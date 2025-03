El regreso del mítico Pabellón de los Hexágonos de Madrid: se podrá visitar gracias a este evento y por tiempo limitado

Situado desde 1959 en el Recinto Ferial de la Casa de Campo, el Pabellón de los Hexágonos es uno de los edificios emblemáticos de Madrid del siglo XX. Lo diseñaron los arquitectos José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún para la Exposición Universal de Bruselas. Ahí obtuvo la medalla de oro, imponiéndose incluso al Atomium de Bruselas. Pasaron los años, las ferias y las exposiciones, y el Pabellón fue cayendo en desuso. Pese a que se encuentra en fase de rehabilitación, hasta el 20 de abril se podrá visitar gracias a una exposición del artista parisino Pol Taburet.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, presentaron el martes 'Oh, si os pudiera escuchar/Oh, If Only I Could Listen', la primera exposición de Taburet en España, organizada por la Fundación Sandretto Re Rebaudengo Madrid en colaboración con el Ayuntamiento de la capital.

La muestra, que abre al público de lunes a domingo, de 11 a 19 horas, con entrada gratuita, está acompañada por una publicación bilingüe castellano/inglés en la que contribuyen reconocidos autores internacionales como Ben Okri, Juliette Lecorne, Matthieu Peck y Guillaume Blanc-Marianne.

Para esta exposición, el artista ha creado un conjunto único de más de diez pinturas, además de dibujos y bocetos que representan criaturas mágicas en constante transformación. Pol Taburet describe estas piezas como personajes en metamorfosis entre lo femenino, lo masculino, lo animal y lo luminoso.

Este conjunto de obras ha sido especialmente realizado para este particular espacio y es el resultado de numerosas visitas al Museo del Prado y, especialmente, producto del estudio de las Pinturas Negras de Francisco de Goya, lo que se refleja en el uso de una paleta de tonos sombríos, según informa el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

En paralelo, la histórica Imprenta Municipal-Artes del Libro acoge, del 5 de marzo al 20 de abril, la primera serie de litografías de Taburet, Papa Tonnerre’s Tale. Bajo el título Atelier Pol Taburet, permite recorrer su proceso de estampado litográfico en piedra. La entrada es gratuita y se podrá visitar de martes a domingo, en horario de 12:00 a 20:00 horas.

Pol Taburet (París, 1997) se graduó en la École Nationale Supérieure d’Arts de París-Cergy. Su obra es una "mezcla embriagadora e iconoclasta de referencias que van desde el propio origen caribeño del artista, las tradiciones y sistemas de creencias del vudú sincrético de la región, la cultura contemporánea más amplia y la pintura clásica". "El artista ha llamado rápidamente la atención con su idiosincrático estilo pictórico, que ha desarrollado incorporando el uso de la aerografía junto a la pintura tradicional a pincel con colores acrílicos. El resultado formal es una singular contraposición de texturas y acabados, de minucioso detallismo, sugerencia impresionista y simbolismo", explica el Consistorio.

Con su exposición, Taburet logra abrir las puertas del Pabellón de los Hexágonos, realizado con acero, vidrio, aluminio y ladrillo es un "paradigma de la arquitectura moderna española y uno de los hitos de la arquitectura madrileña del siglo XX".

El pabellón está siendo restaurado en los últimos años. Entre los años 2020 y 2021, el Consistorio madrileño llevó a cabo la primera fase del proyecto, que culminó a finales de 2021 y tras el cual se recuperó un tercio de su superficie, incluyendo el acceso principal, el atrio y su sala contigua.

La segunda fase de rehabilitación, que forma parte de un convenio firmado entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Cultura, será para los trabajos de acondicionamiento y supondrá el fin de la restauración. Entonces, se dará paso a la tercera fase, que se prolongará hasta el 2027, durante la que se dotará al inmueble de instalaciones para su uso cultural.