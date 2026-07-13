Los trenes sin conductor del futuro del Metro ya llegan a Madrid: comienzan sus pruebas en las líneas 10, 11 y 12

Maqueta de un vagón del metro durante una visita a la exposición 'Nuevo Tren de Metro de Madrid' en abril de 2025. La exposición expone una maqueta a tamaño real del nuevo vehículo automatizado que circulará por la Línea 6 del Metro de Madrid. A. Pérez Meca / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El Metro de Madrid ha recibido el primero de los 48 trenes automáticos que serán probados en las líneas 10, 11 y 12 antes de automatizar la Línea 6 en 2027. La inversión en los nuevos trenes asciende a 531,2 millones de euros y supone la mayor renovación de la flota del suburbano desde 2008. Las nuevas unidades, fabricadas por CAF, permitirán aumentar la capacidad a 1.385 viajeros por tren, reducirán el consumo energético en un 20% y alcanzarán velocidades de hasta 110 km/h. La automatización de la Línea 6 incrementará su capacidad diaria de 430.000 a 731.000 viajeros y permitirá redistribuir maquinistas sin pérdidas de empleo.

El primero de los 48 trenes automáticos para el Metro de Madrid ya ha llegado a las instalaciones del suburbano en la capital. De esta forma, iniciará sus pruebas en vía en las líneas 10, 11 y 12.

Se trata de los convoyes que Metro ha adquirido para circular por la Línea 6 del suburbano, que se convertirá en la primera automatizada de la red a partir de 2027.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido este lunes al Depósito de Cuatro Vientos para conocerlo de primera mano. En declaraciones a los medios, ha remarcado que este hito permite situar al suburbano madrileño "entre los más avanzados del mundo".

Los 48 trenes

En total, son 48 trenes, con una inversión global de 531,2 millones de euros, lo que supone la mayor renovación de la flota del suburbano (y la primera desde 2008), más del 11% de toda la flota actual.

Se trata de trenes monotensión de gálibo ancho y electricidad a 1.500 Vcc fabricados por la empresa CAF en sus plantas de Beasain e Irún (Guipúzcoa) y Zaragoza. Las primeras pruebas en vía de este material móvil se empezaron a realizar en mayo en el CAF Track Test Center, un centro especializado ubicado en la localidad navarra de Corella perteneciente a CAF, empresa encargada de la fabricación de los convoyes que llegarán a la 'Circular'.

Los nuevos trenes, que reemplazarán a los de la Serie 8000, se distribuirán entre distintos depósitos de la compañía metropolitana, desde donde comenzarán las pruebas nocturnas en modo manual en las líneas 10, 11 y 12.

Lo harán en horario nocturno, sin corte de servicio, para no interferir con los trabajos que se seguirán desarrollando en la Línea 6. Posteriormente, y una vez finalicen las obras de adaptación tecnológica necesarias, los ensayos pasarán a desarrollarse en la propia Línea 6, ya en circulación automática.

"Los 48 trenes ampliarán la capacidad de los actuales hasta los 1.385 viajeros. La velocidad punta podrá alcanzar los 110 kilómetros por hora. La frecuencia de paso de estaciones va a aumentar a 30 trenes por hora. Se puede llegar incluso a un intervalo de dos minutos entre trenes. Y además, la eficiencia energética va a reducir el consumo eléctrico en un 20%", ha remarcado Ayuso.

En concreto, su principal característica es la conducción automática, sin cabina de conductor, de modo que en la cabecera habrá un cristal panorámico por el que los viajeros podrán ver las vías y las estaciones.

Maqueta del interior de un vagón del metro durante una visita a la exposición 'Nuevo Tren de Metro de Madrid' en abril de 2025. La exposición expone una maqueta a tamaño real del nuevo vehículo automatizado que circulará por la Línea 6 del Metro de Madrid. A. Pérez Meca / Europa Press

Cada una de las unidades se compondrá de seis coches, y estarán diseñadas con disposición continua con pasillos de intercomunicación entre los coches a lo largo de toda la unidad, con 10 centímetros más anchos (de 2,8 a 2,9 metros), lo que permitirá aumentar la capacidad un 17% al pasar de los 1.200 pasajeros actuales hasta los 1.385, 165 de ellas con asiento.

Además, serán más rápidos, con un aumento del 33% en la velocidad media (hasta las 110 km/h), de modo que se posibilitará una frecuencia de paso cada dos minutos, y más eficientes, al contar con una cadena de tracción que permite hasta un 20% de ahorro energético (con sistemas de frenado regenerativo que devuelven energía a la red), además de estar construidos con materiales que podrán ser reciclados.

De esta forma, según ha destacado la presidenta autonómica, gracias a esta automatización de las operaciones, la Línea 6 va a ver incrementada su capacidad global, pasando de 430.000 viajeros a los 731.000 diarios. Cuando estén circulando, distribuir maquinistas al resto de la red, de modo que no se perderá ningún puesto de trabajo.

"Es un tren más eficiente, energéticamente más eficiente, que dispone de cuatro pantógrafos en vez de dos, una cadena de atracción moderna con consumo mucho menor y una potencia mayor a los trenes anteriores y, además, como podéis ver, está totalmente modernizado con una sensación de mayor amplitud porque se ha cuidado mucho los espacios, el tamaño de los asientos, el ángulo del hombro del tren de forma que parece mucho más amplio para que el viaje sea más agradable", ha explicado el director de Explotación Ferroviaria en Metro de Madrid, Juan Tébar.

"Tenemos un Metro que, además, es del futuro, uno de los mejores suburbanos, como decíamos, y es algo más que un transporte; es un transporte público pensado para ser una gran arteria de comunicación para todos aquellos que vivimos, que trabajamos o los que visitan Madrid. En estos años han cambiado los trenes, la tecnología, los viajeros, la sociedad, los modos de trabajo, todo. Pero permanece la ilusionante idea y el compromiso de Metro de Madrid con seguir conectando a esta región de todos, que es accesible y por la que todos pueden viajar con facilidad, con rapidez y, por tanto, con libertad", ha indicado.