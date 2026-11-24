Los autobuses de gas comprimido de EMT Madrid funcionarán con biometano a partir de 2027

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LO ESENCIAL Las claves Todos los autobuses de gas comprimido de la EMT de Madrid (un 78,5% de su flota) funcionarán con biometano renovable a partir del año 2027. El combustible se obtendrá a partir del reciclaje y tratamiento de residuos municipales procedentes del Parque Tecnológico de Valdemingómez. El Ayuntamiento ha licitado dos contratos con un presupuesto de 97,35 millones de euros para adquirir unos 768 GWh de este gas renovable en 2027. La medida reducirá significativamente la huella de carbono de la flota sin necesidad de sustituir los vehículos actuales ni adaptar las instalaciones de repostaje.

Todos los autobuses de gas comprimido de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) Madrid funcionarán con biometano a partir de 2027, energía renovable que procederá de Valdemingómez, de los residuos generados con el reciclaje que llevan a cabo los madrileños, ha anunciado el Ayuntamiento en un comunicado.

La empresa acaba de poner en marcha dos procedimientos de contratación para el suministro de gas biometano renovable con garantía de origen, que vendrá a sustituir completamente a partir de 2027 el gas natural comprimido (GNC), utilizado actualmente en un 78,5% de la flota madrileña de autobuses (2.100 en total).

También se remplazará el resto de suministro de la empresa municipal vinculado al uso de esta fuente de energía. Se trata de la "apuesta en firme de la empresa pública por esta energía renovable obtenida a partir de la purificación del biogás forma parte de su compromiso a favor de la economía circular y la reducción de gases de efecto invernadero".

Biometano de Valdemingómez

Son dos procedimientos de contratación: el primero de ellos tiene una duración inicial de 20 meses, si bien es prorrogable hasta finales de 2031, y es especialmente relevante en él el concepto de economía circular, porque este biometano procederá del Parque Tecnológico de Valdemingómez.

Es decir, los residuos municipales generados a partir del reciclaje que llevan a cabo los madrileños se transformarán en energía renovable producida en Madrid que va a servir para mover los autobuses de EMT.

El segundo de los procedimientos está dividido en dos lotes y abarcará el período 2027-2029, con posibilidad de dos prórrogas anuales que finalizarán también a finales de 2031.

El presupuesto para ambos procedimientos asciende a 97,35 millones de euros e incluye el coste del propio gas y los costes asociados a su suministro. EMT Madrid podrá adquirir unos 768 GWh de biometano en 2027 para así cubrir el consumo previsto tanto de sus autobuses como de todas sus instalaciones vinculadas al gas.

Asimismo, EMT promueve con estos procedimientos la innovación en la contratación y la gestión energética, ya que implantará un nuevo modelo de suministro que simplifica la gestión, incorpora mecanismos de protección frente a subidas extraordinarias de precios y garantiza la trazabilidad y sostenibilidad del combustible.

Descarbonización

Este doble procedimiento constituye un refuerzo en la estrategia energética de la empresa municipal, actualmente focalizada en la compra de autobuses cero emisiones y la paulatina electrificación de su flota.

Con esta iniciativa se pretende continuar con la descarbonización del transporte público y al fomento de la economía circular, además de reducir significativamente la huella de carbono de la flota actual sin necesidad de sustituir material rodante ni adaptar las instalaciones existentes.

"La magnitud del proyecto es considerable, ya que los 768 GWh de biometano previstos para 2027 suponen alrededor del doble del biometano que actualmente se certifica en un año en toda España", ha cuantificado el Ayuntamiento.

Ventajas

A la hora de mover una flota de autobuses urbanos como la de EMT Madrid, tanto el gas convencional como el biometano comparten la misma molécula, el metano, pero su origen es diferente, repercutiendo de forma diferente en las emisiones, el impacto ambiental y la sostenibilidad de cada uno.

El GNC se extrae de yacimientos fósiles subterráneos -si bien los autobuses propulsados por GNC se consideran "limpios" según la Directiva Europea de Vehículos Limpios (Clean Vehicles Directive: EU Directive 2019/1161), mientras que el biometano es de origen puramente renovable puesto que se obtiene a partir de la descomposición de residuos orgánicos susceptibles de generar biogás, que luego pasa por un proceso de purificación hasta convertirse en biometano.

Además el GNC libera carbono que lleva muchos años bajo tierra, sumando así emisiones netas, mientras que el biometano se considera neutro en carbono porque el CO2 emitido es el mismo que fue capturado previamente por la materia orgánica durante su ciclo de vida.

En relación con la sostenibilidad y el concepto de economía circular, el GNC no interviene en la gestión de residuos, pero el biometano sí fomenta la valorización de los residuos locales, reduciendo su presencia y transformándolos en energía.

Otras experiencias

En 2022, el biometano generado a partir del tratamiento de residuos en el Parque Tecnológico de Valdemingómez sirvió como combustible para autobuses de EMT Madrid, concretamente se utilizó en un número de buses equivalente a los que prestaban servicio por una línea como la C1.

Además, las bicicletas eléctricas de bicimad ya funcionan con la energía renovable producida a partir de los residuos tratados en Valdemingómez. Los certificados de garantía de origen renovable adquiridos cubren el consumo eléctrico de las 683 estaciones de recarga de bicicletas eléctricas correspondientes a este año.

La adopción de medidas y soluciones tecnológicas en favor de un modelo energéticamente sostenible para un transporte de superficie eficiente ha sido, en los últimos años, uno de los objetivos corporativos clave de la empresa municipal y del Ayuntamiento de Madrid.