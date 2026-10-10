Las seis empresas que optan a la mayor obra pública de España planteada por Ayuso, la ampliación de la Línea 11

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Seis consorcios empresariales optan a la ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid, la mayor obra pública de España, con un presupuesto de 880,6 millones de euros. El proyecto abarca 7,2 kilómetros y cuatro nuevas estaciones (Ifema-Cárcavas, Ciudad de la Justicia, Hospital Isabel Zendal y Valdebebas Norte), además de dos conexiones con Mar de Cristal y la T4 del Aeropuerto. La licitación se ha dividido en dos lotes ejecutados de forma simultánea para reducir plazos, con la previsión de que los trabajos finalicen en el año 2030. Esta actuación forma parte del gran eje diagonal de 33 kilómetros que conectará Cuatro Vientos con Valdebebas para descongestionar el tráfico del centro y de la Línea 6.

Seis empresas se han interesado en participar en la mayor obra pública de España: la ampliación de la Línea 11 de Metro, para la que se han invertido 880,6 millones de euros.

Es la mayor ampliación del suburbano en toda la legislatura y llevará el Metro desde Mar de Cristal hasta Valdebebas Norte, con paradas en Ifema-Cárcavas, Ciudad de la Justicia, Hospital Isabel Zendal y Aeropuerto T4.

En concreto, la Dirección General de Infraestructuras ha dividido la licitación del proyecto en dos lotes. Todos los consorcios optan a ambos lotes, salvo Becsa-Acsh-Copasa, que únicamente participa en el lote 2. El resto están formados por Acciona-Seranco, FCC-Convensa-Ortiz, Vias-Sacyr-Cavosa, Ferrovial-Dragados-Avintia y OHLA-San José-Rover.

En concreto, el proyecto contempla un tramo de 7,2 kilómetros, con cuatro estaciones de nueva construcción -Ifema-Cárcavas, Ciudad de la Justicia, Hospital Isabel Zendal y Valdebebas Norte- y dos estaciones de enlace sobre infraestructuras ya existentes: Mar de Cristal, donde la L11 conectará con la 4 y la 8, y Aeropuerto T4, que enlazará con la L8 y la red de Cercanías, reforzando la intermodalidad del transporte público madrileño.

Dos contratos

Con el objetivo de agilizar los plazos, las obras de ampliación se han dividido en dos contratos independientes. El primero comprende el tramo entre Mar de Cristal y Hospital Enfermera Isabel Zendal, con un plazo de ejecución de 39 meses y una inversión de 580 millones de euros.

El segundo incluye el tramo entre el citado Hospital Enfermera Isabel Zendal y Valdebebas Norte. En este caso, el plazo previsto es de 32 meses y la inversión asciende a 300 millones.

El objetivo es que los trabajos se puedan desarrollar de forma simultánea y la intención es que las obras finalicen en 2030. Desde Mar de Cristal, la nueva infraestructura llegará a Ifema-Cárcavas, dando servicio a la ampliación del recinto ferial, al futuro circuito urbano Madring y al conjunto del área de actividad económica del entorno.

Ampliación de la L11. Comunidad de Madrid

Desde allí continuará hasta el intercambiador de Valdebebas, mejorando la conexión con el sur del desarrollo urbanístico y con la futura Ciudad de la Justicia.

El recorrido proseguirá hacia la estación Hospital Enfermera Isabel Zendal, facilitando el acceso al complejo hospitalario y a toda su área de influencia, para continuar después hasta la estación de Metro de la T4, reforzando el enlace con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y los futuros ámbitos de crecimiento previstos en el entorno.

Valdebebas Norte

Finalmente, la actuación concluirá en Valdebebas Norte, donde dará cobertura a los nuevos vecinos de este ámbito y completará la red de transporte público en uno de los mayores desarrollos urbanísticos de la región. Además, se ha diseñado el trazado reservando la posibilidad de construir en un futuro otras estaciones, una en el parque empresarial Cristalia y otra junto al futuro centro comercial Valdebebas Shopping.

Desde la Consejería de Transportes que dirige Jorge Rodrigo han subrayado que la participación de los grupos empresariales de referencia en el sector "garantiza una amplia competencia" durante el proceso de adjudicación y pone de manifiesto "el atractivo técnico y la relevancia de trabajar en una de las iniciativas más importantes para el futuro del transporte público madrileño".

La futura estación de Ifema-Cárcavas. Comunidad de Madrid

La ampliación de la Línea 11 busca configurar una diagonal que conectará en el futuro Cuatro Vientos con Valdebebas, a lo largo de 33 kilómetros y 20 estaciones, y enlazará con siete intercambiadores.

Gracias a este nuevo eje de movilidad, el Ejecutivo autonómico configurará una alternativa que evitará el paso obligado por áreas centrales de la capital y mejorará el enlace de barrios y nuevos desarrollos urbanísticos de manera más directa y con menor número de transbordos, aliviando de forma significativa la carga de otras líneas, sobre todo la Circular, la más utilizada de la red, en concreto, entre Plaza Elíptica y Avenida de América.