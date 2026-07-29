Madrid denuncia al Rayo Vallecano por impedirle acceder al estadio para iniciar obras urgentes

Las claves

Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid ha denunciado al Rayo Vallecano por impedir el acceso al personal encargado de iniciar obras urgentes en el estadio de Vallecas. El club negó la entrada a técnicos de jardinería, electricidad, fontanería y climatización, lo que ha llevado a que solo puedan trabajar en el edificio adyacente al estadio. Las obras buscan subsanar graves deficiencias de seguridad detectadas, como problemas en la protección contra incendios, instalaciones eléctricas y condiciones higiénico-sanitarias. Desde el 28 de julio, el estadio está bajo suspensión cautelar y la concesión al club fue retirada tras una auditoría que reveló riesgos para la seguridad de las personas.

La Comunidad de Madrid ha presentado este miércoles una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía contra el Club Rayo Vallecano por impedir el acceso al estadio de Vallecas al personal que debía iniciar las obras urgentes de mantenimiento.

Los responsables del club, concretamente su Vicepresidente y el Jefe de los Servicios Jurídicos del Club, se han negado a facilitar el acceso al personal técnico y operario designado por el Gobierno regional para ejercer las funciones de inspección, comprobación y ejecución derivadas de la suspensión cautelar que se anunció el pasado 28 de julio.

Las tareas a realizar tienen como objetivo subsanar las deficiencias de seguridad detectadas en la instalación.

Estado de las instalaciones del Rayo Cedida Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid se ha personado en el estadio de Vallecas a las 9:00 horas de este miércoles con técnicos de jardinería, electricidad, fontanería, climatización y ventilación.

Ante la negativa del Rayo Vallecano, los técnicos han empezado a trabajar en el edificio adyacente al estadio que se encuentra cedido a Federaciones deportivas, salvo el personal de jardinería, que permanece fuera del estadio a la espera de poder entrar a hacerse cargo del césped.

"Es el modus operandi del Club desde siempre y es lo que está destruyendo la imagen y el prestigio del Rayo Vallecano y del Estadio", ha manifestado al respecto el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano.

Responsabilidad del club

Además, "en una nueva maniobra dilatoria", el Rayo ha presentado un escrito ante la Administración regional solicitando documentación que obra en el expediente y que ya se le ha remitido por medios electrónicos: "A partir de ahora, cada día que el equipo no pueda jugar en su estadio será responsabilidad de la directiva del club", ha advertido el consejero.

La medida de la suspensión cautelar y extinción de la concesión al club llegó el pasado 28 de julio tras los resultados de la auditoría técnica en la que se pusieron de manifiesto graves deficiencias que afectan a la seguridad de las personas.

Se han identificado carencias de funcionamiento en la protección contra incendios, las instalaciones eléctricas, las condiciones higiénico-sanitarias y el mantenimiento general de la instalación.