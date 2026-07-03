Abre una nueva macrotienda en el sur de Madrid con 900 m2 de superficie y 6.000 productos, algunos por menos de 2 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Action ha inaugurado su primera tienda en Leganés, dentro del centro comercial Sambil, sumando 16 establecimientos en la Comunidad de Madrid y 119 en toda España. La nueva macrotienda cuenta con 892 metros cuadrados, ofrece 6.000 productos en 14 categorías y ha generado 12 empleos. Más de dos tercios del surtido tiene precios inferiores a 2 euros y se incorporan 150 novedades cada semana. La compañía refuerza su compromiso con la sostenibilidad, usando iluminación LED y materias primas certificadas, y trabajando para reducir su huella de carbono.

La cadena de descuentos no alimentarios Action inauguró el pasado jueves, 2 de julio, su primera tienda en Leganés, ubicada en el centro comercial Sambil.

Con esta apertura alcanza los 16 establecimientos en la Comunidad de Madrid y los 119 en toda España.

Primera en Leganés

Action ha inaugurado este jueves, 2 de julio, su primera tienda en Leganés, situada en la calle Mondragón, s/n, dentro del centro comercial Sambil.

La apertura supone la decimosexta tienda de la compañía en la Comunidad de Madrid y la número 119 en España.

Amplio catálogo

El nuevo establecimiento ofrece alrededor de 6.000 productos repartidos en 14 categorías, entre ellas hogar, bricolaje, jardinería, juguetes, manualidades y alimentación.

Además, la cadena incorpora 150 referencias nuevas cada semana y asegura que más de dos tercios de su surtido tiene un precio inferior a los dos euros.

Doce empleos

La tienda cuenta con una superficie aproximada de 892 metros cuadrados y ha supuesto la contratación de un equipo de 12 trabajadores.

El establecimiento abrirá de lunes a domingo en horario de 9.00 a 22.00 horas.

Apuesta sostenible

La compañía destaca que continúa reforzando sus compromisos en materia de sostenibilidad mediante la reducción de emisiones en sus operaciones, el uso de iluminación LED y el abastecimiento responsable de materias primas como algodón, madera y cacao certificados.

Además, asegura que continúa trabajando para reducir la huella de carbono de sus productos.