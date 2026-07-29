El incendio de la Sierra Oeste de Madrid enfrenta otro "día clave" para evitar reactivaciones y encaminarse a la estabilización

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio de la Sierra Oeste de Madrid enfrenta un día clave para evitar reactivaciones y avanzar hacia su estabilización, en medio de una ola de calor. Las labores de vigilancia y liquidación de puntos calientes continúan, apoyadas por drones para identificar focos de riesgo. El perímetro afectado abarca unas 29.000 hectáreas, y las autoridades advierten del alto riesgo de nuevos incendios debido a las condiciones meteorológicas extremas. El Consejo de Gobierno aprobará ayudas para los afectados y ya se distribuye alimento para animales y se evalúan los daños materiales en las zonas calcinadas.

El incendio de la Sierra Oeste de Madrid enfrenta este miércoles un "día clave" para evitar reactivaciones y encaminarse a la estabilización tras una noche de "evolución positiva" pero con "mucha alerta" ante las condiciones meteorológicas que podrían empeorar en plena ola de calor.

Así lo ha trasladado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, desde el puesto de mando avanzado situado en Navalcarnero.

"Ayer pasamos en la fase de ataque al incendio para parar ese flanco norte y hoy sobre todo ha sido vigilancia y liquidación de puntos calientes", ha planteado este miércoles después de que este martes estuviera marcado por el regreso de población desplazada por las llamas y la reapertura de carreteras.

En estos trabajos ha destacado el consejero la labor de los drones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid que a lo largo de la noche han ido analizando el territorio para poder identificar "Focos calientes y marcar prioridades".

Ha explicado que este "día clave" está marcado por el "alto riesgo extremo" por las condiciones meteorológicas y que se tratará de mantener el perímetro, encaminarse hacia la "estabilización del incendio" y entrar en una "fase que lleve casi a la normalidad".

Novillo ha indicado que este miércoles hay "dos problemas". El primero es tratar de mantener el buen trabajo de estabilización de un incendio forestal que tiene "un perímetro enorme" con unas 29.000 hectáreas en la región.

El otro es el riesgo extremo por la ola de calor y la posibilidad de que se activen otros incendios en algún punto de España cuando el sistema nacional "está estresado" con efectivos desplazados en otros puntos como Castellón o León.

"Aquí sí que ya necesitamos a los ciudadanos que nos ayuden porque no puede haber ninguna ignición en estos días en España si no queremos lamentar una catástrofe. Por tanto, toda la actividad de riesgo hay que limitarla, hay que estar muy atentos, hay que ver aquellas conductas que veamos sospechosas, llamar al 112 para denunciarlas y poder actuar porque realmente estamos en una situación crítica", ha reclamado el consejero de Interior.

"Va por el buen camino"

A pesar de la prudencia, ha destacado que el incendio va "por el buen camino" y por ello ha recalcado que la importancia radica en "no perder la atención" para que "cualquier descuido no abra otro frente".

A su vez, ha destacado que este miércoles el Consejo de Gobierno aprobará las ayudas a los afectados por las llamas que espera que sean "eficaces". Ha indicado que ya se está distribuyendo el heno y la paja para que puedan alimentarse los animales de los territorios calcinados y que también está el análisis de daños de inmuebles que se ha iniciado en el Encinar del Alberche y que continuará en el resto de zonas para tener una estimación de los daños y asesorar legalmente a los afectados.