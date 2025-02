Esta es la mejor cafetería de Madrid: famosa por sus cafés de especialidad y sus tostadas en pan de masa madre

Desayunos y meriendas de la cafetería The Fix en Madrid.

Madrid es una ciudad acostumbrada a ser el epicentro de casi todo. Y es que la capital de España es reclamo de multitud de eventos y actos aprovechando su poder de atracción. Por ello, en la gran urbe nunca faltarán los planes por hacer ni los lugares a los que acudir. Sobre todo si estos tienen que ver con el ocio y con la restauración.

Sin ir más lejos, durante estos días se ha celebrado en la capital el conocido Coffee Fest, uno de los festivales que gira en torno al café más importantes del mundo. En este evento se ha dado a conocer la que se considera como la lista con las mejores cafeterías de España.

Un ranking donde se han elegido los mejores establecimientos del país en función de su especialidad y de la calidad tanto del producto como de su servicio. Y en Madrid han salido elegidas una amplia lista de locales que se consideran una referencia y un elemento de distinción.

En líneas generales, estos locales suponen uno de los grandes motivos por los cuales Madrid se ha convertido en la ciudad perfecta para tomar un rico café, ya sea para el desayuno o para la merienda. O prácticamente en cualquier momento del día. Y es que estos productos, más conocidos como café de especialidad, se han hecho cada vez más famosos en Madrid.

Uno de los locales que ha sido elegido dentro de esta larga lista es la cafetería The Fix Madrid, un centro que no sólo conquista por sus cafés y sus otras bebidas, si no también por la amplia variedad de productos, destacando sobre todo sus tostadas orgánicas con pan de masa madre que son famosas en toda España.

Así es la mejor cafetería de Madrid

The Fix es una de las cafeterías más famosas de Madrid. Destaca por su ambiente juvenil y su moderna decoración, pero sobre todo por la calidad de su producto. Y es que los cafés de este establecimiento marcan la diferencia por su sabor, por su aroma y por su textura inconfundible.

Este local es uno de esos templos que practican la religión del café de especialidad. Sin embargo, no solo los amantes del café tienen cabida en The Fix, ya que en este establecimiento también podemos degustar de un increíble chai latte que es uno de los más ricos de la capital.

Otras opciones son su chocolate caliente, el cual hace la competencia a establecimientos clásicos del Madrid más castizo como San Ginés. Sin embargo, lo mejor es acompañar alguna de estas bebidas con sus increíbles comidas. Y es que en The Fix tienen cabida los amantes de lo dulce y los de lo salado.

Una de sus grandes especialiddes son sus tostas orgánicas en pan de masa madre. Algunas de las más ricas son las de champión portobello y hummus de zanahora casero o las de bacon recién frito con arándanos y queso mascarpone. Y es que en The Fix hay protagonismo para los amantes de la carne y para los que se decantan por la opción vegetariana.

Pero si lo que queremos es hincarle el diente a un buen dulce, nada como acudir a sus postres, que van desde bizcochos hasta tartas pasando por sus conocidos y ricos rollos de canela. Además, en este apartado de la carta también hay opciones veganas o sin gluten. A pesar de que sus platos son muy ricos y están elaborados con el mejor producto, lo cierto es que los precios no son para nada elevados.

Sin embargo, si algo se puede desprender del paso de un evento tan importante como Coffe Fest es que no sólo hay una gran cafetería en una ciudad como Madrid. Si no que hay decenas de ellas. Y es que dentro del listado seleccionado podemos encontrar establecimientos de todo tipo y para todos los gustos. Casi tantos como colores y sabores en la vida.