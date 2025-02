Bodas por 5 euros en el centro de Madrid: la particular 'iglesia' que casa a decenas de parejas todos los fines de semana

Si hay una ciudad peculiar en el mundo, esa es Madrid. Y es que la capital de España es una urbe tan grande y abierta que podemos pasarlo bien en ella casi de cualquier manera. Los planes son ilimitados. Algunos realmente sorprendentes y particulares. Y que casi no se pueden hacer en ningún otro lugar en el mundo.

Sus bares, sus restaurantes, sus discotecas y sus diferentes locales de ocio nos ofrecen un abanico tan amplio de posibilidades que incluso cuesta creer. Por eso, podemos acudir a un bar en el que se ofrecen tapas y raciones XXL completamente gratis, a pubs en los que disfrutar de los cócteles y combinados más exquisitos o a discotecas en las que disfrutar hasta de espectáculos al más puro estilo cabaretero.

Sin embargo, lo que algunas personas no saben es que incluso también pueden salir un día y casarse. Y lógicamente, sin acudir a la catedral de La Almudena o a la iglesia del barrio. Y es que es posible casarse en el centro de Madrid si sabes a dónde acudir en lo que se podría considerar uno de los planes más extravagantes y divertidos que se pueden hacer.

Esto es posible gracias a una especie de iglesia que existe en el barrio de Lavapiés. Se trata de la iglesia Patólica, la cual recibe su peculiar nombre porque adora a un pato de goma, el cual ejerce como su símbolo. Y en ella se celebran ritos no religiosos similares a los que se llevan a cabo en cualquiera iglesia tradicional.

Desde misas hasta bautizos pasando, como no, por bodas. Y es que desde hace unos años, este particular local de Madrid celebra enlaces matrimoniales que son conocidos por ser los más singulares que se pueden encontrar tanto en Madrid como en el resto de España. Y es que si no lo conoces, merece una visita, al menos para matar la curiosidad y para saber como es 'El Paticano'.

Bodas por 5 euros en 'El Paticano' de Madrid

Como siempre decimos, Madrid es una de las ciudades más curiosas del mundo. Tanto es así que podemos salir un día a tomar algo y si la cosa se lía para bien, terminar casados. Y esto es posible gracias al 'Paticano', la peculiar iglesia que lidera el Papa Patólico y que se encuentra en el movido barrio de Lavapiés, muy cerca del centro de Madrid.

Este Papa Patólico es Leo Bassi. Sin embargo, no está solo en la dirección de su iglesia, ya que esta congregación también cuenta con una lideresa, la Mamá Patólica. Esta función recae sobre la cupletista Laura Inclán, también conocida como La Verbeníssima. Ella, al igual que Bassi, también tiene la potestad de oficiar bodas patólicas.

Dichos enlaces se celebran todos los fines de semana en sus horarios de misa habitual, a las 12:00, a las 13:00 y a las 14:00 horas. Y tienen una duración de 30 minutos. Así pues, en sólo media hora podemos estar casados por el rito patólico. "Ceremonias muy divertidas hechas con sinceridad y emoción. No tienen valor legal, pero sí mucho valor sentimental", tal y como explica Leo Bassi.

Y es que, como es lógico, estas bodas no tienen ningún tipo de validez legal ni moral. Son simplemente una especie de fiesta para pasarlo bien y para hacer algo totalmente diferente. Una manera de celebrar el amor con nuestra pareja mientras se comparten unas risas.

¿Cómo son las bodas patólicas?

Para todas aquellas personas que hayan quedado prendadas de la originalidad de estas bodas patólicas, o al menos de su curiosidad, y que quieran probar suerte, solo tienen que hacer una cosa. El primer paso es escribir a la cuenta oficial de la iglesia Patólica en la red social Instagram, ya que a través de mensaje directo lo gestionan todo.

Después, tendremos que indicar la hora deseada y el número de personas que acudirán al enlace. E incluso si queremos una boda múltiple, ya que podemos casarnos con otras parejas amigas o con parejas anónimas. Las bodas son totalmente gratis, pero sí se pide una voluntad al finalizar la ceremonia si el acto nos ha gustado. Un donativo que además se hace de manera tradicional, cuando se pasa el cepillo.

Este dinero se utiliza para mantener la singular capilla y aportan tanto los novios como los invitados. Y para aquellos que quieran disfrutar de la experiencia completa, se pueden añadir a la celebración un par de anillos de patito y un Certificado de Matrimonio con los nombres de los contrayentes por 5 euros en ambos casos.

Estas bodas paticanas cada vez tienen más éxito. Sin ir más lejos, recientemente acaba de pasar San Valentín, momento que se aprovechó para celebrar una multitudinaria boda en la que se casaron hasta 24 parejas a la vez. "Es parte de nuestra filosofía de compartir la alegría lo máximo posible", decía Leo Bassi ante tal evento.