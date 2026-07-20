Ayuso abre un novedoso Centro de Salud Mental: 6.000 m2, cuatro plantas y un Hospital de Día de Adolescentes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso durante su visita este lunes a la inauguración del Telefónica Dron Center, en Madrid. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Majadahonda contará con un nuevo Centro de Salud Mental de 6.710 m², cuatro plantas y tres áreas diferenciadas: adultos, infanto-juvenil y un Hospital de Día de Adolescentes. El centro atenderá a cerca de 424.000 habitantes del noroeste de Madrid y dependerá del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Se invertirán más de 14 millones de euros en la construcción, que dispondrá de 58 consultas, ocho salas de terapia grupal y medidas de eficiencia energética. El equipo estará formado por unos 50 profesionales y trabajará coordinadamente con otros recursos sanitarios, educativos y sociales de la región.

El antiguo Centro de Salud Mental de Majadahonda será sustituido por uno completamente nuevo y renovado. Un servicio que actualmente se lleva a cabo en el Centro de Salud Cerro del Aire, ubicado en la Avenida de España.

Ahora, la Consejería de Sanidad ya ha adjudicado las obras de construcción en la parcela ubicada junto al Centro de Salud Valle de la Oliva, entre las calles Enrique Granados y Manuel de Falla.

Ahí, precisamente, lo ha presentado este lunes la consejera de Sanidad, Fátima Matute. Un futuro complejo que dependerá del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda y que atenderá a población adulta e infanto-juvenil. Es decir, cerca de 424.000 habitantes del noroeste de la región.

En concreto, el Ejecutivo autonómico va a invertir más de 14 millones de euros en el nuevo centro para ampliar de manera significativa la capacidad asistencial del recinto al que sustituirá.

Durante su visita a la parcela donde se ubicará este recurso, Matute ha anunciado que el Gobierno regional licitará en los próximos meses las obras de construcción, que tienen una duración prevista de 19 meses y que se ejecutarán en terrenos cedidos por el Ayuntamiento del municipio.

Maqueta del futuro nuevo Centro de Salud Mental de Majadahonda. CAM

El complejo tendrá una superficie construida de 6.710 metros cuadrados, repartidos en cuatro plantas, organizadas en torno a uno de los dos patios exteriores con los que contará. Se distribuirá en tres áreas asistenciales diferenciadas: Hospital de Día de Adolescentes, Área Infanto-Juvenil y Área de Adultos.

En total, dispondrá de 58 consultas, ocho salas de terapia grupal, otras tres de baja estimulación y un área administrativa y docente. Además, tendrá medidas de óptimo rendimiento y de uso de energías renovables para cubrir gran parte de la demanda energética del edificio.

Equipos multidisciplinares

Asimismo, el nuevo complejo contará con dos equipos multidisciplinares: el del área de adultos, formado por unos 14 psiquiatras, cinco psicólogos, cuatro profesionales de Enfermería y un trabajador social, y el destinado a los pacientes infanto-juveniles, que tendrán a su disposición cinco psiquiatras, tres psicólogos, dos enfermeras, un trabajador social y un terapeuta ocupacional.

En cuanto al Hospital de Día de Adolescentes, que será una novedad desde el punto de vista asistencial, su personal estará compuesto por dos especialistas en Psicología Clínica, dos profesionales de Enfermería, un psiquiatra infanto-juvenil, un terapeuta ocupacional, un técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y un celador.

Matute presenta el proyecto del futuro Centro de Salud Mental de Majadahonda. CAM

Esta plantilla, próxima a las 50 personas, trabajará en coordinación con otros recursos públicos de la Comunidad de Madrid, como los de atención a las drogodependencias, los servicios de rehabilitación psicosocial y de apoyo social, los centros educativos, y los servicios de justicia y protección del menor.

Estos profesionales combinarán la atención individual y grupal, dispondrán de espacios propios para la formación y la observación clínica y estarán plenamente integrados con los recursos hospitalarios de adultos e infanto-juveniles del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda (Unidad de Hospitalización Breve, Hospital de Día, Hospitalización Domiciliaria e Interconsulta) dentro del Programa de Continuidad de Cuidados.

Asimismo, desarrollarán programas específicos centrados en patologías concretas de pacientes de cualquier edad.