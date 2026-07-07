La "lotería" de montar en un vagón con aire acondicionado en el Metro: "Cuando funcione voy a morir de emoción"

Las claves

Las claves Generado con IA Muchos usuarios del Metro de Madrid denuncian la falta de aire acondicionado en varios vagones durante la ola de calor. El Metro asegura que todos los trenes cuentan con climatización y que se retiran los convoyes con averías para su revisión. La Comunidad de Madrid ha invertido 3,5 millones de euros para reforzar los sistemas de refrigeración en 93 trenes de las líneas 1 y 5. Como solución adicional, se han instalado ventiladores gigantes en 20 estaciones para aliviar el calor en los andenes.

"Empezó el verano, fuego", decía la canción del verano de Karol G allá por junio de 2024. Una frase que muchos madrileños sienten como propia especialmente estos días de altas temperaturas.

La diferencia es que, mientras en la calle el calor resulta inevitable, quienes utilizan el transporte público esperan encontrar un respiro gracias a los sistemas de climatización. Aunque por estos días, parece no ser la regla en el Metro de Madrid.

Tal es el caso de la usuaria María en su cuenta de X, que pregunta: "¿Por qué no pones el aire en la Línea 1?".

Por qué no ponéis el aire en la línea 1? @metro_madrid — María 🖇️🩵 (@mariafdezzzz) July 6, 2026

Al consultar a los viajeros qué sucede en algunos vagones del metro, muchos coinciden en describir como "una auténtica lotería" subirse a un tren y encontrar un vagón con el aire acondicionado.

La situación no es igual en todos los trenes: algunos hablan de trayectos "soportables", mientras que otros comentan que viajar es como "un verdadero horror". En el caso de Cristina, viajera de la línea 1 que aseguraba que "el día que monte en la línea 1 y tenga aire me voy a morir de la emoción". A su vez, indicaba que el coche en donde el aire no funciona el 6 de julio al mediodía es el R2633.

@metro_madrid



El dia q me monte en la linea 1 y tenga aire me voy a morir de la emocion !!!



R 2633



Antes de q me lo pregunte la IA para no hacer nada — Cristina Carrasco Morales (@Cristin59083196) July 6, 2026

Desde Metro de Madrid aseguran ser "conscientes de las molestias que causan las altas temperaturas" y afirman que trabajan para mejorar el confort de los viajeros.

Sostienen que todos los trenes disponen de aire acondicionado e intensifican las revisiones de los equipos durante los meses de verano.

Cuando se detecta una avería en el sistema de climatización, explican, el tren se retira de la circulación "lo antes posible" para su revisión. Además, durante el verano se desactiva, siempre que resulte viable, "la apertura automática de puertas en las estaciones para conservar la temperatura interior de los vagones".

Como parte de ese plan, Metro mantiene por tercer año consecutivo el sistema de refrigeración en los andenes de 20 estaciones de las líneas 1 y 5 y acaba de aprobar una inversión de 3,5 millones de euros para reforzar y optimizar los equipos de climatización de 93 trenes de ambas líneas.

Ventiladores instalados en Metro Metro de Madrid

Desde Metro no concretan el número de incidencias registradas, pero reconocen que pueden producirse averías que afecten a algunos vagones y aseguran que, cuando se detectan, los convoyes se retiran para su revisión.

Mientras tanto, viajeros como Estefanía califican la situación de "vergüenza que en plena ola de calor nos estemos asfixiando dentro de los vagones del Metro de la línea 5 a las 15:50 de la tarde, lo único que van a conseguir es que la gente se desvanezca, por favor, pongan el aire acondicionado", concluye.

30 años

La climatización de los trenes ha evolucionado de forma progresiva durante las últimas tres décadas. En 1997 apenas el 1% de la flota disponía de aire acondicionado. Cuatro años después ya alcanzaba el 41% y en 2006 el porcentaje ascendía hasta el 91%.

En 2007 la Comunidad de Madrid anunció que todos los trenes previstos para prestar servicio durante el verano contarían con aire acondicionado gracias a la modernización del material antiguo y a la incorporación de nuevos convoyes climatizados.

@metro_madrid @Lineamadrid me parece una vergüenza que en plena ola de calor nos estemos asfixiando dentro de los vagones del

Metro de la línea 5 a las 15:50 de la tarde, lo único que van a conseguir es que la gente se desvanezca, por favor, pongan el

Aire acondicionado. — Estefania Iglesias (@EstefaniaIJ) July 6, 2026

Años más tarde volvió a asegurar que, por primera vez, todas las líneas disponían de sistemas de refrigeración en funcionamiento tras completar las actuaciones pendientes en la línea 5 y renovar cerca de 200 equipos.

En 2026 se anunció la renovación de los sistemas instalados en 93 trenes de las líneas 1 y 5 mediante una inversión de 3,5 millones de euros.

Las actuaciones en materia de refrigeración en 2022 también llegaron a las estaciones: Pacífico se convirtió en la primera de la red en incorporar un sistema de climatización geotérmica, capaz de aprovechar la temperatura del subsuelo para regular el ambiente durante todo el año.

La inversión fue de 700.000 euros aproximados y el siguiente proyecto previsto es Conde de Casal, mientras la Comunidad estudia extender esta tecnología a otras infraestructuras, como el túnel de la A-5.

Ventiladores gigantes

En 2024 el Gobierno regional puso en marcha un proyecto piloto para aliviar el calor en los andenes mediante la instalación de 40 equipos de refrigeración en 20 estaciones de las líneas 1 y 5.

Los dispositivos, conocidos popularmente como 'ventiladores gigantes', miden aproximadamente un metro de diámetro, cuentan con seis palas de aluminio y son capaces de mover hasta 16.500 metros cúbicos de aire por hora.

Funcionan mediante una combinación de ventilación y agua y se activan entre las 11:30 y las 21:30 horas cuando la temperatura exterior supera los 30 grados o la AEMET declara un episodio de ola de calor.

Por favor vagón M-3691 linea 2 de @metro_madrid poner el aire, esto es un horno. pic.twitter.com/lZhqFi4g2q — Kodi (@KodiKod2) July 6, 2026

Entre las estaciones incluidas figuran Sol, Atocha, Chamartín, Puente de Vallecas, Alto del Arenal, Callao, Gran Vía, Chueca, La Latina o Acacias.

El proyecto que comenzó como una prueba piloto se ha quedado de manera permanente y suma así más refuerzos frente a la ola de calor, que de momento, no se retirará de la península hasta el próximo 10 de julio, según la AEMET.

Mientras tanto, abanicos, ropa fresca o botella en mano siguen siendo los recursos preferidos de los viajeros para engañar al termómetro mientras dura el viaje si es que no se ha tenido la fortuna de subir a un vagón fresquito. Porque, como cantaba Radio Futura, "hace falta valor" para afrontar algunos trayectos en el metro en estos días.