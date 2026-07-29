Ayuso, ante las críticas por comprar un ático como oficinas de la Comunidad: "No es para mí. Se trata de desprestigiarme"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Isabel Díaz Ayuso ha defendido la compra de un ático de 485 metros cuadrados por parte de la Comunidad de Madrid para oficinas durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos. Ayuso ha negado que el inmueble sea para uso personal y lo ha calificado como una campaña de desprestigio en su contra. La presidenta asegura que no tendrá residencia oficial y que la adquisición responde a necesidades temporales de la administración. La compra ha generado críticas por parte de Más Madrid y el PSOE madrileño, que exigen explicaciones sobre el uso y coste del ático.

Isabel Díaz Ayuso ha contestado a las críticas de la oposición, que la han acusado de comprarse un ático de 485 metros cuadrados que usará durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos". "No es para mí. Es una campaña de desprestigio", ha reconocido la presidenta.

"No voy a tener residencia oficial como tantos ministros o presidentes. Buscan enfrentarme a la gente que lo está pasando mal, pero tengo otras prioridades", ha añadido la presidenta.

"No va a ser mi casa, no es mi residencia y no me lo han comprado a mí. Es una campaña de desprestigio", ha proseguido tras ser preguntada por este tema en una rueda de prensa celebrada tras el consejo de Gobierno.

Ayuso ha afirmado que con la publicación de la noticia se busca ver si se le "echa la gente encima": "Cuando la gente pierde sus propiedades, a mí me compran un inmueble".

Sobre el uso del ático, la presidenta ha dicho que aún no saben cómo se va a "organizar la mudanza de este edificio".

"Nos tenemos que ir temporalmente de la Real Casa de Correos, que va a ser remodelada integralmente. La compra es reciente, pero a partir de aquí no sé ni cómo se cuenta ni cómo se comunica", ha dicho Ayuso.

Durante su comparecencia, ha dicho que se están reestructurando los inmuebles en la Comunidad de Madrid y que hay "una agencia que se dedica a estas cosas".

"No voy a tener residencia oficial como tantos ministros ni como tantos presidentes de otras comunidades autónomas. Quizás me hubiera evitado muchas campañas de desprestigio si lo hubiera hecho desde el principio", ha expresado.

"Al elegir este momento para sacar esta noticia no sé si buscan enfrentarme a gente que lo está pasando mal, pero tengo otras prioridades", ha apostillado Ayuso.

Según ha adelantado el diario El País, el ático se encuentra en la planta novena de un portal del Paseo del General Martínez Campos, en Chamberí.

Al parecer, según publica el citado medio, la vivienda mide 485 metros cuadrados, de los cuales 199 corresponden a la terraza.

Tras conocerse esta información, Más Madrid y el PSOE madrileño han criticado a la presidenta.

"Primero un chalet en Rascafría. Ahora un ático en Chamberí. Millones de euros de todos los madrileños. Para uso y disfrute de la señora Ayuso. Hoy mismo deben explicar cómo, cuánto, por qué y para qué", ha escrito en su cuenta de X el secretario General del PSOE de Madrid, Óscar López.

Por otro lado, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha escrito en X: "Tercer ático de Ayuso en Chamberí. Este no lo paga Quirón, lo pagamos entre todos. Incluida la terraza de 200 m², «para recibir visitas como presidenta», dice. Si no le diera vergüenza pisar Vallecas... su despacho en la Asamblea está vacío".