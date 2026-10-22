Ayuso acusa a la portavoz del PSOE, Mar Espinar, de vivir en un piso de la universidad "a precio amigo" sin trabajar allí

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LO ESENCIAL Las claves Isabel Díaz Ayuso acusa a Mar Espinar, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, de residir a "precio amigo" en un piso propiedad de la Universidad Rey Juan Carlos sin vinculación laboral con el centro. Mar Espinar evita referirse a la vivienda pública que ocupa y replica a la presidenta madrileña acusándola de inventarse bulos para atacar a sus adversarios políticos. La presidenta de la Comunidad de Madrid defiende al mandatario argentino Javier Milei tras su reciente reunión, exigiendo respeto para un líder salido de las urnas. Las portavoces de la oposición, Mar Espinar (PSOE) y Manuela Bergerot (Más Madrid), critican duramente los encuentros de Ayuso con el presidente argentino.

El Pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves ha estado marcado desde un primer momento por la información que se ha conocido esta mañana de que Mar Espinar, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid y mano derecha del ministro Óscar López, vive en un piso de lujo de la Universidad Rey Juan Carlos sin que ella ni su marido trabajen en el centro público.

En su turno de palabra, Mar Espinar, ha evitado el tema y le ha preguntado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la educación madrileña y si va a defender la calidad de la enseñanza pública.

"Una de mis prioridades es que nadie se lucre de la universidad pública para recibir casas a precios específicos para amigos", le ha respondido Ayuso refiriéndose a la exclusiva que ha publicado este jueves El Debate, que recoge que Espinar reside en un piso de titularidad pública que está a nombre de la Universidad Rey Juan Carlos, y que solo podrían usar sus empleados.

Espinar le ha reprochado que "se inventa bulos para atacar a sus adversarios" y le ha preguntado para qué se compró el ático si ayer, este miércoles, se pudo ver que había instalaciones alternativas a la Puerta del Sol de las que puede hacer uso la Comunidad de Madrid.

La presidenta ha sido tajante sobre el 'caso de Mar Espinar': "Esta mañana, cuando he visto el titular en la prensa de cómo usted vive en un piso a precio de amigo por tener una relación cercana con la universidad público pensé 'menuda bronca me va a caer en la Asamblea' y ahí la tenemos. La vieja del visillo ve a montar otra de las suyas. Yo no tengo la culpa de la hipocresía del PSOE. Han convocado unas elecciones por la vivienda y al PSOE le importa una 'mínguez' la vivienda. Es de tener poca vergüenza y dar mucha vergüenza".

De su lado, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, se ha referido también a este asunto al señalar que Espinar está "disfrutando de una vivienda de una universidad pública", mientras ha cargado contra un PSOE que "ha expropiado a los hijos de clase media la posibilidad de acceder" a la misma.

Ayuso pide respeto a Milei

Asimismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido en la sesión de control al Gobierno en el Pleno respeto para el presidente argentino, Javier Milei, que ha "salido de las urnas del pueblo", y ha censurado "lecciones" de un PSOE que es "el partido del amor de pago".

Ha reivindicado, tras mantener una reunión ayer con el líder argentino, que Milei "no ha salido de una herriko taberna de una casa okupa" como asegura que sí lo han hecho los socios del PSOE.

Díaz Ayuso ha pedido respeto para el presidente argentino y ha criticado que los que "acosan y queman las calles" no van a decidir "con quién se puede pactar y reunir", además de asegurar que ser socialista "es tener poco y dar mucho, mucha vergüenza".

"Tienen un mal perder y desde luego podrán llamar a la revolución, manipular lo que ustedes quieran. Pero si bailan como (Nicolás) Maduro, manipulan como Maduro, besan como Maduro, y desde luego pretenden eliminar a los jueces como Maduro. Pues oiga, si camina grazna y tiene plumas de pato, ¿qué es? Ustedes, ustedes", ha lanzado.

Sobre ello, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, ha criticado que la presidenta madrileña se reúna con un líder que llamó "corta intelectual" a una periodista y "dictador" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Le gustan tanto los áticos como recibir a los lunáticos", ha subrayado.

Así, le ha reprochado que decida "abrazarse a la motosierra" en vez de a las personas y ha lanzado que volverá a ganar en las elecciones del 29 de noviembre.

En la misma línea, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha criticado que la presidenta madrileña se reúna más veces con Milei "que con los profesores de la pública". "Se ha reunido más veces con el tarado que está destrozando a Argentina que con los hombres y mujeres que enseñan a leer a nuestros hijos", ha lanzado.

Además, ha reprochado que Díaz Ayuso apueste por un modelo que "exige sacrificios y solo ofrece miseria" como Milei, que quiere un mundo "más difícil para los que no tienen nada y más fácil para los que ya lo tienen todo".