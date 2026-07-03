Abre una nueva tienda de descuentos

Abre una nueva tienda de descuentos Action

Madrid Comunidad

Abre una nueva macrotienda en el sur de Madrid con 900 m2 de superficie y 6.000 productos, algunos por menos de 2 euros

Ubicada en Leganés, Action alcanza los 16 establecimientos en la Comunidad y 119 en toda España.

Más información: Adiós a Lidl y Aldi: esta es la nueva tienda de Madrid en la que todos los productos cuestan menos de 1 euro

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Las claves

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Action ha inaugurado su primera tienda en Leganés, dentro del centro comercial Sambil, sumando 16 establecimientos en la Comunidad de Madrid y 119 en toda España.

La nueva macrotienda cuenta con 892 metros cuadrados, ofrece 6.000 productos en 14 categorías y ha generado 12 empleos.

Más de dos tercios del surtido tiene precios inferiores a 2 euros y se incorporan 150 novedades cada semana.

La compañía refuerza su compromiso con la sostenibilidad, usando iluminación LED y materias primas certificadas, y trabajando para reducir su huella de carbono.

La cadena de descuentos no alimentarios Action inauguró el pasado jueves, 2 de julio, su primera tienda en Leganés, ubicada en el centro comercial Sambil.

Con esta apertura alcanza los 16 establecimientos en la Comunidad de Madrid y los 119 en toda España.

Primera en Leganés

Action ha inaugurado este jueves, 2 de julio, su primera tienda en Leganés, situada en la calle Mondragón, s/n, dentro del centro comercial Sambil.

Fachada de un supermercado de Lidl.

La apertura supone la decimosexta tienda de la compañía en la Comunidad de Madrid y la número 119 en España.

Amplio catálogo

El nuevo establecimiento ofrece alrededor de 6.000 productos repartidos en 14 categorías, entre ellas hogar, bricolaje, jardinería, juguetes, manualidades y alimentación.

Un cartel de rebajas en una tienda de ropa.

Además, la cadena incorpora 150 referencias nuevas cada semana y asegura que más de dos tercios de su surtido tiene un precio inferior a los dos euros.

Doce empleos

La tienda cuenta con una superficie aproximada de 892 metros cuadrados y ha supuesto la contratación de un equipo de 12 trabajadores.

Llega el pop-up de Lidl a Madrid con un 70% de descuento y productos a 0,99 euros.

El establecimiento abrirá de lunes a domingo en horario de 9.00 a 22.00 horas.

Apuesta sostenible

La compañía destaca que continúa reforzando sus compromisos en materia de sostenibilidad mediante la reducción de emisiones en sus operaciones, el uso de iluminación LED y el abastecimiento responsable de materias primas como algodón, madera y cacao certificados.

Además, asegura que continúa trabajando para reducir la huella de carbono de sus productos.