El presidente de Argentina, Javier Milei, antes de intervenir en el desayuno informativo del Fórum Europa del que es protagonista este miércoles en Madrid. EFE Mariscal

Los profesores de Periodismo de la Rey Juan Carlos reprueban la visita de Milei: "¿Abriríamos a Stalin o Videla, de estar vivos?"

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LO ESENCIAL Las claves Profesores y el decano de Periodismo de la URJC rechazan la presencia de Javier Milei en el campus, acusándole de promover discursos de odio y atacar la libertad de prensa. Colectivos de estudiantes y trabajadores universitarios convocan protestas contra la visita e instan a rechazar el uso de la universidad pública como altavoz político. Milei participa en Madrid en la 10ª Conferencia Anual sobre Economía Austríaca, organizada por el catedrático Jesús Huerta de Soto. La agenda del presidente argentino en la capital incluye reuniones con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y con dirigentes de Vox.

Los profesores de Periodismo de la Facultad de Periodismo de la Universidad Rey Juan Carlos reprueban la visita del presidente de Argentina, Javier Milei.

Así lo ha hecho saber el decano de la facultad del campus ubicado en Fuenlabrada este miércoles en un comunicado interno que han enviado por correo a todos los alumnos.

"Estamos en la obligación ética y profesional de rechazar la presencia en nuestra casa de altos estudios de una figura pública que ha hecho del escarnio, la polarización y el discurso de odio herramientas recurrentes de la (in)comunicación, en su país y en muchos otros (...) La motosierra no es un signo de entendimiento (...) Quien ataca a los periodistas y a la libertad de prensa, quien denigra al cine y la cultura, sencillamente no puede tener nuestra conformidad como invitado en esta Universidad", ha comunicado el decano en nombre de todos los profesores en una carta a los alumnos a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Milei va a asistir este miércoles al campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos a la apertura de la 10ª Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca.

Además, otros profesores han reprobado la visita. Una ellas también han compartido su opinión por correo electrónico con el asunto 'SIN MOTOSIERRA' a los estudiantes de Periodismo: "Me estremezco pensando si, en aras del mismo principio, justificaríamos también abrir las puertas a Stalin o a Videla, de estar vivos".

Y concluye su escrito compartiendo su humillación: "Me indigna que alguien apele a la libertad de expresión -esa libertad que el propio Milei persigue-, para justificarme su presencia, para dar voz a quien atropella a sus opositores, a quien los descalifica y amenaza.

Por su parte, colectivos universitarios han organizado una protesta para mostrar el "firme rechazo" a la participación del presidente argentino.

La Plataforma URJC por la Pública, que reúne tanto a trabajadores como estudiantes, ha organizado una protesta universitaria en el campus. Desde la plataforma muestran su "firme rechazo" a la visita del presidente argentino, y denuncian que a algunos alumnos de la universidad se les obliga a asistir al evento, imponiéndolo como actividad académica.

Las jornadas han sido organizadas por Jesús Huerta de Soto, catedrático de la URJC y uno de los mayores defensores de la escuela Austríaca en España. Milei le muestra un gran respeto y le condecoró con la Orden de Mayo en abril de 2025, una de las máximas condecoraciones que otorga la República Argentina para reconocer méritos y servicios destacados.

Además, asociaciones como la Organización Estudiantil Socialista (OES) o Abrir Brecha han anunciado que participarán en la protesta convocada en la puerta del salón de actos donde se realizará el evento.

"La universidad pública no es un altavoz ni un escenario para políticos que legitimizan discursos de odio. No hay beneficios en invitar a una persona cuyas ideas se basan en destruir el sistema público", ha denunciado Abrir Brecha en sus redes sociales.

Ayuso y Milei

En la agenda de este miércoles de Milei está previsto un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que mantendrá una reunión institucional a las 17 horas, en el marco de su visita a España durante esta semana.

Será un encuentro que tendrá cobertura oficial, sin atención a medios de comunicación, y se distribuirá posteriormente información sobre el mismo. Se trata de la segunda reunión en la capital de Díaz Ayuso con Milei tras la concesión de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid en junio de 2024, han señalado desde el Gobierno autonómico.

Lo hará tras participar en el acto de la Universidad y de haber estado por la mañana en un desayuno informativo en el que ha calificado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "dictador" y ha asegurado que la "invasión" de Ceuta no fue un "accidente" sino que fue fomentada por el Gobierno porque "cada inmigrante es un voto".

Además, esta mañana el mandatario argentino tiene previsto reunirse en la sede de la Fundación Disenso en Madrid con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y el director de la fundación Disenso, Jorge Martín Frías, aunque no lo hará con el presidente del partido, Santiago Abascal.