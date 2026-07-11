El Hospital 12 de Octubre de Madrid demuestra la eficacia de una vacuna oral contra una variante del virus del ébola

El equipo investigador está desarrollando vacunas tipo mosaico para proteger frente a múltiples variantes mortales del ébola, como la Bundibugyo.

En los ensayos, la vacuna oral logró una tasa de supervivencia del 67% y redujo significativamente la carga viral en sangre y órganos de los animales.

La vacuna oral induce una respuesta inmunitaria comparable o superior a la vacuna intramuscular, facilitando su administración en entornos de brote.

El Hospital 12 de Octubre de Madrid ha demostrado la eficacia de una vacuna oral contra la variante Zaire del virus del ébola en ratones.

El Hospital público 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid ha demostrado la viabilidad y eficacia de una vacuna contra la variante Zaire del virus del ébola. Por el momento solo se ha probado en ratones.

Este hallazgo ha sido obra de un equipo internacional liderado por el Instituto de Investigación del complejo (i+12), junto con el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC y el Instituto Bernhard Nocht de Medicina Tropical de Hamburgo (Alemania).

El Ejecutivo autonómico ha participado, junto a la Comisión Europea y el Instituto de Salud Carlos III, en la financiación de dos estudios complementarios, (publicados en prestigiosas revistas científicas) sobre este compuesto que contiene partículas similares al virus, pero sin carga genética infecciosa.

La investigación ha confirmado que es posible inducir una respuesta del sistema inmunitario y protegerse frente una exposición letal al ébola. Las pruebas se llevaron a cabo con ejemplares de un tipo de ratón específico.

Las respuestas inmunitarias en estos animales han sido comparables e incluso ligeramente superiores a las de los que fueron sometidos a la vacuna intramuscular convencional, la cual presenta desafíos logísticos significativos en entornos de brotes, como la necesidad de personal capacitado y una cadena de frío estricta.

Equipo internacional liderado por el Instituto de Investigación del complejo (i+12), junto con el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC y el Instituto Bernhard Nocht de Medicina Tropical de Hamburgo (Alemania). Comunidad de Madrid

Esto no ocurre con la oral que, gracias a esta investigación liderada por la sanidad pública madrileña, se perfila como una estrategia atractiva por su facilidad de administración, mayor cumplimiento del paciente y escalabilidad, además de su potencial para inducir inmunidad tanto sistémica como en las mucosas, que es la principal vía de entrada del virus ébola.

El primero de los estudios demostró que la inmunización oral es suficiente para que el cuerpo active toda su capacidad de defensa contra el ébola. Por su parte, el segundo evidenció una tasa de supervivencia del 67% en los ratones a los que se les administró la vacuna.

Una sola dosis logró inducir anticuerpos neutralizantes específicos contra la glicoproteína del ébola, aunque la respuesta fue significativamente más potente con el régimen de tres de ellas. Otro de las consecuencias destacadas de la investigación con este compuesto es una ralentización en la progresión de la enfermedad en los animales vacunados, así como una menor pérdida de peso y la reducción significativa de la carga viral en sangre y órganos como el bazo, hígado y pulmones.

El grupo liderado por el Instituto de Investigación del 12 de Octubre está desarrollando un diseño de vacunas mosaico para intentar inducir protección frente a todas las variantes potencialmente mortales del ébola.

Están diseñadas para proteger contra virus que muta rápidamente y se denominan así porque contienen antígenos o material genético de múltiples cepas o variantes diferentes de un mismo virus. Al unir estas piezas, se entrena al sistema inmunológico para reconocer una amplia variedad de versiones del patógeno.

Se trata de una base sólida para el posible desarrollo futuro de vacunas orales en la lucha contra el ébola, incluidas variantes como el Bundibugyo, responsable del brote mortal de esta enfermedad que está afectando en la actualidad a la República democrática del Congo.