Jaime Ayuso, el estudiante premiado por su excelencia académica a sus 16 años que huye de los "atracones"

Las claves

Las claves Generado con IA Jaime Ayuso, de 16 años, ha recibido el tercer premio a la Excelencia Educativa del Ayuntamiento de Las Rozas tras finalizar la ESO. Apuesta por la planificación y la organización diaria del estudio, evitando los "atracones" de última hora y priorizando la comprensión sobre la memorización. Su asignatura favorita son las Matemáticas y ha participado en varios concursos científicos, mostrando especial interés por la ciencia y la tecnología. El próximo curso cursará el Bachillerato de Excelencia en Madrid y considera fundamental estudiar sin presión familiar y encontrar un método propio de estudio.

Acaba de terminar 4ªde la ESO en el IES EL Burgo Ignacio-Echevarría y el próximo curso cursará el Bachillerato de Excelencia.

Además, recibió el pasado mes de junio el tercer premio a Excelencia Educativa por parte del Ayuntamiento de las Rozas.

Con solo 16 años, Jaime Ayuso tiene claro que el resultado de sus resultados no está en los atracones de última hora, sino en la planificación y en encontrar una forma de estudiar que funcione para cada alumno.

Un premio al esfuerzo

Jaime Ayuso no esperaba recibir directamente la noticia. Fueron sus padres quienes le comunicaron que había conseguido el tercer puesto en los Premios de Excelencia Educativa de las Rozas tras finalizar la ESO.

Gracias a ello, ha sido premiado por el Ayuntamiento de las Rozas a los premios a la Excelencia Educativa. “Lo sentí como un alivio y una forma de premiar todo el esfuerzo que he hecho durante este tiempo”, explica.

Estos galardones se otorgan a los estudiantes que, al finalizar la Educación Primaria y Secundaria, logran los mejores expedientes en sus respectivos centros educativos.

Sin atracones

Lejos de las maratonianas jornadas de estudio antes de los exámenes, Jaime asegura que siempre ha preferido llevar las asignaturas al día.

Antes de cada prueba organiza un calendario y reparte el trabajo para evitar dejarlo todo para el último momento.

En épocas normales dedica alrededor de 45 minutos diarios a repasar, aunque durante los exámenes puede pasar toda la tarde estudiando. “Por experiencia, pegarte un atracón el día antes no vale para mucho”, afirma.

Su método también huye de la simple memorización. Prefiere leer primero el tema completo para entenderlo, practicar el recuerdo activo y apoyarse en esquemas y dibujos, una técnica que dice aprovechar gracias a su memoria visual.

Pasión matemática

Aunque reconoce que Historia y Literatura son las asignaturas que más esfuerzo le exigen por su componente memorístico, las Matemáticas son, con diferencia, su materia favorita.

No solo disfruta resolviendo problemas, sino que además ha participado este año en varios concursos de esta disciplina organizados por la universidad. También destaca su interés por la Física y por las materias científico-tecnológicas.

Mirando al futuro

El próximo curso estudiará el Bachillerato de Excelencia de la Comunidad de Madrid, un programa que incorpora un proyecto de investigación durante los dos años de formación.

Aunque todavía no tiene completamente decidido qué carrera cursará, baraja opciones como Matemáticas, Arquitectura o alguna Ingeniería.

A largo plazo tampoco descarta salir fuera para conocer otros lugares, aunque cree que Madrid seguirá formando parte de su futuro profesional.

Más allá del aula

Fuera del instituto también encuentra tiempo para sus aficiones. Ha practicado deportes como tenis, baloncesto o hockey sobre ruedas aunque una de las actividades que más disfruta es tocar el piano, una disciplina que considera que también le ha ayudado a desarrollar constancia y concentración.

Los fines de semana suele quedar con sus amigos para cenar, ir a la piscina en verano o hacer alguna excursión, mientras que este verano lo pasará principalmente en Madrid junto a su familia.

Sin presión

Jaime reconoce que sus padres siempre le han animado a esforzarse, pero nunca le han presionado por las notas. “Nunca me han castigado por sacar algo peor”, explica, una confianza que considera clave para haber estudiado sin ansiedad y tomar sus propias decisiones académicas.

Precisamente por eso, cuando le preguntan qué consejo daría a otros estudiantes, no duda: tener claros los objetivos, organizar bien el tiempo y encontrar un método de estudio que funcione para cada uno. Porque, según resume, “la organización es súper importante”.