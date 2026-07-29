Incendios en España hoy, en directo | Última hora de los fuegos activos en Madrid, Ávila y Castellón
Los incendios forestales en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón han calcinado más de 80.000 hectáreas y han afectado a más de 90.000 personas.
Los incendios forestales que permanecen activos en Ávila, Castellón, Madrid, Toledo y León mantienen 30 carreteras cortadas.
En Madrid ya se ha permitido el realojo progresivo de 44.000 vecinos y todavía quedan 11.000 evacuados por volver a sus hogares.
En el Vall d'Uixó (Castellón), 6.000 vecinos han vuelto a sus hogares mientras 34 medios aéreos y unos 400 efectivos continúan trabajando para frenar el avance del fuego.
El incendio forestal de Almorox (Toledo) ha descendido a situación operativa nivel 1.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: "No ha habido ningún avance del fuego en las últimas 24 horas".
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Extinguidos dos incendios en Casabermeja (Málaga) y Urdiain (Navarra)
Desde el Plan Infoca de la Junta de Andalucía, han dado por extinguido el incendio declarado este pasado martes en un paraje de Casabermeja (Málaga). El incendio se declaró a las 13.35 horas de este martes 28 de julio en el paraje Los Portales y ha quedado controlado a las 19.00 horas, según ha publicado EMA Infoca en X. Finalmente, el incendio ha sido extinguido en la mañana de este miércoles 29 a las 11.00 horas.
Además, esta mañana los Bomberos de Navarra han estabilizado un incendio de vegetación en Urdiaingo Igerilekua, en Urdian, sin que se hayan registrado personas afectadas. El incendio ha quedado estabilizado a las 11:45.
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Declarado de gravedad 1 un incendio forestal originado durante la madrugada en Moreda (León)
La Junta de Castilla y León ha declarado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en un incendio forestal originado durante la madrugada de este miércoles en la localidad leonesa de Moreda, en la comarca de Vega de Espinareda.
El incendio se ha originado sobre las 05:40 horas y se ha elevado a IGR 1 sobre las 09:35 horas por previsión de tardar más de doce horas en estabilizarlo. En el lugar se encuentran un técnico, dos agentes medioambientales, una brigada ELIF/BRIF, una aeronave y bomberos.
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Serbia envía un helicóptero Super Puma para la lucha contra los incendios en Madrid
Un helicóptero Super Puma llegará este miércoles a la Comunidad de Madrid tras ser ofrecido por Serbia para incorporarse al dispositivo de extinción de los incendios, según ha informado el Ministerio del Interior en una publicación en X. Además, en los próximos días también se sumarán 40 efectivos y 18 vehículos enviados por el mismo país.
Este contingente se suma a los cuatros procedentes de Grecia, Italia, Portugal y Turquía y ahora también Serbia, para apoyar las labores de extinción.
🚁 Hoy está prevista la llegada a #Madrid del helicóptero Super Puma ofrecido por #Serbia.— Ministerio del Interior (@interiorgob) July 29, 2026
🧑🚒 Próximamente lo harán los 40 efectivos y 18 vehículos.
🤝 Este contingente se suma a los cuatro procedentes de Grecia, Italia, Portugal y Turquía. pic.twitter.com/iXbfoCLegC
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Ingresa en prisión un varón por varios incendios forestales en Ponferrada (León)
El presunto autor de al menos tres incendios registrados en Ponferrada ha ingresado en prisión por orden judicial tras ser detenido por la Policía Municipal. El sospechoso se encontraba oculto en una caseta con cuatro mecheros cuando fue detenido.
En la madrugada de ayer se produjeron varios incendios en varios puntos del municipio con el resultado de tres zonas de pasto calcinadas. De inmediato se movilizaron medios de extinción y dotaciones policiales con el objetivo de sofocar los fuegos, localizar al presunto autor y proceder a su detención.
Varios testigos manifestaron haber visto en las inmediaciones a un varón, del que facilitaron una descripción física y de la vestimenta que portaba. Los agentes policiales se dirigieron al domicilio de un individuo conocido por antecedentes relacionados con conductas pirómanas y por hechos de características similares.
Finalmente, el individuo fue localizado y detenido por agentes de la Policía Municipal cuando se encontraba oculto en una caseta con cuatro mecheros.
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Sánchez informa que la evolución de los incendios sigue siendo favorable: "Las próximas 12 horas van a ser decisivas"
Pedro Sánchez informa este miércoles desde el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero de que "tenemos 10 incendios forestales activos en España".
El presidente ha informado de que "las 12 próximas horas van a ser decisivas". Durante la jornada del martes comenzaron "los realojos" y Sánchez ha querido elogiar la respuesta de los servicios de emergencia y también "de los vecinos de todos los municipios" que han ayudado.
Por su parte, el incendio de Ávila y Madrid ha pasado a "nivel 3" por primera vez en España y su control depende del Gobierno y de la UME que lidera el general Marcos.
Por otro lado, el incendio de Castilla la Mancha bajó a nivel 2 y dejó de ser una parte importante de la emergencia nacional.
A los vecinos que están confinados, el presidente del Gobierno les ha pedido "paciencia": "El realojo debe hacerse con cautela y precaución".
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La alcaldesa de Casillas: "He desoído las indicaciones"
"Ha desoído las indicaciones", ha adminitido la alcaldesa de Casillas, Beatriz Díaz, en una entrevista en directo en el canal 24 horas. "Un grupo de personas de agentes colaboradores de incendios no se iban a ir. Han estado viviendo en el monte, conocen cada palmo... dijeron que no se iban. La aldaldesa no iba a dejarlos solos".
Así lo ha contado desde Casillas, uno de los municipios desalojados en el Valle del Tiétar, en Ávila, desde donde ha dicho que "hoy no va a ser el día de esa vuelta", refiriéndose a los vecinos evacuados del pueblo, pero confía que sea en los próximos días.
Además, ha admitido que "aparte de alcaldesa. Soy Beatriz, nacida aquí".
Finalmente ha informado que "aparte de haber desoído las indicaciones, hemos sido responsables".
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El incendio de Vall d'Uixó sigue sin control y ha quemado 9.300 hectáreas en 81 kilómetros
El incendio forestal que comenzó el sábado en la Vall d'Uixó (Castellón) sigue sin control, ya que hay aún "alguna zona de llama", por lo que este miércoles se va a trabajar en intentar asegurar el perímetro, que es de 81 kilómetros, mientras que se ha revisado el recuento de hectáreas quemadas y se ha reducido a 9.300.
Así lo han explicado tras la primera reunión de la jornada del Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio, que cumple hoy cinco días, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, el director del PMA, Fernando Kindelan, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y la ministra de Ciencia, Diana Morant.
Más 1.200 profesionales trabajan coordinados en este incendio, de ellos 352 sobre el terreno, y está previsto que más de 30 medios aéreos se incorporen a lo largo del día a las tareas de extinción, ya que las condiciones meteorológicas lo están permitiendo, sobre todo en el flanco oeste, en la zona de Tales y Alfondeguilla.
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Incertidumbre con el Arenal Sound: recibe mañana a 150.000 personas a 15 kilómetros de los incendios de Vall d’Uixó
Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, ha afirmado que "están tratando la cuestión" del festival Arenal Sound, que recibe mañana a 150.000 personas y que se encuentra en Burriana (Castellón), a 15 kilómetros de los incendios de Vall d'Uixó.
La delegada ha afirmado que se mantienen en contacto con "la dirección de las emergencias" y en materia de seguridad "la Guardia Civil va a aumentar los recursos" para traer refuerzos de otras comunidades y "reforzar sus recursos" en materia de los incendios y del festival.
Juan Carlos Valderrama, consejero de Emergencias de la Comunidad Valenciana, ha afirmado que cuando se realiza un evento de estas características "se establece un dispositivo de seguridad en los que la Guardia Civil y la Policía Local tienen un plan específico". Además, ha añadido que si hubiera alguna circunstancia que pudiese comprometer "se trataría en una reunión con los organizadores".
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El incendio de la Sierra Oeste enfrenta un "día clave" para evitar reactivaciones y encaminarse a la estabilización
El incendio de la Sierra Oeste de Madrid enfrenta este miércoles un "día clave" para evitar reactivaciones y encaminarse a la estabilización tras una noche de "evolución positiva" pero con "mucha alerta" ante las condiciones meteorológicas que podrían empeorar en plena ola de calor.
Así lo ha comentado Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, desde el puesto de mando avanzado situado en Navalcarnero.
"Ayer pasamos en la fase de ataque al incendio para parar ese flanco norte y hoy sobre todo ha sido vigilancia y liquidación de puntos calientes", ha planteado este miércoles después de que ayer estuviera marcado por el regreso de población desplazada por las llamas y la reapertura de carreteras.
El consejero ha agradecido la labor de los drones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid que durante la noche han ido analizando el territorio para poder identificar "Focos calientes y marcar prioridades".
Novillo ha indicado que hay "dos problemas". El primero es tratar de mantener el buen trabajo de estabilización de un incendio forestal que tiene un "perímetro enorme" con unas 29.000 hectáreas en la región.
El otro es el riesgo extremo por la ola de calor y la posibilidad de que se activen otros incendios en algún punto de España cuando el sistema nacional "está estresado".
A pesar de la prudencia, ha destacado que el incendio va "por el buen camino" y por ello ha recalcado que la importancia radica en "No perder la atención" para que "cualquier descuido no abra otro frente".
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La zona norte de Madrid pasa a peligro extremo de incendios por las altas temperaturas
Continúa el riesgo de incendios en la Comunidad de Madrid, según la AEMET. La zona norte del territorio pasa a peligro extremo de incendios, mientras que el resto continúa en riesgo muy alto, salvo el área metropolitana.
La Delegación del Gobierno en Madrid advierte que es necesario extremar las precauciones y evitar riesgos, además de no hacer fuegos ni tirar colillas.
⚠️Continúa el riesgo de incendios en la Comunidad de Madrid, según @AEMET_Esp— Delegación del Gobierno en Madrid 🏛️ (@DGobiernoMadrid) July 29, 2026
🔴La zona norte del territorio pasa a peligro EXTREMO de incendios y la mayor parte del territorio en riesgo muy alto
🔥No hagas fuego, no tires colillas, extrema las precauciones… pic.twitter.com/fw3PTD4UTp
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Los incendios forestales mantienen cortadas 29 carreteras secundarias de Madrid, Ávila, Toledo y Castellón
Los incendios forestales mantienen cortadas este miércoles un total de 29 carreteras secundarias de la Comunidad de Madrid, la provincia de Ávila, Toledo y Castellón.
En Ávila, casi una quincena de carreteras están afectadas por los incendios: AV-502, AV-503, AV-504, AV-512, AV-562 en Cebreros; AV-561 en el Hoyo de Pinares; AV-901 y AV-902 en Burgohondo; AV-904 en Guisando; AV-P-310 en Hoyo de a Guija; AV-P-703 en Casillas; la AV-P-705 en Mijares; CL-501 en Santa María del Tiétar y la N-403 en Las Cruceras.
Las carreteras que están intransitables en la Comunidad de Madrid son: la M-512 en Navas del Rey, M-521 en Quijorna, M-537 y M-539 en Robledo de Chavela, y M-957 en San Martín de Valdeiglesias. En Toledo las vías afectadas son la CM-5006 y CM-5053 en La Iglesuela del Tiétar.
En el caso de Castellón, están intransitables por los incendios la CV-200 en Aín, CV-203 en Caudiel, la CV-205 en Tales, la CV-215 en l'Alcúdia de Veo, la CV-219 en Eslida, la CV-223 en Nules, la CV-2261 y la CV-230 en la Vall d'Uixó.
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Los medios aéreos se incorporan al incendio de Vall d'Uixó tras una noche productiva
Los medios aéreos se han incorporado ya a primera hora a las labores de extinción del incendio forestal que avanza aún sin control en la Vall d'Uixó (Castellón), según el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, que destaca los avances productivos que han logrado los medios terrestres durante la noche.
En estos momentos se trabaja en todo el perímetro, unos 75,5 kilómetros, del incendio que arrasa ya unas 10.000 hectáreas y mantiene evacuadas a unas 10.000 personas de 15 municipios del interior de Castellón, en el entorno del parque natural de la Sierra de Espadán.
Los trabajos de los bomberos se centran actualmente en los sectores de Alfondeguilla, Eslida y Tales-Alcudia de Veo, donde ayer por la tarde se registraron rebrotes que no pudieron ser combatidos desde al aire a causa de la inversión térmica de la mañana y hasta la mitad de la tarde.
Durante la noche los trabajos han sido positivos, con uso de fuego técnico y ataque directo, según el Consorcio, que destaca que este miércoles afrontan una nueva jornada "con mucho trabajo por delante para los más de 600 efectivos terrestres y los medios aéreos".
Hoy está previsto que comience una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de la Vall d'Uixó, a cuyo término se ofrecerán los últimos datos actualizados.
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Quinto día del incendio de la Vall d'Uixó: puntos calientes menos intensos y extensos que días pasados
El incendio registrado en la localidad castellonense de la Vall d'Uixó registra en su quinto día desde que se originó el pasado sábado puntos calientes menos intensos y extensos que jornadas anteriores.
Estos puntos calientes se han detectado en la sierra de Espadán, en la zona de Artana y en la zona de de l'Alcúdia de Veo. Por el momento el fuego, que continúa activo, ha calcinado ya 10.000 hectáreas, que están afectando a la Sierra de Espadán y el perímetro alcanza ya los 75,5 kilómetros.
Ya se ha levantado el confinamiento de los núcleos urbanos de La Vilavella, Betxí y practicamente toda Onda, aunque el número de evacuados continúa siendo aproximadamente 10.000 personas.
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La Comunidad de Madrid reabre más de 100 kilómetros de carreteras afectadas por los incendios de la sierra oeste
La Comunidad de Madrid ha reabierto este miércoles más de 100 kilómetros de carreteras afectadas por los incendios forestales de la sierra oeste, según ha informado el gobierno regional en la última actualización de datos.
Asimismo, de las 13 carreteras afectadas, siete ya no presentan incidencias activas y otras dos mantienen únicamente cortes parciales o limitaciones en alguno de sus tramos.
En concreto, la M-501, la M-510, la M-855 y la M-533 permanecen abiertas al tráfico, mientras que la M-531, la M-540 y la M-541 ya no presentan incidencias activas.
Además, la M-507 permanece abierta al tráfico, excepto entre los kilómetros 28,5 y 36, donde se mantiene la limitación. Por su parte, la M-521 está abierta, menos entre los kilómetros 23 y 29, que continúan cortados en sentido ascendente.
En cuanto a las vías que siguen afectadas en ambos sentidos, la M-512 permanece cortada entre los kilómetros 0 y 19; la M-537, entre los kilómetros 0 y 0,2; la M-539, entre los kilómetros 0 y 6; y la M-957, entre los kilómetros 0 y 5,75, también en ambos carriles.
"Los equipos de la Comunidad de Madrid continúan trabajando para recuperar progresivamente la circulación en el resto de tramos afectados, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan", han indicado desde el gobierno regional.
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El incendio de Vall d'Uixó avanza sin control y con rebrotes pero con menos confinamientos
El incendio forestal en el Vall d'Uixó (Castellón) avanza aún sin control y ha calcinado ya 10.000 hectáreas tras sufrir ayer varios rebrotes. Se espera que a primera hora despeguen los medios aéreos para labores de extinción y control, pese a no poder hacerlo en las dos últimas jornadas hasta la tarde por las condiciones meteorológicas.
Actualmente, unas 10.000 personas siguen desalojadas y el perímetro del incendio se calcula en 75,5 kilómetros. Además, el confinamiento en los núcleos urbanos de La Vilavella, Betxí y prácticamente en toda la Onda se ha levantado.
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El incendio de la Sierra Oeste de Madrid se ha mantenido sin reproducciones durante toda la noche
El incendio de la Sierra Oeste de Madrid se ha mantenido sin reproducciones durante toda la noche, según ha informado esta madrugada el servicio madrileño de Emergencias.
Los equipos de extinción han seguido trabajando en la consolidación del perímetro y en el remate de los puntos calientes. Durante la noche ha trabajado un dispositivo nocturno de Bomberos forestales de la Comunidad de Madrid que lo integran 30 dotaciones terrestres, 8 vehículos de la Jefatura y 5 patrullas de agentes forestales de la región.
Han estado apoyados por 13 dotaciones de bomberos de Madrid. Todos ellos se han centrado en revisión del perímetro y en la extinción de los puntos calientes.
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La cuarta ola de calor con hasta 42 ºC acecha ya el leve repliegue de los incendios: "Se van a reproducir seguro"
"Empezamos a ver la luz al final del túnel". Así describió Pedro Sánchez este martes la mejoría experimentada durante la madrugada por los incendios que han castigado Madrid, Ávila, Toledo y Castellón en los últimos días.
En la noche del lunes al martes, el fuego dio una pequeña tregua a los equipos de extinción, permitiendo consolidar varios frentes activos y abriendo la puerta al regreso a sus casas de miles de vecinos evacuados de estas zonas.
Pero, lejos de triunfalismos, España no puede estar todavía demasiado tranquila. El propio presidente del Gobierno advirtió que las próximas horas y los próximos días serán "especialmente complejos".