La carrera con la nota de corte más alta de Madrid tras la PAU de 2026: entran un 3% de los aspirantes y sólo hay 25 plazas

Varios alumnos se examinan de la EVAU en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, en junio de 2022. Gustavo Valiente/EP

Las claves

Las claves Generado con IA El doble grado de Matemáticas y Física en la Universidad Complutense de Madrid es la carrera con la nota de corte más alta de la región, con un 13,715 sobre 14 y solo 25 plazas. Solo un 3% de los 800 aspirantes logra acceder a esta exigente titulación, que lidera el ranking de notas de corte en Madrid. Las carreras científicas y sanitarias, como Medicina y Odontología, siguen siendo las más demandadas y presentan notas de corte muy elevadas. La Universidad Complutense se consolida como el campus público madrileño con mayor número de solicitudes en primera opción para el curso 2026-2027.

Los estudiantes madrileños ya conocen las notas de corte para acceder a las universidades públicas el próximo curso.

Un año más, el doble grado de Matemáticas y Física de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se sitúa como la titulación más exigente de toda la región, con una nota de 13,715 sobre 14. Una titulación con tan solo 25 plazas y que de todos los aspirantes solo entra un 3%.

La publicación de las primeras listas de admitidos confirma que las carreras científicas y sanitarias continúan concentrando las notas más altas, mientras que Medicina mantiene su presencia entre las titulaciones más demandadas.

La UCM vuelve a ser, además, la universidad pública madrileña con mayor número de solicitudes en primera opción para el curso 2026-2027, consolidando su posición como el campus más demandado de la comunidad.

La más exigente

El doble grado de Matemáticas y Física de la Universidad Complutense vuelve a encabezar el listado de notas de corte con un 13,715, una de las calificaciones de acceso más altas de España.

La titulación mantiene así el liderazgo que viene registrando en los últimos años. Alrededor de 800 aspirantes solicitan entrar al doble grado, pero tan solo un 3% logra su cometido.

Carreras destacadas

Tras ella aparecen otras titulaciones con una elevada demanda, especialmente relacionadas con las ciencias de la salud y las disciplinas STEM, donde la oferta de plazas continúa siendo inferior al número de aspirantes.

Destacan Medicina en la UCM con 5.775 solicitudes, seguido de Medicina en la UAM con 5.495. También sobresale Psicología en la UCM, con 4.893 solicitudes.

Notas de corte

Los ocho estudios con las notas de corte más altas en el curso 2026-2027 son: Matemáticas-Física, con 13,715; Ingeniería Informática-Matemáticas (13,29), Medicina (13,053), Odontología (12,728), Economía-Matemáticas-Ciencia de Datos (12,616), Economía-Relaciones Internacionales (12,608), Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial (12,449), e Ingeniería Matemática (12,448).

La Complutense lidera

La Universidad Complutense vuelve a ser la institución pública madrileña con más solicitudes en primera opción para el próximo curso académico. El centro mantiene un elevado nivel de demanda en grados como Medicina, Odontología, Veterinaria o Matemáticas, además del doble grado que lidera el ranking.