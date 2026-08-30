El "boom" de la FP en Madrid: el 50% la cursan en centros privados como el de Isabel Cano, que "llena las plazas"

Las claves

Las claves Generado con IA El 50,59% del alumnado de FP en Madrid estudia en centros privados, la tasa más alta de España, debido a la falta de plazas públicas. Entre 2018 y 2025, la matrícula en FP privada creció un 122%, frente al 58% de la pública, destacando la modalidad online como principal motor. El precio anual de la FP privada en Madrid oscila entre 3.000 y 6.000 euros, aunque existen becas y financiación para algunos estudiantes. El modelo de FP Dual exige más prácticas en empresas, pero la estructura empresarial de Madrid dificulta encontrar suficientes plazas de calidad para todos los alumnos.

Iris estudia un grado superior de Marketing y Publicidad en Davante Medac, empresa privada de Formación Profesional con centros en toda España, ocho de ellos dispersos por diferentes puntos de la Comunidad de Madrid (San Sebastián de los Reyes, Pinto, Ciudad Lineal y Vallecas en la capital, Móstoles, Fuenlabrada y Alcorcón).

Es una de las alumnas que forman parte de un dato "contundente", según un informe de Comisiones Obreras (CCOO) publicado este mes de julio y documentado con datos del Ministerio de Educación, el INE, Eurostat y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos: en Madrid, el 50,59% del alumnado está matriculado en centros privados, la tasa más alta de todo el Estado.

Además, apuntan que más de 60.000 jóvenes madrileños se quedaron sin plaza pública de FP en el curso 2024-2025 (los últimos datos oficiales disponibles).

Según sus datos, entre los cursos 2018-2019 y 2024-2025, la matrícula total de FP en Madrid creció un 85,22%, es decir, 82.910 estudiantes más.

Sin embargo, este crecimiento no se ha trasladado de forma equitativa: mientras el alumnado en centros públicos aumentó un 58,27%, el de los privados lo hizo a más del doble de velocidad, un 122,17%. La matrícula pública ha caído por primera vez por debajo de la mitad del total, pasando del 57,82% al 49,40%.

Iris, en su caso, se decantó por un centro privado debido a la flexibilidad que necesitaba para poder compaginar su trabajo con los estudios. "Cuando decidí estudiar, miré varias opciones, entre ellas centros públicos, pero no había mucha oferta que me llamase la atención y la que lo hacía era presencial".

Sus requisitos, aparte de la modalidad online, eran que fuese un título oficial y que tuviese un periodo de prácticas al finalizar. "Este fue el que más me gustó de entre todas las opciones".

Crecimiento en la privada

Precisamente, según el informe de CCOO, el motivo de Iris sobre la flexibilidad que da el formato online es el "principal vector de esta privatización". El alumnado de FP en línea creció un 492,1% en el período estudiado.

"El desequilibrio entre titularidades es extremo", explican desde CCOO. Y es que en esta modalidad la pública creció un 185,4%, mientras la privada lo hizo un 659,34% (a una velocidad 6,52 veces mayor). En los Grados Superiores, los centros privados a distancia pasaron de 28 a 102 entre 2018 y 2025, un incremento del 264%.

Javier Martínez, director del centro de FP Lumara en Carabanchel, de la Fundación Humana Spes. Cedida

Otro de los motivos es la demanda de ciertos tipos de formaciones con mayor retorno laboral. Desde el sindicato apuntan el de Imagen para el Diagnóstico, Higiene Bucodental, Desarrollo de Aplicaciones Web y Multiplataforma, Educación Infantil o Integración Social. "Son precisamente los que están ausentes o muy limitados en la oferta pública madrileña, y los que han colonizado el mercado privado".

En los posibles motivos coinciden diversos centros privados de Madrid. "Grados como los de informática suponen una inversión mayor que, por ejemplo, los de marketing y publicidad. Además, como tienen que abrir todos los ciclos, no pueden centrarse en solo los más demandados, que es lo que hacemos los privados", explica Javier Martínez, director del centro Lumara en Carabanchel, perteneciente a la Fundación Humana Spes.

De hecho, desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid recuerdan que para el curso 2025 se tuvo que abrir una nueva oportunidad de inscripción en septiembre para las 5.900 plazas públicas que habían quedado vacantes.

Eran en ciclos básicos, como Mantenimiento de vehículos o Reforma y mantenimiento de edificios; medios, como Instalaciones de telecomunicaciones o Comercialización de productos alimentarios; y superiores, como Desarrollo de aplicaciones web o Automatización y robótica industrial.

La oferta pública de la región en FP incluye 163 centros docentes que imparten estas enseñanzas: 168 titulaciones de 22 familias profesionales.

Mientras, desde Davante Medac y The Power Education afirman haber notado ese crecimiento. "Estamos llenando todas las plazas que tenemos", cuenta Isabel Cano, responsable de FP de este último grupo que integra tres marcas: Prometeo (centrada en tecnología y negocio), Edentia (dental) y Sanipro (sociosanitaria).

Alumnos de uno de los ciclos de FP en el centro de Lumara. Cedida

Por su parte, Paco Isla, director académico de Davante, afirma tener un planteamiento que consiste en "no competir con la educación pública", ya que la considera "complementaria" de la privada. Aunque sí asegura conocer casos de alumnos que contactan después de no haber obtenido plaza en el ciclo público que habían solicitado.

"Hay estudiantes que llegan por falta de plaza pública, pero otros eligen Davante desde el principio por la metodología práctica, las instalaciones, el acompañamiento, la modalidad de estudio, la disponibilidad del ciclo o la conexión con empresas", añade Isla.

La FP Dual

Un aspecto que menciona el informe de CCOO es la obligatoriedad de la modalidad de FP Dual en todos los ciclos. Esto significa que, durante los dos cursos de duración, el alumno está la mitad de su tiempo en el centro educativo y la otra mitad en la empresa.

El objetivo es que, cuando terminen sus estudios, estén 100% especializados y eso les hace muy atractivos en un mercado laboral cada vez más concreto.

Sin embargo, desde el sindicato aseguran que esta tipología "choca con la estructura productiva de la región", donde el 94,6% de las 526.588 empresas activas en Madrid son autónomos sin asalariados o microempresas de entre uno y nueve trabajadores.

"Solo el 0,3% son grandes empresas. Con este tejido, garantizar prácticas tutorizadas y de calidad para el conjunto del alumnado es inviable sin una planificación pública seria, y el riesgo de que la FP Dual derive en una forma encubierta de mano de obra barata es real", argumentan.

Alumnos en un aula de Prometeo. The Power Education

Es algo que Martínez también ve como un "problema", sobre todo para un centro como Lumara, de menor tamaño y perteneciente a una fundación. "Han aumentado las horas de prácticas anuales, por lo que hay que hacer prácticas en primero y en segundo". Por eso, cuenta que en el primer año los alumnos "no están preparados" y es "muy complicado encontrar empresas".

Pero es algo que afecta también a grandes empresas como The Power o Davante. "Es uno de los grandes desafíos, que se ha intensificado desde la entrada en vigor del modelo dual, que exige alrededor de un 35% más de horas prácticas en empresas", admite Isla.

"Nosotros tenemos un equipo de gente humana dedicada solo a buscarles prácticas a todos. Gastamos muchísimo dinero y recursos en eso. Es clave en mi propuesta de valor para los alumnos", cuenta Cano, de The Power, por su lado.

En Davante lo gestionan gracias a la red de colaboración de más de 30.000 empresas. "Nosotros llevamos años trabajando con ellas para integrar el aprendizaje práctico en la formación".

Imagen de recurso de una clase de Davante. Davante Medac

Asimismo, su tasa de alumnos empleados tras la formación (seis meses después) es de un 60%, frente a una media española del 51% en grado superior y del 36% en grado medio en un año, según los datos del Ministerio de Educación. Iris, de hecho, es una de ellas: "He conseguido trabajo en el mismo sitio donde realicé las prácticas. En cuanto las terminé, tenía contrato".

En Lumara, por su parte, apuntan en torno a un 80% de alumnos empleados tras finalizar el curso. Es precisamente esta tasa de empleabilidad lo que hace, según los representantes de los tres centros preguntados, que esté habiendo ese "boom" en la demanda de FP frente a las carreras universitarias.

El precio: "Entre 3.000 y 6.000 euros"

"La falta deliberada de plazas públicas está obligando a miles de familias madrileñas a endeudarse para garantizar la educación de sus hijas e hijos. Esto no es una anomalía del sistema: es una decisión política", afirma Aída San Millán, secretaria general de la Federación de Educación y Servicios Socioeducativos de CCOO Madrid.

Y es que el precio es otro de los factores que señalan desde CCOO. En la privada, estudiar una FP oscila entre los 3.000 y 6.000 euros al año.

Iris paga a plazos cada mes los 3.000 euros que cuesta al año en Davante. "No voy a negar que no es barato, pero tampoco me parece un precio exagerado, y además es bastante cómodo de pagar".

En Lumara y The Power el coste medio también lo fijan en esta cifra, aunque afirman existir varias becas y formas de financiación para ayudar a los estudiantes. En la primera, "el 30% de los alumnos están becados" por parte de la fundación. "Aunque también hay becas públicas, que, aunque no financian el 100%, ayudan bastante", expresa Martínez.

PSOE, STEM y CCOO

CCOO terminan su informe con un reclamo a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para "que abra de inmediato un proceso de negociación con las organizaciones sindicales y adopte medidas concretas". Entre ellas, un plan que priorice los ciclos de alta demanda y elimine las listas de espera, un marco estatal mínimo de regulación de la FP en línea y garantías reales en la FP Dual frente a la sustitución de empleo.

Por su parte, el PSOE también ha hecho declaraciones en los últimos días para pedir que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso "tome ejemplo del gobierno de España, que ha destinado más de 100 millones de euros para impulsar el nuevo modelo de FP".

Por último, el planteamiento del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid (STEM) es distinto, pues aunque coinciden en motivos con CCOO, ponen el foco también en la responsabilidad que tiene en esto la Ley estatal de FP, el Ministerio y la aplicación que hace la Comunidad sobre ella. Así, apuesta por revisar la normativa, reforzar la formación en los centros educativos, reducir la carga burocrática del profesorado y dotar al sistema de una planificación que garantice prácticas de calidad sin favorecer el crecimiento de la enseñanza privada.