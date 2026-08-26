Ayuso tilda de "desastre" la gestión del Gobierno en Ceuta: "Sánchez la va a dejar invadida y abandonada"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Isabel Díaz Ayuso critica la gestión del Gobierno en Ceuta, calificándola de "desastre" y acusando a Sánchez de dejar la ciudad "invadida y abandonada". Ayuso señala falta de coordinación entre los ministros de Interior, Defensa y Exteriores por las contradicciones sobre la alerta del CNI ante la llegada masiva de migrantes. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, pide unidad y lealtad para afrontar la situación en Ceuta y asegura que el Ejecutivo trabaja para restablecer la normalidad. La Comisión de Salud Pública acuerda enviar 45.000 dosis de vacunas a Ceuta, mientras la consejera madrileña advierte de una situación sanitaria "crítica" y falta de datos fiables.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que el Gobierno de Pedro Sánchez "es un desastre", pues tres "pilares del Estado", como son los ministros de Interior (Fernando Grande-Marlaska), Defensa (Margarita Robles) y Asuntos Exteriores (José Manuel Albares), "están a tortas" y "sin defender a los españoles en Ceuta".

"Tenemos un Gobierno en descomposición mientras Sánchez sigue de vacaciones", ha afirmado Ayuso este miércoles en un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter).

En él ha aludido a las versiones contrapuestas ofrecidas ayer por Grande-Marlaska y Robles en torno al papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en las fechas previas a la llegada masiva de migrantes a Ceuta.

La realidad es que el Gobierno es un desastre: los ministros de Interior, Defensa y Exteriores, que son pilares del Estado, están a tortas sin defender a los españoles en Ceuta.



Tenemos un Gobierno en descomposición mientras Sánchez sigue de vacaciones.



Ceuta es la España que… — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 26, 2026

Robles insistió ayer en el Congreso en que el CNI informó el 29 de julio a la representación del Gobierno en Ceuta de que había una convocatoria en redes sociales para la entrada irregular a nado de migrantes desde Marruecos, pero poco después, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Grande-Marlaska aseguró que no había ningún informe que "atisbara" la entrada masiva de más de 80.000 migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

"Ceuta es la España que nos va a dejar (Sánchez): invadida, abandonada y chantajeada por gobiernos extranjeros", ha concluido Ayuso.

Martín: "Unidad y lealtad"

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, también en relación con la situación de Ceuta, ha reclamado "unidad y lealtad" ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma. Asimismo, ha asegurado que el Gobierno de España está trabajando "desde el primer momento" con todos sus recursos para garantizar la seguridad y devolver la normalidad "lo antes posible".

En este sentido, ha afirmado que el Gobierno "lo ha venido haciendo y lo va a seguir haciendo de manera reforzada". Así lo ha considerado, tachando de "imprescindible" el compromiso y apoyo de todas las comunidades autónomas para que Ceuta y el conjunto de España puedan recuperar "la normalidad", como ha señalado el delegado a los medios desde San Sebastián de los Reyes.

Sus declaraciones se producen, además, después de que la Comisión de Salud Pública (CSP) haya acordado el envío a Ceuta de hasta 45.000 dosis de vacunas mediante el mecanismo de solidaridad entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad.

Al respecto de las vacunas, la consejera de Sanidad de la región madrileña, Fátima Matute, advirtió este martes de que la situación sanitaria en Ceuta es "crítica" y alertó de la ausencia de "datos fiables" para garantizar una adecuada trazabilidad de la vacunación en las personas que han recalado de manera masiva en la ciudad desde Marruecos.