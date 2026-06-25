Ramón Jurado, el alcalde de Parla que se rebela contra la "injusta" tasa de basuras impuesta por el Gobierno

El alcalde de Parla (Madrid), Ramón Jurado, durante una entrevista para Europa Press, a 29 de julio de 2025, en Madrid. Fernando Sánchez / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Parla no cobrará la tasa de basuras hasta que la deuda pendiente sea condonada y exista seguridad jurídica en su aplicación. El alcalde Ramón Jurado defiende que no se puede exigir más esfuerzo fiscal a la ciudadanía mientras otras administraciones no cumplen sus obligaciones. Parla implementará la Zona de Bajas Emisiones sin finalidad recaudatoria y permitirá aparcar gratis en zona azul a vehículos matriculados en el municipio. Se destacan mejoras en seguridad, limpieza, vivienda, servicios sociales y cultura, además de una reducción del 15,5% en la criminalidad y la contratación de nuevos agentes de policía.

El Ayuntamiento de Parla no cobrará la tasa de basuras a los vecinos y las vecinas hasta que la deuda pendiente no sea condonada.

Así lo ha anunciado el Alcalde, Ramón Jurado Rodríguez, en el Debate del Estado de la Ciudad durante este jueves.

A juicio de Ramón Jurado Rodríguez "no se puede exigir más esfuerzo fiscal a los ciudadanos y las ciudadanas mientras otras administraciones no cumplan con sus obligaciones. Mi deber es defender sus intereses y hacer que se cumpla el derecho de equidad que garantiza el mismo trato a todos y todas".

Según informan desde el consistorio de Parla, es una decisión adoptada por el equipo de Gobierno que pasa, asimismo, por garantizar que se establezcan unos principios claros de aplicación obligatoria de esta tasa para todas las localidades y evitar así posibles problemas legales, como ya se están registrando en algunas ciudades.

En opinión del primer edil "además, es injusto exigir este pago hasta que no se cuente con la adecuada seguridad jurídica que unifique los criterios para su aplicación en todos los municipios".

Durante su discurso, Ramón Jurado Rodríguez ha informado también de la decisión adoptada por el equipo de Gobierno con respecto a las condiciones para la entrada en vigor, en el último trimestre de este año, de la Zona de Bajas Emisiones.

Una entrada que se incorporará como marca la ley "que no tendrá una finalidad recaudadora".

El Alcalde ha explicado que la buena calidad del aire de Parla, la cuarta mejor de Madrid y octava de Europa según recoge el Instituto de Salud Global, una entidad de ámbito internacional, va a permitir "no aplicar ningún tipo de tasa ni castigo económico restrictivo a ningún vehículo para el acceso a la ZBE de nuestros vecinos y nuestras vecinas; sostenibilidad sí, afán recaudatorio para asfixiar a las familias trabajadoras, no".

En cuanto al aparcamiento en la zona azul ha matizado que todos los coches matriculados en Parla podrán en todo el municipio sin coste alguno.

Trabajo de las concejalías

Por otro lado, a lo largo de su intervención en este Debate de la Ciudad, el último de este mandato, el Alcalde de Parla ha realizado un repaso de la actividad y las iniciativas realizadas por las distintas áreas de Gobierno.

Sobre la reciente liquidación del Consorcio de Parla Este, en su opinión "errónea, tergiversada e injusta, que el ejecutivo municipal reclamará en los tribunales", ha solicitado a todos los partidos políticos "que mantengamos ese frente común para cuantas acciones se lleven a cabo para recuperar los 30 millones que nos han robado. El dinero de Parla no se toca y menos para financiar los desmanes de otros".

En materia de Seguridad, ha mostrado su satisfacción por el último informe de la criminalidad, correspondiente al primer trimestre del año, realizado por el ministerio del Interior que confirma su tendencia descendente y que, en esta ocasión lo hace en un 15,5 %, "algo que –ha matizado- debemos valorar positivamente y que es resultado del intenso trabajo que realizan las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y de la Delegación de Gobierno en colaboración con nuestra Policía Local pero que no nos debe llevar a la autocomplacencia porque este equipo de Gobierno seguirá trabajando mientras uno solo de nuestros vecinos o vecinas sea víctima de cualquier tipo de delito".

En esta materia, ha recordado la reciente incorporación de 16 nuevos policías locales y ha anunciado que Parla contará muy pronto con 22 nuevos agentes de Policía Nacional: 9 procedentes de la resolución del último Concurso General de Méritos a los que se van a sumar otros 12 que han jurado recientemente.

La próxima inauguración de la nueva estación de cercanías de Parla Norte; la ejecución de la Operación Asfalto más grande acometida en la ciudad en la que se ha actuado sobre más de 300.000 metros cuadrados.

El nuevo pliego de limpieza viaria y recogida de residuos de 207 millones de euros en 11 años, lo que supone un incremento del 40%, sin subir impuestos a nuestros vecinos y vecinas con la incorporación de 35 trabajadores; la implementación de nuevas tecnologías y maquinaria de última generación o la solución de las carencias existentes en los jardines del barrio de Fuentebella son, en su opinión, otras iniciativas destacadas.

También lo es el compromiso de incremento de la oferta de viviendas en régimen de alquiler en nuevos desarrollos como Solavegas, Arroyo Norte, Rotonda Norte y el PP2. Una oferta, ha señalado, "que es resultado de la transformación de una herencia de bloqueos durante la etapa de Gobierno municipal y autonómico del Partido Popular, en una oportunidad"

En cuanto a la temporalidad laboral en el Ayuntamiento, la cifra ha destacado, ha pasado de más de un 50% a, aproximadamente, un 8 %, están en marcha varios procesos selectivos de distintas categorías profesionales y ha enumerado los programas de activación y cualificación que han permitido la contratación de forma directa a 103 personas y el constante apoyo que, a través del Centro de Iniciativas Empresariales recibe el pequeño comercio destacando el éxito de la Campaña de Bonos al Consumo de este último año.

En Igualdad ha señalado que se han gestionado más de 300.000 euros del Plan Corresponsables, y que se ha seguido trabajando en primera línea en la defensa de los derechos sociales, organizando y apoyando los actos del colectivo LGTBIQ+, o el 8M.

En el área de Servicios Sociales el Ayuntamiento, según el primer edil, ha atendido, este pasado año, a la práctica totalidad de las familias residentes en Parla y se han puesto en marcha medidas con los mayores para combatir la soledad no deseada. Una tarea, ha señalado el Alcalde, "que debemos asumir por la desidia de las administraciones competentes".

En cuanto a lo realizado en el ámbito de la Infancia, Jurado Rodríguez ha puesto en valor la designación por parte de UNICEF de Parla como Ciudad amiga de la infancia.

En el área de Convivencia ha resaltado la creación del punto de información para la regularización extraordinaria acometida por el ejecutivo central y el acuerdo firmado con una entidad social, sin prestación económica, para la creación del punto de apoyo para las personas migrantes.

Ramón Jurado Rodríguez ha resumido las iniciativas, algunas con carácter gratuito, y muy bien acogidas por los ciudadanos que ha puesto en marcha el departamento de Cultura y Presidencia como por ejemplo: Los Clásicos del Universo, Verano en el Botánico, Muestra de Teatro de Institutos, Feria del Libro, las actividades navideñas, Arte para Aprender, Cantania o la I Edición de Parla con la Memoria Democrática.

"En nuestro Gobierno- ha explicado durante su discurso-, tenemos la plena convicción de que el arte y la cultura son el motor de cambio y una herramienta clave para convertirnos en ciudadanos y ciudadanas libres con pensamiento propio y principios firmes".

Y en el área de Deportes ha destacado el cambio de césped de los tres campos del AlfredoDi Stefano y el Campo de las Américas y la reparación de las tres pistas deportivas techando dos de ellas pudiendo así ser utilizadas todo el año

El Alcalde, Ramón Jurado Rodríguez, ha concluido su exposición transmitiendo un mensaje a la oposición: "mientras ustedes buscan el encuadre perfecto para su próximo vídeo catastrofista este equipo de Gobierno prefiere seguir pisando la calle y solucionando los problemas. El cambio en Parla ya no es una promesa. Está plenamente en marcha y llevamos tiempo demostrándolo. En política se está por estar o se está para hacer. Nosotros lo tenemos claro".