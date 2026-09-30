La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una visita a la empresa familiar Arzam, a 17 de abril de 2024, en Guadarrama, Madrid (España). Rafael Bastante / Europa Press

Ayuso apuesta por las empresas familiares: la plataforma en la que "hacen match" comercios sin relevo con emprendedores

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid invertirá más de 16 millones de euros hasta 2029 en la Estrategia de Apoyo a la Empresa Familiar. Se lanzará una Plataforma de Relevo Generacional para conectar negocios sin sucesor con emprendedores interesados en asumir su gestión. El plan incluye ayudas directas de hasta 10.000 euros para la digitalización y adopción de inteligencia artificial en empresas familiares. Entre las nuevas ayudas destaca la Tarifa Cero para la jubilación activa y apoyos económicos para autónomos en casos de maternidad, paternidad o enfermedad.

Pablo Herráez se jubiló a principios de este año. Era el dueño de La Flor de la Dehesa, una carnicería de barrio en el distrito de Moncloa-Aravaca. No tenía relevo generacional, pero al rescate del comercio llegó Juan López, un emprendedor que se quedó con su negocio.

Otros no tienen tanta suerte. Como publicaba este diario hace unos meses, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) alerta del cierre de una media de 124 comercios al mes en la Comunidad de Madrid.

Ante esto, el Gobierno regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha planteado nuevas medidas dentro de la Estrategia de Apoyo a la Empresa Familiar. En ella se invertirán más de 16 millones de euros para los años comprendidos entre 2026 y 2029, con herramientas novedosas como la Plataforma de Relevo Generacional.

Así lo ha trasladado la consejera de Economía, Rocío Albert, en un encuentro con los medios de comunicación. Y es que, según datos de la Comunidad de Madrid, "más del 90% de las empresas de la región son familiares" y esta contempla "más del 20% de las empresas familiares de toda España". Es decir, una de cada cinco.

Además, estas sociedades "aportan más de la mitad del empleo privado madrileño, un 58,9%". Y "casi la mitad del Valor Agregado Bruto autonómico, con un 46,2%".

Una plataforma de relevo

Con el objetivo de facilitar la creación de este tipo de compañías, su mantenimiento y crecimiento, el Gobierno regional ya aprobó el pasado mes de junio la Ley de Empresa Familiar. Se trata de una norma que modifica las condiciones fiscales de las transmisiones de estos negocios y amplía las personas que podrán hacerse cargo de ellos.

Ahora han añadido una decena de medidas nuevas para reforzar el futuro de esta parte del tejido productivo. Una de ellas se trata de la Plataforma de Relevo General. Es decir, una herramienta donde podrán "hacer match" los negocios viables que no cuentan con un sucesor con otros perfiles interesados en asumir su gestión.

El antiguo propietario del comercio de barrio La Flor de la Dehesa, en Madrid, unas semanas después de traspasarlo a otro empresario. Sara Fernández

Además, según especifican desde el Ejecutivo autonómico, ofrecerá acompañamiento durante toda la transición, para que el cambio se produzca de forma ordenada y con garantías, preservando los puestos de trabajo y la actividad económica.

La plataforma estará conectada con las oficinas de empleo, como ha afirmado Albert, para demandantes de empleo que están buscando emprender en lugar de trabajar por cuenta ajena. Además, será digital y abierta a todo el mundo. La previsión es que esté disponible a mediados de 2027.

Otra medida incluida en la estrategia es un paquete denominado Kit IA Empresa Familia Madrileña. Consiste en ayudas directas de hasta 10.000 euros para impulsar la digitalización de estos pequeños negocios y la incorporación de soluciones de inteligencia artificial.

Esta transformación digital trata de poder automatizar tareas administrativas, mejorar la atención al cliente, optimizar procesos internos e incrementar ventas.

Ayuda a los autónomos

El apoyo que sugiere este plan se une a las nuevas ayudas que anunció también Ayuso en el pasado Debate de Estado de la Región. La principal innovación en esta materia es la Tarifa Cero para la jubilación activa, pionera en España.

El Gobierno madrileño abonará el 100% de las cotizaciones de los autónomos que, tras alcanzar la edad legal de retiro laboral, permanezcan en activo compatibilizándolo con su pensión.

Por otra parte, se encuentra una ayuda de 1.250 euros mensuales durante el primer año para que personas por cuenta propia puedan contratar a una persona que les sustituya cuando afronten la maternidad o la paternidad. Además, el Ejecutivo autonómico también abonará la cuota íntegra de los primeros 60 días en caso de enfermedad.

En total, han sido 143 millones de euros los invertidos en esta legislatura para las subvenciones y apoyos a autónomos por parte de la Comunidad de Madrid.