Las fiestas de Parla en peligro: la ciudad podría quedarse sin encierros al quedar desierto el concurso público

Encierro en las fiestas de San Sebastián de los Reyes el pasado martes 25 de agosto de 2026. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El concurso público para organizar los encierros taurinos de las fiestas patronales de Parla ha quedado desierto, dejando en el aire la celebración de estos festejos. El equipo de gobierno asegura que ha seguido la normativa y que no hubo intervención política en el resultado del concurso, mientras que el PP critica la gestión y acusa de desidia al Ayuntamiento. Podemos Parla celebra la posible cancelación de los encierros y reclama que los fondos previstos para ellos se destinen a servicios públicos como educación y vivienda. La polémica por los encierros arrastra antecedentes judiciales y fracturas en el gobierno local, con investigaciones abiertas sobre presuntas irregularidades en contratos anteriores.

No es la primera vez que surge la polémica por los encierros taurinos de las fiestas patronales de Parla. Esta vez vuelve a sacudir al Ayuntamiento ante la posibilidad de que este año, en los festejos previstos tradicionalmente para el tercer fin de semana de septiembre, no puedan llevarse a cabo.

Y es que el concurso público de licitación para contratarlos ha quedado desierto. Fuentes municipales han explicado a Europa Press que al segundo concurso se presentó una empresa, pero no cumplía los requisitos establecidos, por lo que el procedimiento quedó desierto conforme a la normativa. El contrato contemplaba un importe de 40.000 euros más IVA.

Desde el Gobierno municipal han subrayado que ninguna formación política ha intervenido en el resultado del procedimiento y han defendido que el equipo de gobierno se ha limitado a cumplir con la normativa de contratación.

La situación deja en el aire la celebración de los encierros, aunque todavía existe la posibilidad de que el Ayuntamiento trate de sacarlos adelante mediante alguna fórmula de contratación de última hora. Entre las opciones estaría un contrato menor o un procedimiento negociado, aunque a fecha de este jueves todo apunta a que finalmente no se celebrarán.

La incertidumbre ha generado malestar entre los aficionados taurinos de la localidad. La Asociación Cultural Parla Taurina ha convocado para el próximo 2 de septiembre una asamblea extraordinaria de socios para abordar la "situación en la que se encuentra la Feria Taurina de Parla 2026".

Crítica a la gestión

Por su parte, el portavoz del PP en Parla y candidato de la formación a la Alcaldía, Héctor Carracedo, ha criticado la gestión del Gobierno municipal (del PSOE en coalición con Más Madrid). Ha asegurado que este "sabía desde el día 4 de agosto" que la licitación iba a quedar desierta, al haber sido descartada por la mesa de contratación la única empresa que había concurrido.

Carracedo ha acusado al Gobierno de "desidia" por no haber iniciado desde entonces otros trámites que, a su juicio, podrían haber permitido buscar alternativas para sacar adelante los festejos taurinos.

El dirigente popular ha advertido de que el escenario actual hace "bastante complicado" que puedan celebrarse los encierros y ha cuestionado si el desenlace responde a una "casualidad" o a una "estrategia política y electoral" del alcalde, Ramón Jurado, y del PSOE de cara a las elecciones municipales de 2027.

"Desde el Partido Popular pensamos que se podían haber hecho las cosas mucho mejor, que se podían haber tomado alternativas durante todo este tiempo y que se ha decidido no hacerlas", ha señalado.

Carracedo ha reiterado el compromiso del PP con la tauromaquia y ha asegurado que su formación defenderá la celebración de estos festejos, que ha situado como una tradición de más de cuatro siglos en el municipio.

En este sentido, ha avanzado que los populares estarán "de la mano de las peñas taurinas y de la Asociación Cultural Parla Taurina" para tratar de buscar una solución a la situación actual.

Por su parte, Podemos Parla ha celebrado que la ciudad pueda quedarse este año sin los encierros que, según la formación, el Gobierno municipal de PSOE y Más Madrid pretendía financiar con cerca de 50.000 euros de dinero público.

La portavoz y concejala de Podemos, Carla E. Valero, ha señalado que el PSOE "no ha renunciado voluntariamente a los encierros", sino que "lo ha intentado dos veces sin éxito", y ha atribuido el desenlace a la presión ejercida por su formación y los colectivos animalistas.

Podemos ha recordado además que la financiación pública de los festejos taurinos fue uno de los motivos que provocó su salida del Gobierno municipal y ha reclamado que los fondos previstos se destinen a otras necesidades de la ciudad, como el mantenimiento de colegios, la educación pública o la vivienda.

"Hoy celebramos una victoria colectiva, pero permaneceremos vigilantes. Ese dinero debe emplearse en servicios públicos, no en sufrimiento", ha concluido Valero.

Polémicas por los toros

No es la primera vez que hay problemas con las celebraciones taurinas en las fiestas de Parla. Ya el verano pasado el PP presentó una querella en la que acusaba al PSOE y Más Madrid por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato menor para organizar los festejos de 2024.

En concreto, sobre posibles delitos de falsedad documental, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas con funcionarios, como publicó este diario.

El contrato en cuestión, de 15.000 euros, fue adjudicado a la Asociación Cultural Parla Taurina. Según el PP, una de las empresas que supuestamente participó en el proceso niega haber presentado oferta.

Se trata de la guinda del pastel de un conflicto que ya en septiembre de 2024 provocó una fractura interna en el Gobierno local. Entonces, Podemos-IU, tercer socio del Ejecutivo municipal, anunció su ruptura con el PSOE y Más Madrid al considerar que el encierro celebrado durante las fiestas patronales, y financiado con dinero público, incumplía el acuerdo de gobierno.

Las últimas informaciones con respecto a esta querella disponen que el pasado mes de junio un juzgado de Parla reabrió la investigación sobre el contrato de los encierros de 2024 después de admitir a trámite el recurso presentado por el Partido Popular contra el archivo inicial del procedimiento, según adelantó El Confidencial.