Alcobendas, la ciudad que servirá de 'conejillo de indias' para los taxis sin conductor de Ayuso: llegarán en 2026

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LO ESENCIAL Las claves Alcobendas será el primer municipio de la Comunidad de Madrid donde probarán taxis y VTC sin conductor a finales de este año. El proyecto piloto durará dos años iniciales y no supondrá la concesión de nuevas licencias de taxi o VTC. Las empresas participantes ya trabajan en el mapeo de la ciudad y la iniciativa se extenderá posteriormente a Navalcarnero. El servicio busca reducir la siniestralidad mediante tecnologías de conducción autónoma validadas a nivel internacional.

Lo que hasta hace poco parecía una película futurista está cada vez más cerca de las calles madrileñas. El primer proyecto piloto de VTC y taxis autónomos de la Comunidad de Madrid llegará a finales de este año y Alcobendas será el municipio que servirá de 'conejillo de indias' para que los vehículos sin conductor empiecen a circular.

Las empresas ya están mapeando el municipio y la autorización definitiva se está tramitando para que sea el primero de la región donde circularán taxis y VTC sin que lo controle un ser humano, según informan fuentes de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.

El piloto llegará a finales de este mismo año y tiene un objetivo claro: desplegar vehículos autónomos en condiciones reales de circulación, servicio y operación comercial. Se hará en colaboración con operadores de VTC y, tras Alcobendas, el proyecto se extenderá a Navalcarnero.

Las entidades y empresas que pondrán en funcionamiento el servicio trabajan ahora mismo en el mapeo de Alcobendas, un paso previo imprescindible para que los vehículos puedan circular. La autorización principal, además, está en trámite.

Con esta iniciativa, la Comunidad aspira a convertirse en la primera región en poner en marcha un proyecto piloto de estas características. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ya anunció en septiembre, durante la primera jornada del Debate del Estado de la Región, que quería que Madrid fuese pionera en Europa con un servicio propio de este tipo.

Sin nuevas licencias

El proyecto no implicará la concesión de nuevas licencias de taxi ni autorizaciones de VTC. Los vehículos circularán en entornos reales de la región y contarán con la habilitación correspondiente para el transporte de viajeros.

Se plantea como una colaboración público-privada en la que participarán empresas desarrolladoras de software, operadores de flotas, compañías de VTC y representantes del sector del taxi. El periodo inicial será de dos años, prorrogable.

El Gobierno regional defiende que el objetivo es reducir la siniestralidad con tecnologías de conducción autónoma. Cita como aval la experiencia internacional: se usa en más de 20 ciudades, han realizado más de 20 millones de viajes y alrededor de 322 millones de kilómetros recorridos por vías públicas.

La medida se suma a otras ya anunciadas por el Ejecutivo autonómico. En el Debate del Estado de la Región de 2025, Ayuso presentó una línea de autobús autónomo para el Parque Tecnológico de Leganés, con 300.000 euros de presupuesto.

Además, la Línea 6 de Metro se moderniza para convertirse en la primera automatizada de la red.