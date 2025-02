Almeida lleva el cocido a Bruselas para que prueben lo que es Madrid: "Con diferentes ingredientes, hasta berzas"

El cocido madrileño ha llegado al Parlamento Europeo de Bruselas. Más de doscientas personas, en su mayoría eurodiputados y entre los que destacan la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y la portavoz del PP en el Parlamento Europeo y vicepresidenta del EPP, Dolors Montserrat, han disfrutado de una degustación de cocido madrileño y productos con sello M Producto Certificado, la marca de Madrid.

La Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE Madrid), con motivo del Día Internacional del Cocido, que se celebra el próximo 27 de febrero, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, con el alcalde José Luis Martínez-Almeida, y la eurodiputada popular Susana Solís, ha elaborado el plato más castizo de la región en el Parlamento Europeo: el cocido madrileño.

En este sentido, el alcalde de Madrid ha destacado el papel de la gastronomía como embajadora de la cultura española: "El cocido es mucho más que un plato. Es tradición, identidad y un símbolo de nuestra forma de ser: acogedora, cálida y generosa. No hay mejor manera de entender Madrid que sentarse a la mesa y compartir un buen cocido. Como decimos en Madrid, aquí cabemos todos y, si no, nos apretamos un poco más en la mesa".

"El cocido madrileño se asemeja a la ciudad de Madrid. Es un punto de encuentro de muchos ingredientes diferentes. Ya sea garbanzos, ya sea pollo, ya sea carne... hasta berzas", ha añadido Almeida.

En cuanto al plato estrella, firmado por los cocineros participantes en la recepción, se ha servido un cocido madrileño en cuencos de barro, como manda la tradición, en tres vuelcos: el de la sopa, el de los garbanzos de La Garbancera Madrileña, de la variedad Amelia (caracterizados por su pequeño tamaño que se multiplica por tres en la cocción y por ser muy mantecosos) y las verduras y el tercer vuelco o vuelco de las viandas con carne IGP Sierra de Guadarrama, chorizos, morcillas, tocino…

Almeida también ha resaltado la importancia de esta iniciativa para reforzar la presencia de Madrid en Europa: "Nuestra ciudad es la mejor puerta de entrada a España, y también lo es de nuestra gastronomía. Promover productos madrileños en el Parlamento Europeo es una manera de seguir construyendo vínculos y acercando nuestra cultura al resto del continente".

Por su parte, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo y vicepresidenta del EPP, Dolors Montserrat, recalcaba este martes, que este evento de promoción reivindica la importancia de lo auténtico.

"Hoy rendimos un homenaje adelantado a uno de los platos más emblemáticos, no solo de Madrid, sino de toda España. El cocido madrileño, como la escudella y la carn d'olla en Cataluña o el pote en Asturias, forma parte de ese legado que nos pertenece y que debemos proteger", ha indicado, platos que "nos transportan en el tiempo y nos conectan con la familia y con todas las tradiciones que se crean alrededor de una mesa en los momentos más especiales. Más aún a quienes vivimos lejos de España y no podemos disfrutar como querríamos de esta joya de nuestra gastronomía, que debería estar ya calificada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad".

Por su parte, el presidente de ACYRE Madrid, Eduardo Casquero, ha recalcado que "la transformación de la receta a través de los siglos ha convertido un plato humilde en una exquisitez apreciada por todos que muestra la riqueza y la diversidad de la gastronomía madrileña que se disfruta tanto con el cocido clásico en puchero de barro que preparan en La Bola desde 1870 cocinado sobre carbón de encina al premiado con el galardón de Mejor cocido del siglo XXI que se presenta en Latasia en forma de ramen de cocido".

Doce cocineros madrileños En esta celebración del Parlamento Europeo han participado doce cocineros madrileños, la mayoría ganadores de alguno de los concursos gastronómicos organizados por la Comunidad de Madrid y ACYRE Madrid: Xandra Luque (Clínica Universidad de Navarra), Embajadora de los Alimentos de Madrid 2025 y ganadora del Concurso de la Mejor Ensaladilla de la Comunidad de Madrid.

Eduardo Casquero (Serunion), Presidente de ACYRE Madrid.

Pepa Muñoz (EL Qüenco de Pepa), Embajadora Alimentos de Madrid 2024 y presidenta de FACYRE.

Roberto Hernández (Latasia), ganador del Mejor Cocido del s.XXI y de la Mejor Torrija de Restauración de la Comunidad de Madrid 2019.

Miriam Hernández (La Casa del Pregonero), Embajadora de Alimentos de Madrid 2021-22.

José Luis Inarejos (Grupo Bamba), Vicepresidente de ACYRE Madrid. Ganador del Certamen Gastronómico de la Comunidad de Madrid 2002.

Ana Lázaro (Barro), Mejor Cocinera de la Comunidad de Madrid 2023.

Juan Pozuelo (El Reloj de Harry and Sally y Teatro Goya Catering), Embajador Alimentos de Madrid 2023. Miembro del Comité de Honor de la Selección Española de Cocina Profesional y de la Comisión Técnica Bocuse d'Or Spain.

María Jiménez (Escuela Alambique), miembro Junta Directiva ACYRE Madrid y representante de la delegación madrileña de Mujeres en Gastronomía (MEG).

Carlos Sierra (chef a domicilio), Mejor Tarta de Queso 2021 y 2023.

Andeka González (Discarlux), Mejor Cocinero de Madrid 2022.

Eduardo Blanco (Paella Power by Rodrigo de la Calle), miembro de la Junta de ACYRE Madrid.

Durante el encuentro los invitados han disfrutado además de varios corners 'Made in Madrid' con productos donde apreciaban las cualidades de los alimentos madrileños, en concreto de embutidos, salazones, encurtidos y gildas maridados con vermús, mieles, quesos, cervezas, vermús, aceites de la D.O Aceites de Madrid y vinos D.O. Vinos de Madrid.