Compra en diferido: el nuevo método de pago que te permitirá tener una vivienda en Madrid con 10.000 euros

Las claves

Las claves Generado con IA ARGIS Living presenta en Tetuán (Madrid) un modelo de compra diferida que permite reservar vivienda con 10.000 euros más IVA. El comprador puede aportar entre el 5% y el 15% del precio tras la reserva, y completar hasta el 20% con cuotas mensuales antes de la escritura. La promoción incluye 95 viviendas de uno y dos dormitorios, con precios desde 376.000 euros y entrega prevista entre finales de 2026 y principios de 2027. Las viviendas destacan por su sostenibilidad, zonas comunes y precios un 17-27% inferiores a los de distritos vecinos como Chamartín o Chamberí.

ARGIS Living ha presentado un nuevo modelo de compra de vivienda en Tetuán basado en la denominada compra diferida, una fórmula que busca facilitar el acceso a la vivienda nueva a quienes pueden asumir una hipoteca, pero no disponen del ahorro suficiente para afrontar de golpe la entrada inicial.

El sistema permite reservar una vivienda con un pago inicial de 10.000 euros más IVA.

Posteriormente, el comprador firma el contrato de compraventa o de arras aportando un 5%, un 10% o un 15% del precio del inmueble, descontando la cantidad ya entregada.

El resto de la entrada, hasta completar el 20%, se abona mediante cuotas mensuales antes de la escrituración, mientras que el 80% restante se paga con la hipoteca.

Compra diferida

Esta fórmula está diseñada para responder a uno de los principales problemas de acceso a la primera vivienda, como es la entrada o el desembolso inicial. Este pago puede alcanzar el 20% del precio de la vivienda y representa un obstáculo real para los compradores.

Con la compra diferida, la vivienda puede reservarse mediante un pago inicial de 10.000 euros más IVA. Después, el comprador formaliza el arras o el contrato de compraventa, con una aportación flexible del 5%, el 10% o el 15% del precio, descontando lo ya abonado.

Lo que queda de entrada hasta el 20%, se completa en cuotas mensuales y el 80% restante se abona en el momento de la escrituración.

Durante el periodo de pago fraccionado, la vivienda queda reservada al precio acordado. Ese precio se mantiene y se distribuye el esfuerzo inicial a lo largo de tiempo.

Nueva promoción

La iniciativa acompaña el lanzamiento de seis promociones de obra nueva en el distrito de Tetuán, donde la compañía desarrollará un total de 95 viviendas con una inversión de 41,8 millones de euros.

Nuevas viviendas en Tetuán Argis Living

Los inmuebles, de uno y dos dormitorios, saldrán a la venta desde 376.000 euros y su entrega está prevista entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

La promotora justifica su apuesta por Tetuán por su cercanía a zonas como AZCA, Plaza de Castilla, las Cuatro Torres o el Paseo de la Castellana.

Además, el precio medio de la vivienda continúa situándose entre un 17% y un 27% por debajo del de distritos vecinos como Chamartín o Chamberí, según datos de Idealista recogidos por la empresa.

Oferta residencial

Las promociones, agrupadas bajo las líneas Urban Viana y Urban Nature, incluirán viviendas con uno y dos dormitorios, terrazas, zonas comunes y, en algunos casos, piscina, solárium o gimnasio.

Además, las promociones Urban Nature incorporarán estructura de madera industrializada y contarán con certificación BREEAM Bueno, centrada en la sostenibilidad y la eficiencia energética.