La Comunidad de Madrid activa hoy las máquinas de Metro con teleasistencia por videollamada. Comunidad de Madrid

Ayuso invierte 2,8 millones en climatizar la L1 de Metro tras las quejas y activa las nuevas máquinas con teleasistencia

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid destinar! 2,8 millones de euros a renovar la climatizaci!n de los 38 trenes antiguos del modelo 2000-A en la L1 de Metro. Los nuevos sistemas de aire acondicionado estar!n operativos el 1 de mayo de 2027, mientras se espera la llegada de 40 convoyes nuevos comprados por 500 millones. El Gobierno regional ha pedido disculpas por las altas temperaturas sufridas este verano en la l!nea, que en 2025 super! los 112 millones de viajeros. Metro activa un servicio de teleasistencia por videollamada en 214 nuevas m!quinas expendedoras repartidas en 47 estaciones para ayudar a los usuarios.

Ya era un clásico del verano. Cada año, cuando el termómetro se dispara en Madrid, los usuarios de la Línea 1 de Metro llenan las redes sociales de quejas por el calor extremo que se vive dentro de los vagones.

Este 2026 no ha sido diferente, y la Comunidad de Madrid ha decidido actuar: destinará más de 2,8 millones de euros a renovar los sistemas de aire acondicionado de los trenes del modelo 2000-A que circulan por esta línea.

El objetivo es mejorar de forma significativa la climatización de los 38 trenes que circulan actualmente por la L1. Según el calendario que maneja el Ejecutivo regional, los nuevos sistemas estarán operativos el 1 de mayo de 2027, es decir, a tiempo para afrontar el próximo verano.

Metro licitará próximamente un nuevo contrato para sustituir dos de los componentes fundamentales para el buen funcionamiento de los sistemas de refrigeración. Se cambiarán todas las unidades condensadoras, encargadas de liberar al exterior el calor que se extrae del tren, y las evaporadoras, que absorben el calor del interior para enfriar el ambiente.

Los prototipos, de tecnología española, ya están diseñados y se fabricarán específicamente para estos convoyes, teniendo en cuenta sus características y su antigüedad. Desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid subrayan que la climatización de los vehículos es un elemento esencial para ofrecer una experiencia óptima en los desplazamientos, especialmente en las horas de mayor demanda o con condiciones climatológicas exigentes.

"Hemos pedido disculpas"

El Gobierno regional admite que el sistema actual no ha funcionado como debía. "Somos conscientes y hemos pedido disculpas por la temperatura que han tenido que vivir este verano. Son los trenes más antiguos de la red de Metro de Madrid", han señalado desde la Consejería del ramo.

La Línea 1, inaugurada en 1919, fue la más utilizada de toda la red en 2025, con más de 112 millones de viajeros.

Mientras llega la renovación, Metro sigue realizando labores de mantenimiento preventivo. La compañía destina cerca de 3,5 millones de euros al mantenimiento de los sistemas de refrigeración de los trenes de las líneas 1 y 5, a través de un contrato de cuatro años.

Este incluye tareas preventivas de ciclo corto, conforme a las normas técnicas de la compañía, y reparaciones de los componentes deteriorados por el uso.

Esta actuación es temporal porque los trenes actuales se sustituirán por unos nuevos. Metro ha adquirido 40 convoyes de gálibo estrecho para renovar la flota de la Línea 1, con una inversión de más de 500 millones de euros.

Los trabajos de climatización se desarrollarán precisamente mientras llegan estas nuevas unidades.