El 'glamping' pionero en Madrid con casas en los árboles y energía propia: "Saco las ideas de mis viajes a África o Europa"

Para muchos, lujo y naturaleza son palabras que resultan opuestas. Pero para Antonio Gonzalo es todo lo contrario. "Yo te diría que son sinónimos. Es un lujo estar en la naturaleza. Es aire puro, tranquilidad, pájaros... En la ciudad hay ruido, asfalto y contaminación", lo define.

Es el dueño de Ecoturismo Monte Holiday, un 'glamping' -mezcla de camping y glamour- situado en el Valle del Lozoya y pionero en Madrid no solo por implementar este concepto, sino también por ser el primer proyecto de turismo regenerativo en la comunidad. "Va más allá del turismo sostenible, es decir, de no dejar huella. Intentamos dejar un impacto positivo en el entorno", explica.

De esta manera, ha adaptado el bosque al cambio climático, ha protegido al camping frente a incendios forestales y ha creado un sistema para generar su propia energía renovable de la que se nutren las instalaciones que lo forman. "Invertimos dinero en la protección de los bosques y producimos empleo", explica el que, además de propietario del 'glamping', también es ingeniero técnico forestal.

Cabañas en los árboles

Antonio Gonzalo heredó el camping que sus padres fundaron en los años 80 y que, después de trabajar allí hasta la jubilación de sus progenitores, regenta él desde hace unos 20 años. Su familia se había dedicado toda la vida a la ganadería con vacas y ovejas, pero con la bajada de precios de la carne, tuvieron que reinventarse.

"Cuando tenía ocho años, nos fuimos de viaje por Europa. Nos dimos cuenta de que los campings, que en ese momento en España casi no existían, en el resto del continente eran un boom". Decidieron emprender en ello en una finca de 350 hectáreas (de la que dedicaron 27 a este empeño) situada en este enclave en el que siempre había vivido su familia.

Una de las cabañas en los árboles de Ecoturismo Monte Holiday. Ecoturismo Monte Holiday

"Al principio era un camping para alojar familias de forma tradicional. A medida que pasó el tiempo, nos dimos cuenta de que había que adaptarlo a las nuevas innovaciones". Aunque del espacio con el que se comenzó hasta lo que es ahora, hay grandes diferencias.

Inspirado en sus viajes, Gonzalo ha ido transformando el lugar hasta convertirlo en algo que podría pasar por un parque nacional africano en la sabana. Cabañas que asoman por entre los árboles a ocho metros de altura y rodeadas de maleza en la que destacan las encinas. Todas ellas con camas confortables, climatizadas, grandes ventanales para poder ver el amanecer desde la cama y terrazas a ras del vuelo de los pájaros.

Fue hace 15 años en África donde se le ocurrió el concepto que luego aplicó a su negocio. "Estuve 14 meses recorriéndolo en un 4x4. En Kenia y Tanzania me alojé en lo que antes habían sido reservas de caza que habían reconvertido en parques. Una mezcla entre naturaleza, animales y alojamientos premium. No lo había visto nunca en Europa", narra.

Aunque estas no fueron las primeras que implementó el ingeniero. Las precedieron los bungalows y las siguieron los ecolodges (casitas de estilo nórdico). Gonzalo no se detiene y ahora está en proceso de construcción de unos nuevos domos que esperan estar listos para este verano. Once esferas totalmente transparentes para ver las estrellas desde la cama.

Antonio Gonzalo con la biomasa que producen y que utilizan en la caldera del complejo. Ecoturismo Monte Holiday

El complejo cuenta también con un bar-restaurante, un parque móvil de aventura, una granja y multitud de actividades lúdicas para familias, su principal cliente. Estos provienen en su gran mayoría de la propia capital. El resto se reparten entre el resto de España y algunos países de Europa como Holanda o Reino Unido. Muchos de los últimos, asegura, "son jubilados con alto poder adquisitivo que viajan con sus autocaravanas".

Pero, a pesar de que ahora afirma que la acogida "es muy buena", cuando comenzó hace más de una década, costó algo más que se entendiera su concepto. "Al principio hubo que explicarlo porque no se sabía lo que era y no tenía tirón. Pero sabíamos que llegaría y que acabaría triunfando".

Energía renovable

Toda la energía utilizada para calentar las instalaciones es renovable y producida dentro del establecimiento. "Hemos puesto una red de calor que funciona con una caldera de biomasa. Esta utiliza astillas procedentes de los tratamientos agrícolas de la zona: las podas y las intervenciones forestales". A partir de aquí, se distribuye a las instalaciones mediante una red de tuberías subterránea de dos kilómetros.

Por otro lado, "se reduce el riesgo de incendio y se aumenta la independencia energética. Ya no dependemos de la entrada del gasóleo y de los precios, porque somos capaces de producir nuestra propia energía. El efecto es positivo y es regenerativo, ya que cuanta más energía consumimos, más dinero se inyecta en los montes de los alrededores", expresa.

La sala de calderas del 'glamping'. Ecoturismo Monte Holiday

Fue otra de las ideas que sacó de un viaje. "Cuando conoces otros sitios te das cuenta de que hay otras prácticas que se pueden aplicar aquí. En este caso vi que lo tenían implantado en algunos establecimientos de países nórdicos, como Austria".

Una curiosidad y creatividad para la innovación que le quiere transmitir a las siguientes generaciones que le sustituyan. "Ese hacer cosas nuevas y la pertenencia a este proyecto es algo que trasladar a los hijos para que, a su vez, ellos sigan tirando del carro. Nosotros como empresa familiar consideramos que no es de quienes lo gestionamos ahora, sino de los que vienen después", explica Gonzalo.

Por eso, espera que este oasis natural de paz al lado (apenas una hora) del bullicio de la gran ciudad de Madrid perdure por mucho tiempo más. Eso sí, sin parar de transformarse y mejorar en el empeño de cuidar el bosque que lo rodea.