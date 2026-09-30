La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la inauguración del hub empresarial del sector farmacéutico de Net-Pharma en Alcobendas en 2023. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

El plan de Ayuso para crear 5 nuevos distritos industriales: 850 millones de inversión y ayudas para las pymes

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid creará cinco nuevos distritos industriales especializados según sectores estratégicos de cada zona. El plan prevé una inversión de 850 millones de euros, un 65% más que el anterior, e incluye ayudas específicas para pymes y proyectos colaborativos. Se impulsarán medidas como la bonificación de impuestos locales, apoyo a la transferencia tecnológica y la incorporación de IA y ciberseguridad. La región prepara una ley contra la hiperregulación para simplificar la burocracia empresarial y facilitar la adaptación a nuevas normativas.

La Comunidad de Madrid se dividirá en cinco partes. Al menos, de forma metafórica y en cuanto a la industria se refiere. Y es que el Gobierno regional vertebrará su industria en cinco distritos especializados en cada una de las zonas que naturalmente concentran actualmente cantidad de empresas de un mismo sector.

Así, el norte se centrará en la vocación farmacéutica y el sector audiovisual; en el este -el llamado Corredor del Henares- se ubicará el nodo de logística o automoción; el sur estará especializado en industria avanzada, aeronáutica y defensa; el oeste, en ciberseguridad e IA, y la capital (en el centro), en servicios avanzados y digitalización.

Algunos ejemplos de empresas ya instaladas en estas zonas son Airbus en Getafe, Net-Pharma en Alcobendas y GSK en Tres Cantos.

Se trata de una iniciativa sobre la que ha informado la consejera de Economía, Rocío Albert, en un encuentro con los medios. Se ubica dentro del marco del nuevo Plan Industrial 2026-2030.

Tiene por objetivo potenciar las especialidades de diferentes zonas de la región y que las empresas encuentren en su entorno más cercano las condiciones para invertir, potenciar sus fortalezas, competir y generar empleo.

Para ello, la consejera ha explicado que es necesaria la colaboración con los ayuntamientos de los municipios implicados, con los que ya se han iniciado los contactos. Esto facilitará que las empresas encuentren ventajas para instalarse o crecer en estos corredores económicos.

Entre ellas, estará la bonificación de impuestos de ámbito local, el impulso de la internacionalización de sus negocios para abrirse a nuevos mercados o el apoyo a la transferencia tecnológica.

El Ejecutivo autonómico invertirá 850 millones de euros en este nuevo Plan Industrial, un 65% más de presupuesto que el anterior. Se estructurará en seis ejes y 85 medidas.

Una de ellas, por ejemplo, será el reconocimiento de la servindustria, que aglutina la ingeniería, el diseño, el software, la logística... Es decir, todo lo que forma parte y da servicio a la industria.

El plan también empleará 110 millones de euros en ayudas a pymes y 66,5 millones en proyectos colaborativos entre compañías, universidades y centros de investigación. Y reserva otros 50 millones para incorporar la IA, la ciberseguridad y la robótica al tejido productivo.

También prevé la puesta en marcha de un Laboratorio 6G, un Nodo de Industria e Innovación en Defensa, Seguridad y Tecnologías Duales y una inversión de 16 millones para el ecosistema de drones.

Ley contra la hiperregulación

Por otra parte, en el contexto de ayudas y apoyo para las empresas madrileñas, la Comunidad de Madrid también está trabajando en una ley específica que sume nuevas iniciativas que aligeren la carga burocrática para las empresas.

Esto se añade a las "casi 740 medidas" ya existentes en la Comunidad para reducir esta hiperregulación.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una visita en 2022 al campus de Airbus en Getafe. C.Luján.POOL / Europa Press

La norma incorporará mecanismos concretos. Por ejemplo, la regla por la que cada nueva carga administrativa que se imponga a una empresa se compense con la eliminación de otra de coste equivalente.

Otra medida pionera avanzada por Albert es la que incluye cláusulas de caducidad para las normativas de organización, "para que no sobreviva por inercia lo que ya no resulta útil".

Además, cuando se introduzcan nuevas normativas, solo entrarán en vigor en dos fechas fijas del año: el 2 de enero y el 1 de julio. Así, las empresas -en especial, las pymes- no tendrán que adaptarse a contrarreloj a cambios dispersos. Se aplicará especialmente en aquellas normas que supongan cargas para las empresas.

Se trata de un modelo basado en el sistema británico y orientado a ofrecer previsibilidad para facilitar la planificación.

Por otro lado, también se reforzará la Aceleradora de Inversiones, con tramitación preferente y plazos reducidos a la mitad para los proyectos de especial interés. Regulará los entornos controlados de pruebas, que permitirán a quien innova ensayar en la región, bajo supervisión, aquello que la normativa todavía no contempla.

Entre los ámbitos que se están explorando figuran la digitalización, el turismo, el comercio innovador y las tecnologías de la salud.

Según ha explicado la consejera, la normativa se aprobará en las próximas semanas en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.