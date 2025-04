Ni Lhardy ni Botín: este es el restaurante que me recomienda mi abuela madrileña cuando quiero comida rica y tradicional

Madrid es la ciudad de las oportunidades. Sin embargo, uno de los grandes problemas que podemos encontrarnos es que hay tanto donde elegir que muchas veces no sabemos ni por qué opción decantarnos. Y esta situación se produce especialmente en el ámbito gastronómico, ya que elegir restaurante en Madrid no es una cuestión fácil. Desde aquellos restaurantes que nos conquistan por sus precios como aquellos que lo hacen por su exquisita carta.

Sin embargo, una de las búsquedas más demandadas en estos momentos en Madrid es la de la comida tradicional y la de toda la vida. La que podríamos calificar como la comida de la abuela. O incluso la de nuestra madre. Esa comida que todos buscamos cuando nos apetece algo rico, de sabores muy puros y plenos, llenos de matices y que nos hacen teletransportarnos a nuestra infancia o a esos recuerdos que tenemos guardados en lo más profundo de nuestro ser.

Aunque encontrar un restaurante en Madrid es una tarea complicada que requiere echarle un pensamiento y hacer un gran sondeo, sobre todo para encontrar aquello que queremos buscar con la mayor fidelidad posible. Una buena manera de buscar es a través de redes sociales, ya que ahí podemos hallar un catálogo perfectamente organizado con mil y una variantes.

Sin embargo, nos arriesgamos a tener que apostar por aquello que se viraliza sin cesar y que, por lo tanto, sea difícil encontrar una mesa. Esos restaurantes suelen estar siempre llenos y con una lista de espera kilométrica. Por ello, una opción que nunca falla será escuchar la voz de la experiencia.

Y ahí, nada mejor que guiarnos por los consejos de las personas que más saben de la vida, nuestras abuelas y nuestras madres. Ellas siempre confiarían en restaurantes que mezclan calidad y tradición como por ejemplo La Malantina, un establecimiento en el que podremos disfrutar de una comida con el sabor de siempre, pero con un toque innovador dentro de un entorno en el que se respira calor de hogar.

¿Cómo es el restaurante La Malantina?

La Malantina es uno de esos restaurantes que no defraudan y en el que siempre tendremos la oportunidad de degustar los sabores más ricos y castizos de Madrid. Pero también de una cocina reposada y tranquila, donde todo recibe su tiempo y su mimo para obtener la mayor calidad posible, utilizando productos excelentes con técnicas que marcan la diferencia.

Este restaurante es un clásico del barrio de las Letras. A pesar de que no tiene una gran tradición, ya que lleva abierto poco más de dos décadas, ha conseguido hacerse un nombre en Madrid, donde goza de una gran popularidad y también de mucho respeto por el valor casi incuantificable de su cocina y de su calidad.

Actualmente acaba de renovarse, pero sigue conservando toda la esencia de la cocina y de la comida clásica, ya que no han querido traicionar su estilo para seguir manteniendo su éxito tan particular y valioso. Una casa de comidas auténticas cuya guía son las recetas de las abuelas madrileñas de antaño, pero con un toque fresco e innovador. Además, su look retro invita a tener un momento de calma y tranquilidad, con vistas al pasado, un tiempo que siempre dicen que fue mejor.

Este bistró castizo es uno de los grandes adalides de la cocina tradicional y tal y como informa la revista Elle, basa su nueva propuesta en platos tan ricos y diferenciadores como el canelón de rabo de toro, la col braseada y caramelizada con vinagreta de anchoas, avellanas y eneldo o las mollejas laqueadas con puré de manzana.

Además, desde La Malontina han querido hacer un guiño a sus vecinos del barrio, una de las zonas más icónicas y castizas de Madrid, incorporando a su carta algunas notas de valor y arraigo inconfundibles. Desde el regreso de la gilda de la Taberna Los Gatos a la tarta de zanahoria de Motteau pasando por el hojaldre del obrador Estela Hojaldre en su nuevo postre 'Nuestro pan con chocolate'. Así es la nueva La Malantina, un restaurante situado en la calle La Verónica, 4, y donde disfrutaremos como casi en ningún sitio de una cocina de toda la vida, pero de calidad exquisita y a un precio razonable.