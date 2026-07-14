Madrid supera las 150 muertes por calor este verano, el doble que en 2025: un tercio se han producido en la última semana

Las claves

Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid ha registrado más de 150 muertes relacionadas con el calor este verano, el doble que en 2025. Un tercio de los fallecimientos se ha producido en la última semana, coincidiendo con una ola de calor extremo. En junio se contabilizaron 93 muertes en Madrid, con los días 24, 25 y 26 como los más críticos. A nivel nacional, junio registró un récord de más de 1.000 muertes atribuibles al calor desde que existen registros.

La Comunidad de Madrid ha superado las 150 muertes atribuibles a las altas temperaturas en lo que va de verano, con un tercio de los fallecimientos concentrados en la última semana, coincidiendo con el episodio de calor extremo que ha afectado a gran parte del país.

Según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, se han registrado 152 decesos relacionados con el calor durante el mes de junio y los nueve primeros días de julio.

Del total, 93 muertes se produjeron en junio, coincidiendo con la primera ola de calor del verano, especialmente en sus últimos días. Las jornadas más críticas fueron el 24 y el 25 de junio, con 15 fallecimientos cada una, y el día 26, con 13.

Europa es ya un "punto caliente" para las olas de calor. Ical

Esta cifra supone casi duplicar la registrada un año antes, cuando en el sexto mes del año se contabilizaron 48 muertes relacionadas con el calor. Durante junio, se contabilizaron 1.031 muertes atribuibles a las altas temperaturas en el conjunto del país, un 153% más respecto a las 407 del mismo mes del año pasado.

Los más de mil fallecidos suponen un récord para junio desde que este sistema empezó a funcionar en 2015. Las cifras más cercanas a esta se produjeron en los meses de junio de 2022 y 2017, con 828 y 1.000 defunciones, respectivamente. Además, se suma al récord ya registrado en mayo, cuando se atribuyeron al calor 122 muertes.

Julio ha comenzado con una segunda ola de calor que ha dejado temperaturas superiores a los 40 grados en gran parte del territorio. En la Comunidad de Madrid, hasta el día 9 se han contabilizado 60 muertes atribuibles al calor, una cifra inferior a las 82 registradas en el mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, la última semana ha sido especialmente intensa, con nivel naranja por altas temperaturas y un total de 54 fallecimientos, lo que representa un tercio de todas las muertes registradas en el periodo estival. El día más letal fue el 9 de julio, con 23 muertes, seguido del día 8, con 19, y del martes de esa misma semana, con nueve, según Europa Press.

Agosto, el peor mes

El verano de 2025, comprendido entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre, se cerró en la región con 591 muertes atribuibles al calor, un 84,1% más que el año anterior. Los fallecimientos se concentraron principalmente en agosto, con 414, seguido de julio (129) y junio (48).

A nivel nacional, agosto también fue el mes más mortífero, con 2.184 muertes, por delante de julio (1.060), junio (407), septiembre (173) y la segunda quincena de mayo (8).

El Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) está basado en un modelo de predicción que cruza tres fuentes de datos -el de defunciones diarias, las temperaturas de la Aemet y la población- y calcula las defunciones atribuibles al exceso o defecto de temperatura, es decir, al calor o al frío.

En cuanto al frío, en la Comunidad de Madrid se estimaron 118 muertes atribuibles a bajas temperaturas durante los meses de enero (114) y febrero (cuatro).