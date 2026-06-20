El Boletín Oficial de la Comunidad lo confirma: las nuevas ayudas de Ayuso a los estudiantes de 2.800 euros

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante su visita al instituto de Formación Profesional Dual Luis Vives de Leganés, a 14 de marzo de 2023, en Leganés. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid ha abierto el plazo para solicitar ayudas de hasta 2.800 euros para jóvenes que quieran retomar sus estudios. El programa Segunda Oportunidad está dirigido a personas que no estén estudiando ni trabajando y estén inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Las becas, financiadas con 15 millones de euros, beneficiarán a 6.600 personas y pueden solicitarse hasta el 8 de julio. Las ayudas cubren estudios para obtener la ESO, acceso a FP, ciclos de FP y certificados profesionales, con adjudicación según la renta familiar.

La Comunidad de Madrid ya ha abierto desde el jueves pasado el plazo para solicitar ayudas destinadas a jóvenes madrileños que quieran retomar sus estudios.

El nombre del programa, de hecho, es el de Segunda Oportunidad, debido al objetivo de que estos nuevos estudiantes, que actualmente no están cursando ninguna formación ni se encuentran trabajando, puedan volver a empezar el itinerario educativo que abandonaron.

Estas becas, cuya convocatoria se ha publicado en el Boletín Oficial regional (BOCM), se podrán solicitar hasta el próximo 8 de julio. El Gobierno regional invierte en ellas 15 millones de euros, para que 6.600 personas puedan obtener la cualificación que no alcanzaron en su momento.

Como requisitos, informan desde el Ejecutivo autonómico en un comunicado que los interesados en optar a estas ayudas deberán estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil con la condición de beneficiario y no haber tenido una ocupación laboral ni pedagógica a la fecha de la presentación de la documentación.

La cuantía que pueden llegar a recibir es de hasta 2.800 euros, repartidos en 10 mensualidades.

La solicitud se podrá presentar de manera telemática en la sede de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades en Madrid o a través de la web institucional.

También se facilita su entrega presencial en cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registros de la Comunidad de Madrid y de ayuntamientos de la región, entre otras posibilidades.

Los centros que impartan las clases en las que se matriculen los beneficiarios deberán certificar el coste del curso, así como la asistencia de los alumnos al menos al 75% de las horas lectivas. El criterio para la adjudicación será el de la renta per cápita de la unidad familiar.

Estas ayudas cubrirán estudios tales como la preparación de la prueba para obtener el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria a mayores de 18 años; cursos de formación específicos para el acceso a la FP; ciclos de Formación Profesional de Grado Medio y Superior; y programas profesionales dirigidos a la obtención de Certificados de Cualificación Profesional de nivel 1 por alumnos que no tengan título de ESO, desarrollados por centros privados, ayuntamientos u otras entidades sin ánimo de lucro.