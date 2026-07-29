Incendios en España hoy, en directo | Última hora de los fuegos activos en Madrid, Ávila y Castellón

El incendio de la Sierra Oeste de Madrid enfrenta este miércoles un "día clave" para evitar reactivaciones y encaminarse a la estabilización tras una noche de "evolución positiva" pero con "mucha alerta" ante las condiciones meteorológicas que podrían empeorar en plena ola de calor.

Así lo ha comentado Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, desde el puesto de mando avanzado situado en Navalcarnero.

"Ayer pasamos en la fase de ataque al incendio para parar ese flanco norte y hoy sobre todo ha sido vigilancia y liquidación de puntos calientes", ha planteado este miércoles después de que ayer estuviera marcado por el regreso de población desplazada por las llamas y la reapertura de carreteras.

El consejero ha agradecido la labor de los drones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid que durante la noche han ido analizando el territorio para poder identificar "Focos calientes y marcar prioridades".

Novillo ha indicado que hay "dos problemas". El primero es tratar de mantener el buen trabajo de estabilización de un incendio forestal que tiene un "perímetro enorme" con unas 29.000 hectáreas en la región.

El otro es el riesgo extremo por la ola de calor y la posibilidad de que se activen otros incendios en algún punto de España cuando el sistema nacional "está estresado".

A pesar de la prudencia, ha destacado que el incendio va "por el buen camino" y por ello ha recalcado que la importancia radica en "No perder la atención" para que "cualquier descuido no abra otro frente".