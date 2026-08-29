Las penosas condiciones del edificio de la Policía Local de Móstoles: "Tenemos goteras, una ducha para 270 agentes y ratas"

Presencia de ratas en el edificio de la Policía Local de Móstoles Vox Móstoles (X)

Las claves

Las claves Generado con IA El edificio de la Policía Local de Móstoles sufre graves problemas de mantenimiento: goteras, baños inutilizados y duchas insuficientes. La semana pasada se detectó una rata dentro del inmueble, lo que ha reavivado la preocupación sobre el control de plagas en las instalaciones. Los equipos de aire acondicionado tienen décadas de antigüedad y funcionan de manera deficiente, sumándose a otros elementos obsoletos del edificio. Los agentes denuncian que solo se realizan reparaciones puntuales, sin una renovación integral que resuelva los problemas estructurales acumulados durante años.

Un edificio policial en el que las goteras aparecen cada vez que llueve, baños que han permanecido inutilizados durante semanas y vestuarios con instalaciones que acumulan décadas. Ese es, según fuentes conocedoras del estado de las instalaciones, el día a día del edificio que utiliza la Policía Local de Móstoles y en el que la semana pasada se detectó una rata.

La aparición del roedor, que fue localizada en una de las plantas del inmueble durante un turno de noche, ha vuelto a poner el foco sobre unas instalaciones que, según estas fuentes, arrastran desde hace años diferentes problemas de mantenimiento. Como ha podido saber Madrid Total, la presencia de la rata no sería el único inconveniente al que se enfrentan diariamente los trabajadores del edificio.

El inmueble es antiguo y se encuentra en régimen de alquiler. Las fuentes consultadas describen una situación marcada por actuaciones puntuales cada vez que surge una avería, pero sin una renovación integral de las instalaciones.

Una rata

La presencia del roedor se detectó la semana pasada en el interior del edificio. Según fuentes conocedoras del caso, fue durante un turno de noche cuando se observó una rata en una zona próxima al comedor, en una de las plantas superiores.

No se trataría, al menos según la información de la que disponen estas fuentes, de una plaga confirmada. La rata habría sido localizada en una única ocasión, aunque los trabajadores reclaman que se mantenga un control preventivo para evitar que puedan aparecer nuevos animales.

La situación fue comunicada y, al día siguiente, se realizó una actuación para intentar controlar el problema. El origen del roedor tampoco está completamente determinado.

En los alrededores se están llevando a cabo obras relacionadas con la canalización del agua, por lo que una de las posibilidades que manejan los trabajadores es que el animal pudiera proceder de esa zona, aunque no existe confirmación de que ese sea el motivo.

Presencia de ratas en el edificio de la Policía Local de Móstoles Pablo Moreno

"Podría ser que se haya escapado esa rata de ahí. Podría ser, pero podría ser que no", explican las fuentes.

Goteras cada vez que llueve

Más allá del episodio de la rata, el principal problema que describen quienes conocen las instalaciones es el estado general del edificio.

Las fuentes consultadas aseguran que las filtraciones de agua llevan años produciéndose. Cuando llueve, explican, aparecen goteras en diferentes plantas del inmueble. No se trataría de un problema puntual surgido recientemente, sino de una situación que se ha repetido a lo largo del tiempo. "Lleva pasando desde hace años. No es una cosa de ayer", señalan.

Las reparaciones se realizan cuando aparece una avería concreta, pero, según estas fuentes, no existe una actuación integral que permita solucionar el problema de raíz. El resultado es un edificio en el que, aseguran, se suceden las incidencias y las reparaciones. "Se van poniendo parches, parches, parcheando y tirando", describen.

Baños inutilizados

Las deficiencias también afectan a los servicios del edificio. Según las fuentes consultadas, algunos urinarios han permanecido inutilizados durante los últimos meses y también se han producido problemas con los baños y las duchas.

En uno de los momentos más complicados, explican, llegó a quedar disponible únicamente una ducha para un elevado número de trabajadores.

La situación se hace especialmente complicada durante los meses de verano. En un edificio en el que trabajan cientos de agentes, disponer de unas instalaciones limitadas supone, según las fuentes, un problema añadido durante las jornadas laborales.

"Si somos 270 agentes y hay una ducha disponible cuando estás trabajando y hace 40 grados… afecta", explican.

No son, según estas fuentes, problemas que permanezcan necesariamente durante todo el tiempo. Cuando una instalación deja de funcionar, se repara. El problema estaría en la acumulación de pequeñas averías y en la falta de una renovación general del inmueble que no se renueva.

Aires acondicionados

Los vestuarios son otro de los puntos señalados. En el masculino, las fuentes aseguran que los equipos de aire acondicionado tienen alrededor de tres décadas y que su funcionamiento resulta deficiente.

Aire acondicionado expulsando polvo en el edificio de la Policía Local de Móstoles Vox Móstoles (X)

Al encenderlos, explican, el sistema expulsa aire y polvo, pero no consigue cumplir adecuadamente su función de climatización.

A ello se suman, según estas mismas fuentes, agujeros en falsos techos y sistemas de iluminación considerados obsoletos.

El edificio ha recibido trabajos de mantenimiento y reformas puntuales. Sin embargo, las fuentes consideran que estas actuaciones no han solucionado el problema de fondo.

La sensación, describen, es la de un inmueble que va acumulando reparaciones a medida que aparecen nuevas averías.

La cuestión, según explican las fuentes conocedoras del caso, no es únicamente que se produzcan averías, sino la forma en la que se afrontan. "No hay una gestión integral de la problemática del edificio", sostienen.

La actuación, según su relato, se produce fundamentalmente cuando aparece un problema: se arregla aquello que deja de funcionar y se continúa con la actividad. Pero no existiría un plan general para renovar las instalaciones y anticiparse al deterioro. "Evidentemente se hace cuando se estropea. No va por delante", resumen.

Las condiciones del edificio, aseguran, han sido comunicadas en distintas ocasiones a los responsables correspondientes. Las fuentes no tienen constancia de que se haya producido una respuesta que haya terminado con las deficiencias que llevan años denunciándose.

Control de plagas

La aparición de la rata ha añadido una nueva preocupación a la lista de problemas. Las fuentes consultadas insisten en que no pueden determinar si se trata de un caso aislado o si existe un problema de plagas, pero consideran necesario mantener controles periódicos.

La reclamación no se limita a los roedores. También piden que se vigile la posible aparición de otros animales y plagas que puedan afectar a las instalaciones.

El edificio cuenta con varios turnos de limpieza y, según las fuentes, las instalaciones se limpian diariamente. El problema, explican, estaría más relacionado con la necesidad de establecer un control específico de plagas que permita detectar y prevenir su aparición. "La reclamación es que se controle este tipo de plagas que se puedan dar", explican.

Mientras tanto, las obras de canalización que se están realizando en la zona abren una posible explicación para la aparición puntual del roedor, aunque los propios trabajadores reconocen que no pueden determinar su procedencia.

Viene de lejos

La rata ha sido el episodio más llamativo de los últimos días, pero para quienes conocen el estado del edificio no es el origen del problema.

Goteras, baños inutilizados, duchas insuficientes, equipos de climatización antiguos y elementos deteriorados forman parte de una lista de deficiencias que, según las fuentes consultadas, se ha ido acumulando durante años.

El edificio se mantiene operativo gracias a reparaciones puntuales, pero las fuentes reclaman una actuación que vaya más allá de solucionar cada avería cuando aparece.

La rata, por tanto, ha vuelto a poner el foco sobre un problema mucho más amplio: el estado de unas instalaciones que, según quienes trabajan en ellas, necesitan algo más que otro parche.