfecto para refrescarse y disfrutar de un entretenido paseo en barca.

Ese carácter fresco se debe a su origen, ya que este increíble recinto del barrio Parque de La Coruña fue edificado sobre los antiguos manantiales de El Tomillar. Dentro, es prácticamente como una ciudad aparte, ya que cuenta con sus propios caminos asfaltados y sus sendas naturales para andar, correr o montar en bici.

Muchas personas aprovechan su extensión, y sobre todo sus sombras, para hacer allí pícnics con la familia durante los fines de semanas. Está rodeado de zonas con frondosos árboles y también posee áreas infantiles para que los más pequeños puedan disfrutar de su experiencia.

Aunque es cierto que la mayoría de sus visitantes acuden ahora para poder navegar por esta laguna que se encuentra protegida por grandes zonas de césped y por las montañas que custodian todo el perímetro del parque.

Este es un añadido novedoso, ya que antes no había barcas para usar y muchas personas tenían que conformarse con hacerlo en una zona tan concurrida como El Retiro. Pero desde el pasado mes de julio, el Ayuntamiento de Collado Villalba cuenta con un servicio de alquiler de barcas.

No obstante, hay que saber que estas barcas solo estarán disponibles por las tardes, en horario de 17:00 a 21:00 horas los días laborables, y de 13:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas los fines de semana. De lunes a viernes, el precio del alquiler es de 6 euros, mientras que los fines de semana hay que pagar 8.