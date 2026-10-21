La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Argentina, Javier Milei, a punto de abrazarse, este miércoles. Comunidad de Madrid

Ayuso y Milei se funden en un efusivo abrazo en el despacho "alternativo" de la presidenta en el Canal de Isabel II

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LO ESENCIAL Las claves Isabel Díaz Ayuso y Javier Milei han mantenido un encuentro en Madrid que ha comenzado con un efusivo abrazo. La reunión se ha celebrado en la sede del Canal de Isabel II debido al traslado puntual del despacho de la presidenta madrileña. Durante su visita a España, el mandatario argentino ha participado en un desayuno informativo y en un acto académico en la URJC. Tras finalizar la cita con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Milei concluye su agenda en la capital y regresa a Buenos Aires.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Argentina, Javier Milei, han tenido un encuentro este miércoles que se ha escenificado con un caluroso abrazo inicial a las puertas del Canal de Isabel II.

Durante la polémica visita del argentino a Madrid, el mandatario ha agendado una reunión con Ayuso, que se mostró afín a su ideología conmemorándolo en 2024 con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.

En esta ocasión, la presidenta también le ha hecho entrega de un pequeño regalo y Milei se ha reunido también con parte del Gobierno de Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Argentina, Javier Milei, han tenido un encuentro este miércoles, dándose un caluroso abrazo. Comunidad de Madrid

El encuentro, agendado para las 17.00 horas, ha sido en las instalaciones del Canal de Isabel II, ya que la Comunidad de Madrid ha informado de un "traslado ocasional" y "alternativa" del despacho de la presidenta Ayuso en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol.

Este cambio coincide con la acampada de miles manifestantes por la situación de la vivienda, aunque el Ejecutivo regional achaca el cambio a los trabajos continuos de mantenimiento y mejora con obras desde 2025 en la sede oficial del Gobierno autonómico.

Milei ha tenido una intensa agenda durante su visita a España en el día de hoy. Ha empezado con un desayuno informativo en el Fórum Europa (Real Casino Gran Círculo) en el que protagonizó fuertes descalificaciones hacia el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, además de cargar contra la izquierda y la prensa.

Después ha ido a un acto académico en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Los estudiantes lo han recibido con manifestaciones y pancartas reprobando su presencia.

Ayuso y Milei durante su reunión de este miércoles en el Canal de Isabel II. Comunidad de Madrid

Tras concluir su reunión con Ayuso, da por concluido su itinerario de compromisos en Madrid e inicia su vuelo de regreso a Buenos Aires.